https://ria.ru/20230808/politseyskie-1888763745.html

Прокуратура требует наказать полицейских после дела об избиении ветерана

Прокуратура требует наказать полицейских после дела об избиении ветерана - РИА Новости, 08.08.2023

Прокуратура требует наказать полицейских после дела об избиении ветерана

Прокуратура потребовала наказать полицейских, которые возбудили лишь одно уголовное дело после избиения участника спецоперации в селе Нерчинский Завод... РИА Новости, 08.08.2023

2023-08-08T05:30

2023-08-08T05:30

2023-08-08T05:57

происшествия

россия

забайкальский край

чита

александр осипов

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ЧИТА, 8 авг - РИА Новости. Прокуратура потребовала наказать полицейских, которые возбудили лишь одно уголовное дело после избиения участника спецоперации в селе Нерчинский Завод Забайкальского края, сообщил губернатор региона Александр Осипов в своём телеграм-канале. Осипов в воскресенье сообщил, что в селе Нерчинский Завод пьяная компания избила участника спецоперации, который потерял ногу во время боевых действий. Кроме того, был поврежден принадлежащий военному автомобиль. Полиция задержала 27-летнего мужчину, который подозревается в нападении. Расследуются уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 167 УК РФ "Умышленные уничтожение или повреждение имущества, совершенные из хулиганских побуждений, путем поджога, взрыва или иным общеопасным способом" и статьи 115 УК РФ "Умышленное причинение легкого вреда здоровью". Глава региона поручил отправить участника СВО на лечение в Читу. А после навестил его в больнице. "Дело передали в следственный комитет и объединили с делом о публичной дискредитации СВО. Прокуратура потребовала наказать сотрудников МВД, которые изначально возбудили уголовное дело только по статье о порче имущества", - говорится в сообщении. Он уточнил, что заместитель генпрокурора по ДФО Дмитрий Демешин взял под личный контроль ситуацию с избиением бойца.

https://ria.ru/20230807/izbienie-1888725408.html

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происшествия, россия, забайкальский край, чита, александр осипов, дмитрий демешин