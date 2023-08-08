Региональный проектный офис ПФКИ открыли в Нижнем Новгороде
Вид на Нижний Новгород. Архивное фото
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 8 авг - РИА Новости. Проектный офис Президентского фонда культурных инициатив (ПФКИ) открылся в Нижнем Новгороде на базе Нижегородской областной универсальной научной библиотеки имени Ленина.
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин выступил с предложением открыть региональный офис Фонда в апреле текущего года во время официального визита генерального директора ПФКИ Романа Карманова в регион.
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"Нижегородская область принимает активное участие в конкурсах фонда. По итогам проведения второго конкурса 2023 года регион входит в первую десятку в России по количеству поддержанных проектов. Но потенциал далеко не исчерпан - у наших учреждений есть много интересных идей и инициатив. Для их успеха очень важна организационная поддержка. Для этого и создается проектный офис. Итогом его работы станут конкретные решения, реализуемые для жителей региона", - отметил губернатор Нижегородской области.
Деятельность проектного офиса ПФКИ будет направлена на работу с представителями муниципальных учреждений культуры, НКО, индивидуальными предпринимателями и коммерческими организациями, а также другими нижегородцами, заинтересованными в получении грантовой поддержки для своих творческих проектов. Специалисты проектного офиса ПФКИ будут проводить обучающие мероприятия, а также оказывать содействие в информационном сопровождении проектов-победителей грантового конкурса. В офисе можно будет также получить методические материалы.
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"Открытие проектного офиса в Нижнем Новгороде говорит о том, что у творческих команд, которые подают свои инициативы на конкурс, появилась возможность вовремя получить все необходимые знания, дополнительное обучение, для того чтобы лучше структурировать свой проект, четче прописать бюджет, план, представить данные о команде. Эксперты и руководство ПФКИ должны быть уверены в том, что заявленные большие цели будут достигнуты", - сказал во время открытия проектного офиса начальник управления президента России по общественным проектам Сергей Новиков.
Он отметил, что в рамках поддержки от Президентского фонда культурных инициатив, который работает больше двух лет, Нижегородская область получила более 184 миллионов рублей на реализацию проектов, которые набрали нужное количество баллов и стали победителями. По количеству поддержанных проектов регион занимает 11 место по стране среди 89 субъектов.
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"Президентский фонд культурных инициатив развивает сеть региональных проектных офисов, сотрудники которых будут проводить образовательные мероприятия и повышать уровень социокультурного проектирования у творческих команд. Проектный офис в Нижнем Новгороде станет вторым в России, первый был открыт в Луганске в начале года. Регион ответственно подошел к задаче - выделено и отремонтировано отдельное помещение, подготовлены сотрудники, предусмотрен бюджет для организации работы. До конца года Фонд планирует открыть еще ряд проектных офисов в регионах. Уверен, что коллеги из Нижнего Новгорода поделятся опытом с теми, кто берет "курс на культуру" в своих субъектах", - сказал генеральный директор ПФКИ.