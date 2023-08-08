https://ria.ru/20230808/pogoda-1888772820.html
Москвичам рассказали о погоде во вторник
Москвичам рассказали о погоде во вторник - РИА Новости, 08.08.2023
Москвичам рассказали о погоде во вторник
Облачная с прояснениями погода, кратковременные дожди и до плюс 27 градусов ожидаются в Москве во вторник, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды... РИА Новости, 08.08.2023
2023-08-08T08:10
2023-08-08T08:10
2023-08-08T08:10
москва
московская область (подмосковье)
михаил леус
погода
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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Облачная с прояснениями погода, кратковременные дожди и до плюс 27 градусов ожидаются в Москве во вторник, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. Синоптик пояснил, что во вторник погоду в Москве в начале дня будет формировать холодный атмосферный фронт, затем регион окажется под влиянием тыловой части циклона. "Облачная с прояснениями погода, местами пройдут кратковременные дожди, возможны грозы. В Москве - плюс 25-27 градусов, в Подмосковье - плюс 23-28 градусов", - сказал Леус. Специалист отметил, что ветер будет дуть юго-западный, вечером с переходом на северо-западный 3-8 метров в секунду, при грозах порывистый. Атмосферное давление будет расти, барометры покажут 745 миллиметров ртутного столба, что немного ниже нормы.
https://ria.ru/20230728/pogoda-1886752565.html
москва
московская область (подмосковье)
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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москва, московская область (подмосковье), михаил леус, погода
Москва, Московская область (Подмосковье), Михаил Леус, Погода
Москвичам рассказали о погоде во вторник
В Москве во вторник ожидают кратковременные дожди и до 27 градусов тепла
МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Облачная с прояснениями погода, кратковременные дожди и до плюс 27 градусов ожидаются в Москве во вторник, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
Синоптик пояснил, что во вторник погоду в Москве в начале дня будет формировать холодный атмосферный фронт, затем регион окажется под влиянием тыловой части циклона.
"Облачная с прояснениями погода, местами пройдут кратковременные дожди, возможны грозы. В Москве - плюс 25-27 градусов, в Подмосковье
- плюс 23-28 градусов", - сказал Леус.
Специалист отметил, что ветер будет дуть юго-западный, вечером с переходом на северо-западный 3-8 метров в секунду, при грозах порывистый. Атмосферное давление будет расти, барометры покажут 745 миллиметров ртутного столба, что немного ниже нормы.
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