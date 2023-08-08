https://ria.ru/20230808/pogoda-1888946914.html

Москвичей предупредили об ухудшении погоды в среду

Москвичей предупредили об ухудшении погоды в среду - РИА Новости, 08.08.2023

Москвичей предупредили об ухудшении погоды в среду

Кратковременные дожди, местами ливни, гроза ожидаются в столице в среду, сообщается в телеграм-канале столичного комплекса городского хозяйства. РИА Новости, 08.08.2023

2023-08-08T21:24

2023-08-08T21:24

2023-08-08T21:24

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/1a/1886397747_0:0:3012:1695_1920x0_80_0_0_4fa53692e23c708d5bfc60eeaf8406ea.jpg

МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Кратковременные дожди, местами ливни, гроза ожидаются в столице в среду, сообщается в телеграм-канале столичного комплекса городского хозяйства. "По прогнозам синоптиков, утром 9 августа в столице ожидаются кратковременные дожди, местами ливни, гроза. При грозе усиление ветра с порывами до 17 метров в секунду", - говорится в сообщении. Москвичей попросили быть внимательными на улице в непогоду: не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили.

https://ria.ru/20230804/aeratsiya-1888203183.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество