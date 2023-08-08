https://ria.ru/20230808/peregovory-1888760750.html

Антонов объяснил, почему переговоры в Саудовской Аравии обречены на провал

Антонов объяснил, почему переговоры в Саудовской Аравии обречены на провал - РИА Новости, 08.08.2023

Антонов объяснил, почему переговоры в Саудовской Аравии обречены на провал

Переговоры по Украине в Саудовской Аравии не могут привести к результату, потому что Москва в них не участвует, никакого успеха на них не было, заявил посол... РИА Новости, 08.08.2023

2023-08-08T04:13

2023-08-08T04:13

2023-08-08T04:36

в мире

саудовская аравия

украина

россия

сша

анатолий антонов

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ВАШИНГТОН, 8 авг - РИА Новости. Переговоры по Украине в Саудовской Аравии не могут привести к результату, потому что Москва в них не участвует, никакого успеха на них не было, заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов."Мы стали очевидцами еще одной безуспешной попытки администрации США выдать желаемое за действительное. Никакого дипломатического успеха в Джидде не было", - говорится в распространенном комментарии Антонова.Как отметил дипломат, "Вашингтон попытался показать красивую картинку поддержки США со стороны государств "Глобального Юга" в стремлении изолировать Россию". Антонов расценил конференцию как попытку перетянуть на свою сторону государства, "которые не поддерживают "порядок, основанный на правилах". "Отсюда вполне ожидаемый результат встречи – отсутствие единой позиции, как двигаться вперед по урегулированию кризиса на Украине. Никакой поддержки пресловутой киевской "мирной формулы" не было и в помине", - указал посол.Антонов задался вопросом, как можно обсуждать вопросы, касающиеся безопасности России, без учета ее национальных интересов. "Неужели кому-то еще до сих пор непонятно, что в такой ситуации добиться конкретного результата невозможно?" - подчеркнул он.США демонстрируют абсурдные подходы, то исключая Россию из переговоров, то обвиняя Москву в нежелании их вести, выступают миротворцами, но отправляют Киеву танки, заключил дипломат.На выходных в Саудовской Аравии прошли переговоры по Украине, на которые пригласили представителей около 30 стран, но не России. Как сообщило в воскресенье по итогам встречи саудовское агентство SPA, участники консультаций договорились продолжить обмен мнениями.В российском МИД, комментируя переговоры в Джидде, заявляли, что закреплять на политическом уровне решения по украинскому кризису без участия Москвы — это абсурд и нонсенс, но для их обсуждения есть "полное поле для творчества". Официальный представитель ведомства указала, что Россия остается открытой к дипломатическому решению кризиса, готова ответить на действительно серьезные предложения.

https://ria.ru/20230808/ermak-1888757667.html

https://ria.ru/20230808/dzhidda-1888752644.html

саудовская аравия

украина

россия

сша

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в мире, саудовская аравия, украина, россия, сша, анатолий антонов