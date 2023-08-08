https://ria.ru/20230808/peregovory-1888946767.html

Госдеп отверг претензии о том, что США отвадили Киев от диалога с Россией

Госдеп отверг претензии о том, что США отвадили Киев от диалога с Россией - РИА Новости, 08.08.2023

Госдеп отверг претензии о том, что США отвадили Киев от диалога с Россией

Официальный представитель госдепа Мэттью Миллер отверг претензии о том, что США отвадили Киев от мирных переговоров с РФ. РИА Новости, 08.08.2023

2023-08-08T21:19

2023-08-08T21:19

2023-08-08T21:19

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ВАШИНГТОН, 8 авг - РИА Новости. Официальный представитель госдепа Мэттью Миллер отверг претензии о том, что США отвадили Киев от мирных переговоров с РФ. "Какой сюрприз. А когда мы предположительно отвадили Украину от переговоров? Дело обстоит не так", - сказал Миллер на просьбу прокомментировать оценки представителя МИД РФ Марии Захаровой. Захарова ранее назвала враньем слова о якобы отказе России от диалога по Украине, с которыми выступил Миллер накануне. По словам Захаровой, это США сказали Киеву свернуть переговоры с РФ в апреле 2022 года.

https://ria.ru/20230807/peregovory-1888737178.html

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в мире, россия, мария захарова, государственный департамент сша, сша, киев