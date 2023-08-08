https://ria.ru/20230808/podstantsii-1888946031.html

В Махачкале четыре трансформаторные подстанции сгорели за день из-за жары

В Махачкале четыре трансформаторные подстанции сгорели за день из-за жары - РИА Новости, 08.08.2023

В Махачкале четыре трансформаторные подстанции сгорели за день из-за жары

Четыре трансформаторные подстанции сгорели в Махачкале во вторник из-за аномальной жары, две из них уже восстановлены, сообщил глава города Юсуп Умавов в своем... РИА Новости, 08.08.2023

2023-08-08T21:13

2023-08-08T21:13

2023-08-08T21:13

происшествия

махачкала

юсуп умавов

жкх

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МАХАЧКАЛА, 8 авг - РИА Новости. Четыре трансформаторные подстанции сгорели в Махачкале во вторник из-за аномальной жары, две из них уже восстановлены, сообщил глава города Юсуп Умавов в своем Telegram-канале. Синоптики ранее информировали о жаре в Махачкале до 35 градусов во вторник. "По данным Махачкалинских городских электрических сетей, из-за аномально высокой температуры воздуха только за сегодняшний день сгорели четыре трансформаторные подстанции, две из которых уже восстановлены, еще по двум (на улице Перова и Юго-Восточной) проводятся аварийно-восстановительные работы", – написал мэр. Он также сообщил, что за текущие сутки в Единую дежурно-диспетчерскую службу Махачкалы поступило свыше 6 тысяч звонков, из которых более 5 тысяч – по отключениям электроэнергии. "Для сохранности объектов энергохозяйства города и предотвращения серьезных аварий, которые могут повлечь за собой длительный ремонтный период, на время аномального повышения температуры мною было предложено составить график веерных отключений, чтобы профилактические отключения во избежание перегрузки не составляли более двух часов через каждые шесть - восемь часов", – добавил Умавов. Ранее в компании "Россети Северный Кавказ" сообщали, что в Дагестане энергетики из-за сильной жары переведены в режим повышенной готовности, к аварийно-восстановительным работам готовы около 700 специалистов.

https://ria.ru/20230807/zhara-1888745687.html

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происшествия, махачкала, юсуп умавов, жкх