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Задолженность по зарплате более 220 млн рублей выплатили в Подмосковье - РИА Новости, 08.08.2023
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Новости Подмосковья
 
12:40 08.08.2023
https://ria.ru/20230808/podmoskove-1888825820.html
Задолженность по зарплате более 220 млн рублей выплатили в Подмосковье
Задолженность по зарплате более 220 млн рублей выплатили в Подмосковье - РИА Новости, 08.08.2023
Задолженность по зарплате более 220 млн рублей выплатили в Подмосковье
В Московской области выплатили задолженность по зарплате на сумму более 220 миллионов рублей, сообщает пресс-служба министерства социального развития... РИА Новости, 08.08.2023
2023-08-08T12:40
2023-08-08T12:40
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. В Московской области выплатили задолженность по зарплате на сумму более 220 миллионов рублей, сообщает пресс-служба министерства социального развития Подмосковья. "За первое полугодие 2023 года задолженность по зарплате погашена на сумму 221 миллион рублей. Таким образом, удалось восстановить права на оплату труда более 5,5 тысячи работников", - сказала министр социального развития региона Людмила Болатаева. В пресс-службе отметили, что права работников были восстановлены в следующих муниципалитетах: Воскресенск, Электросталь, Дубна, Подольск, Рузский, Жуковский, Солнечногорск, Сергиево-Посадский, Красногорск, Наро-Фоминский городской округ, Котельники. Специалисты оперативно реагируют на обращения граждан, отслеживают сообщения в интернете и СМИ, взаимодействуют с коллегами из других ведомств с целью погашения долгов. Вопросы, связанные с невыплатой заработной платы, находятся на особом контроле в правительстве Подмосковья.
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московская область (подмосковье), воскресенск, электросталь
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Воскресенск, Электросталь

Задолженность по зарплате более 220 млн рублей выплатили в Подмосковье

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкДеньги
Деньги - РИА Новости, 1920, 08.08.2023
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. В Московской области выплатили задолженность по зарплате на сумму более 220 миллионов рублей, сообщает пресс-служба министерства социального развития Подмосковья.
"За первое полугодие 2023 года задолженность по зарплате погашена на сумму 221 миллион рублей. Таким образом, удалось восстановить права на оплату труда более 5,5 тысячи работников", - сказала министр социального развития региона Людмила Болатаева.
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В пресс-службе отметили, что права работников были восстановлены в следующих муниципалитетах: Воскресенск, Электросталь, Дубна, Подольск, Рузский, Жуковский, Солнечногорск, Сергиево-Посадский, Красногорск, Наро-Фоминский городской округ, Котельники.
Специалисты оперативно реагируют на обращения граждан, отслеживают сообщения в интернете и СМИ, взаимодействуют с коллегами из других ведомств с целью погашения долгов. Вопросы, связанные с невыплатой заработной платы, находятся на особом контроле в правительстве Подмосковья.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)ВоскресенскЭлектросталь
 
 
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