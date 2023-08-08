https://ria.ru/20230808/pogoda-1888946914.html
Москвичей предупредили об ухудшении погоды в среду
Москвичей предупредили об ухудшении погоды в среду - РИА Новости, 08.08.2023
Москвичей предупредили об ухудшении погоды в среду
Кратковременные дожди, местами ливни, гроза ожидаются в столице в среду, сообщается в телеграм-канале столичного комплекса городского хозяйства. РИА Новости, 08.08.2023
2023-08-08T21:24
2023-08-08T21:24
2023-08-08T21:24
общество
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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Кратковременные дожди, местами ливни, гроза ожидаются в столице в среду, сообщается в телеграм-канале столичного комплекса городского хозяйства. "По прогнозам синоптиков, утром 9 августа в столице ожидаются кратковременные дожди, местами ливни, гроза. При грозе усиление ветра с порывами до 17 метров в секунду", - говорится в сообщении. Москвичей попросили быть внимательными на улице в непогоду: не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили.
https://ria.ru/20230804/aeratsiya-1888203183.html
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общество
Москвичей предупредили об ухудшении погоды в среду
В Москве в среду ожидаются кратковременные дожди, местами ливни и гроза