Рейтинг@Mail.ru
Региональный проектный офис ПФКИ открыли в Нижнем Новгороде - РИА Новости, 08.08.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Нижегородская область
Нижегородская область
 
19:13 08.08.2023 (обновлено: 19:15 08.08.2023)
https://ria.ru/20230808/pfki-1888931328.html
Региональный проектный офис ПФКИ открыли в Нижнем Новгороде
Региональный проектный офис ПФКИ открыли в Нижнем Новгороде - РИА Новости, 08.08.2023
Региональный проектный офис ПФКИ открыли в Нижнем Новгороде
Проектный офис Президентского фонда культурных инициатив (ПФКИ) открылся в Нижнем Новгороде на базе Нижегородской областной универсальной научной библиотеки... РИА Новости, 08.08.2023
2023-08-08T19:13
2023-08-08T19:15
нижегородская область
нижний новгород
нижегородская область
россия
глеб никитин
сергей новиков
президентский фонд культурных инициатив
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156047/73/1560477336_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_b52af840a42546255222c36faa8cf742.jpg
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 8 авг - РИА Новости. Проектный офис Президентского фонда культурных инициатив (ПФКИ) открылся в Нижнем Новгороде на базе Нижегородской областной универсальной научной библиотеки имени Ленина. Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин выступил с предложением открыть региональный офис Фонда в апреле текущего года во время официального визита генерального директора ПФКИ Романа Карманова в регион. "Нижегородская область принимает активное участие в конкурсах фонда. По итогам проведения второго конкурса 2023 года регион входит в первую десятку в России по количеству поддержанных проектов. Но потенциал далеко не исчерпан - у наших учреждений есть много интересных идей и инициатив. Для их успеха очень важна организационная поддержка. Для этого и создается проектный офис. Итогом его работы станут конкретные решения, реализуемые для жителей региона", - отметил губернатор Нижегородской области. Деятельность проектного офиса ПФКИ будет направлена на работу с представителями муниципальных учреждений культуры, НКО, индивидуальными предпринимателями и коммерческими организациями, а также другими нижегородцами, заинтересованными в получении грантовой поддержки для своих творческих проектов. Специалисты проектного офиса ПФКИ будут проводить обучающие мероприятия, а также оказывать содействие в информационном сопровождении проектов-победителей грантового конкурса. В офисе можно будет также получить методические материалы. "Открытие проектного офиса в Нижнем Новгороде говорит о том, что у творческих команд, которые подают свои инициативы на конкурс, появилась возможность вовремя получить все необходимые знания, дополнительное обучение, для того чтобы лучше структурировать свой проект, четче прописать бюджет, план, представить данные о команде. Эксперты и руководство ПФКИ должны быть уверены в том, что заявленные большие цели будут достигнуты", - сказал во время открытия проектного офиса начальник управления президента России по общественным проектам Сергей Новиков. Он отметил, что в рамках поддержки от Президентского фонда культурных инициатив, который работает больше двух лет, Нижегородская область получила более 184 миллионов рублей на реализацию проектов, которые набрали нужное количество баллов и стали победителями. По количеству поддержанных проектов регион занимает 11 место по стране среди 89 субъектов. "Президентский фонд культурных инициатив развивает сеть региональных проектных офисов, сотрудники которых будут проводить образовательные мероприятия и повышать уровень социокультурного проектирования у творческих команд. Проектный офис в Нижнем Новгороде станет вторым в России, первый был открыт в Луганске в начале года. Регион ответственно подошел к задаче - выделено и отремонтировано отдельное помещение, подготовлены сотрудники, предусмотрен бюджет для организации работы. До конца года Фонд планирует открыть еще ряд проектных офисов в регионах. Уверен, что коллеги из Нижнего Новгорода поделятся опытом с теми, кто берет "курс на культуру" в своих субъектах", - сказал генеральный директор ПФКИ.
https://ria.ru/20230727/tekhnopark-1886733070.html
https://ria.ru/20230808/nots-1888865290.html
нижний новгород
нижегородская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156047/73/1560477336_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_9039b8eebabad0bdec9714ed2fb11a00.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
нижний новгород, нижегородская область, россия, глеб никитин, сергей новиков, президентский фонд культурных инициатив
Нижегородская область, Нижний Новгород, Нижегородская область, Россия, Глеб Никитин, Сергей Новиков, Президентский фонд культурных инициатив

