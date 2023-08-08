https://ria.ru/20230808/pogoda-1888772820.html

Москвичам рассказали о погоде во вторник

Москвичам рассказали о погоде во вторник - РИА Новости, 08.08.2023

Москвичам рассказали о погоде во вторник

Облачная с прояснениями погода, кратковременные дожди и до плюс 27 градусов ожидаются в Москве во вторник, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды... РИА Новости, 08.08.2023

2023-08-08T08:10

2023-08-08T08:10

2023-08-08T08:10

москва

московская область (подмосковье)

михаил леус

погода

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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Облачная с прояснениями погода, кратковременные дожди и до плюс 27 градусов ожидаются в Москве во вторник, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. Синоптик пояснил, что во вторник погоду в Москве в начале дня будет формировать холодный атмосферный фронт, затем регион окажется под влиянием тыловой части циклона. "Облачная с прояснениями погода, местами пройдут кратковременные дожди, возможны грозы. В Москве - плюс 25-27 градусов, в Подмосковье - плюс 23-28 градусов", - сказал Леус. Специалист отметил, что ветер будет дуть юго-западный, вечером с переходом на северо-западный 3-8 метров в секунду, при грозах порывистый. Атмосферное давление будет расти, барометры покажут 745 миллиметров ртутного столба, что немного ниже нормы.

https://ria.ru/20230728/pogoda-1886752565.html

москва

московская область (подмосковье)

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Варвара Скокшина

москва, московская область (подмосковье), михаил леус, погода