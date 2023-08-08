https://ria.ru/20230808/podmoskove-1888825820.html

Задолженность по зарплате более 220 млн рублей выплатили в Подмосковье

Задолженность по зарплате более 220 млн рублей выплатили в Подмосковье - РИА Новости, 08.08.2023

Задолженность по зарплате более 220 млн рублей выплатили в Подмосковье

В Московской области выплатили задолженность по зарплате на сумму более 220 миллионов рублей, сообщает пресс-служба министерства социального развития... РИА Новости, 08.08.2023

2023-08-08T12:40

2023-08-08T12:40

2023-08-08T12:40

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

воскресенск

электросталь

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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. В Московской области выплатили задолженность по зарплате на сумму более 220 миллионов рублей, сообщает пресс-служба министерства социального развития Подмосковья. "За первое полугодие 2023 года задолженность по зарплате погашена на сумму 221 миллион рублей. Таким образом, удалось восстановить права на оплату труда более 5,5 тысячи работников", - сказала министр социального развития региона Людмила Болатаева. В пресс-службе отметили, что права работников были восстановлены в следующих муниципалитетах: Воскресенск, Электросталь, Дубна, Подольск, Рузский, Жуковский, Солнечногорск, Сергиево-Посадский, Красногорск, Наро-Фоминский городской округ, Котельники. Специалисты оперативно реагируют на обращения граждан, отслеживают сообщения в интернете и СМИ, взаимодействуют с коллегами из других ведомств с целью погашения долгов. Вопросы, связанные с невыплатой заработной платы, находятся на особом контроле в правительстве Подмосковья.

https://ria.ru/20230807/podrostki-1888698312.html

московская область (подмосковье)

воскресенск

электросталь

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

московская область (подмосковье), воскресенск, электросталь