Региональный проектный офис ПФКИ открыли в Нижнем Новгороде

© РИА Новости / Роман ВладимировВид на Нижний Новгород
Вид на Нижний Новгород - РИА Новости, 1920, 08.08.2023
© РИА Новости / Роман Владимиров
Вид на Нижний Новгород. Архивное фото
Читать ria.ru в
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 8 авг - РИА Новости. Проектный офис Президентского фонда культурных инициатив (ПФКИ) открылся в Нижнем Новгороде на базе Нижегородской областной универсальной научной библиотеки имени Ленина.
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин выступил с предложением открыть региональный офис Фонда в апреле текущего года во время официального визита генерального директора ПФКИ Романа Карманова в регион.
«
"Нижегородская область принимает активное участие в конкурсах фонда. По итогам проведения второго конкурса 2023 года регион входит в первую десятку в России по количеству поддержанных проектов. Но потенциал далеко не исчерпан - у наших учреждений есть много интересных идей и инициатив. Для их успеха очень важна организационная поддержка. Для этого и создается проектный офис. Итогом его работы станут конкретные решения, реализуемые для жителей региона", - отметил губернатор Нижегородской области.
Деятельность проектного офиса ПФКИ будет направлена на работу с представителями муниципальных учреждений культуры, НКО, индивидуальными предпринимателями и коммерческими организациями, а также другими нижегородцами, заинтересованными в получении грантовой поддержки для своих творческих проектов. Специалисты проектного офиса ПФКИ будут проводить обучающие мероприятия, а также оказывать содействие в информационном сопровождении проектов-победителей грантового конкурса. В офисе можно будет также получить методические материалы.
Панорамный вид на Волгу в Нижнем Новгороде - РИА Новости, 1920, 27.07.2023
В нижегородской "Квантовой долине" создадут технопарк "Академик Андронов"
27 июля, 21:58
«
"Открытие проектного офиса в Нижнем Новгороде говорит о том, что у творческих команд, которые подают свои инициативы на конкурс, появилась возможность вовремя получить все необходимые знания, дополнительное обучение, для того чтобы лучше структурировать свой проект, четче прописать бюджет, план, представить данные о команде. Эксперты и руководство ПФКИ должны быть уверены в том, что заявленные большие цели будут достигнуты", - сказал во время открытия проектного офиса начальник управления президента России по общественным проектам Сергей Новиков.
Он отметил, что в рамках поддержки от Президентского фонда культурных инициатив, который работает больше двух лет, Нижегородская область получила более 184 миллионов рублей на реализацию проектов, которые набрали нужное количество баллов и стали победителями. По количеству поддержанных проектов регион занимает 11 место по стране среди 89 субъектов.
«
"Президентский фонд культурных инициатив развивает сеть региональных проектных офисов, сотрудники которых будут проводить образовательные мероприятия и повышать уровень социокультурного проектирования у творческих команд. Проектный офис в Нижнем Новгороде станет вторым в России, первый был открыт в Луганске в начале года. Регион ответственно подошел к задаче - выделено и отремонтировано отдельное помещение, подготовлены сотрудники, предусмотрен бюджет для организации работы. До конца года Фонд планирует открыть еще ряд проектных офисов в регионах. Уверен, что коллеги из Нижнего Новгорода поделятся опытом с теми, кто берет "курс на культуру" в своих субъектах", - сказал генеральный директор ПФКИ.
Вид на Нижний Новгород - РИА Новости, 1920, 08.08.2023
Участниками Нижегородского НОЦ в 2023 году стали 27 организаций
Вчера, 15:09
 
Нижегородская областьНижний НовгородНижегородская областьРоссияГлеб НикитинСергей НовиковПрезидентский фонд культурных инициатив
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала