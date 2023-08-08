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Прокуратура требует наказать полицейских после дела об избиении ветерана - РИА Новости, 08.08.2023
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05:30 08.08.2023 (обновлено: 05:57 08.08.2023)
https://ria.ru/20230808/politseyskie-1888763745.html
Прокуратура требует наказать полицейских после дела об избиении ветерана
Прокуратура требует наказать полицейских после дела об избиении ветерана - РИА Новости, 08.08.2023
Прокуратура требует наказать полицейских после дела об избиении ветерана
Прокуратура потребовала наказать полицейских, которые возбудили лишь одно уголовное дело после избиения участника спецоперации в селе Нерчинский Завод... РИА Новости, 08.08.2023
2023-08-08T05:30
2023-08-08T05:57
происшествия
россия
забайкальский край
чита
александр осипов
дмитрий демешин
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ЧИТА, 8 авг - РИА Новости. Прокуратура потребовала наказать полицейских, которые возбудили лишь одно уголовное дело после избиения участника спецоперации в селе Нерчинский Завод Забайкальского края, сообщил губернатор региона Александр Осипов в своём телеграм-канале. Осипов в воскресенье сообщил, что в селе Нерчинский Завод пьяная компания избила участника спецоперации, который потерял ногу во время боевых действий. Кроме того, был поврежден принадлежащий военному автомобиль. Полиция задержала 27-летнего мужчину, который подозревается в нападении. Расследуются уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 167 УК РФ "Умышленные уничтожение или повреждение имущества, совершенные из хулиганских побуждений, путем поджога, взрыва или иным общеопасным способом" и статьи 115 УК РФ "Умышленное причинение легкого вреда здоровью". Глава региона поручил отправить участника СВО на лечение в Читу. А после навестил его в больнице. "Дело передали в следственный комитет и объединили с делом о публичной дискредитации СВО. Прокуратура потребовала наказать сотрудников МВД, которые изначально возбудили уголовное дело только по статье о порче имущества", - говорится в сообщении. Он уточнил, что заместитель генпрокурора по ДФО Дмитрий Демешин взял под личный контроль ситуацию с избиением бойца.
https://ria.ru/20230807/izbienie-1888725408.html
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происшествия, россия, забайкальский край, чита, александр осипов, дмитрий демешин
Происшествия, Россия, Забайкальский край, Чита, Александр Осипов, Дмитрий Демешин
Прокуратура требует наказать полицейских после дела об избиении ветерана

Прокуратура требует наказать полицейских, заведших одно дело за избиение участника СВО

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкПолиция
Полиция - РИА Новости, 1920, 08.08.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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ЧИТА, 8 авг - РИА Новости. Прокуратура потребовала наказать полицейских, которые возбудили лишь одно уголовное дело после избиения участника спецоперации в селе Нерчинский Завод Забайкальского края, сообщил губернатор региона Александр Осипов в своём телеграм-канале.
Осипов в воскресенье сообщил, что в селе Нерчинский Завод пьяная компания избила участника спецоперации, который потерял ногу во время боевых действий. Кроме того, был поврежден принадлежащий военному автомобиль. Полиция задержала 27-летнего мужчину, который подозревается в нападении. Расследуются уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 167 УК РФ "Умышленные уничтожение или повреждение имущества, совершенные из хулиганских побуждений, путем поджога, взрыва или иным общеопасным способом" и статьи 115 УК РФ "Умышленное причинение легкого вреда здоровью". Глава региона поручил отправить участника СВО на лечение в Читу. А после навестил его в больнице.
«
"Дело передали в следственный комитет и объединили с делом о публичной дискредитации СВО. Прокуратура потребовала наказать сотрудников МВД, которые изначально возбудили уголовное дело только по статье о порче имущества", - говорится в сообщении.
Он уточнил, что заместитель генпрокурора по ДФО Дмитрий Демешин взял под личный контроль ситуацию с избиением бойца.
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