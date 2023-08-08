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Антонов объяснил, почему переговоры в Саудовской Аравии обречены на провал - РИА Новости, 08.08.2023
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04:13 08.08.2023 (обновлено: 04:36 08.08.2023)
https://ria.ru/20230808/peregovory-1888760750.html
Антонов объяснил, почему переговоры в Саудовской Аравии обречены на провал
Антонов объяснил, почему переговоры в Саудовской Аравии обречены на провал - РИА Новости, 08.08.2023
Антонов объяснил, почему переговоры в Саудовской Аравии обречены на провал
Переговоры по Украине в Саудовской Аравии не могут привести к результату, потому что Москва в них не участвует, никакого успеха на них не было, заявил посол... РИА Новости, 08.08.2023
2023-08-08T04:13
2023-08-08T04:36
в мире
саудовская аравия
украина
россия
сша
анатолий антонов
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ВАШИНГТОН, 8 авг - РИА Новости. Переговоры по Украине в Саудовской Аравии не могут привести к результату, потому что Москва в них не участвует, никакого успеха на них не было, заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов."Мы стали очевидцами еще одной безуспешной попытки администрации США выдать желаемое за действительное. Никакого дипломатического успеха в Джидде не было", - говорится в распространенном комментарии Антонова.Как отметил дипломат, "Вашингтон попытался показать красивую картинку поддержки США со стороны государств "Глобального Юга" в стремлении изолировать Россию". Антонов расценил конференцию как попытку перетянуть на свою сторону государства, "которые не поддерживают "порядок, основанный на правилах". &quot;Отсюда вполне ожидаемый результат встречи – отсутствие единой позиции, как двигаться вперед по урегулированию кризиса на Украине. Никакой поддержки пресловутой киевской &quot;мирной формулы&quot; не было и в помине&quot;, - указал посол.Антонов задался вопросом, как можно обсуждать вопросы, касающиеся безопасности России, без учета ее национальных интересов. "Неужели кому-то еще до сих пор непонятно, что в такой ситуации добиться конкретного результата невозможно?" - подчеркнул он.США демонстрируют абсурдные подходы, то исключая Россию из переговоров, то обвиняя Москву в нежелании их вести, выступают миротворцами, но отправляют Киеву танки, заключил дипломат.На выходных в Саудовской Аравии прошли переговоры по Украине, на которые пригласили представителей около 30 стран, но не России. Как сообщило в воскресенье по итогам встречи саудовское агентство SPA, участники консультаций договорились продолжить обмен мнениями.В российском МИД, комментируя переговоры в Джидде, заявляли, что закреплять на политическом уровне решения по украинскому кризису без участия Москвы — это абсурд и нонсенс, но для их обсуждения есть "полное поле для творчества". Официальный представитель ведомства указала, что Россия остается открытой к дипломатическому решению кризиса, готова ответить на действительно серьезные предложения.
https://ria.ru/20230808/ermak-1888757667.html
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саудовская аравия
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в мире, саудовская аравия, украина, россия, сша, анатолий антонов
В мире, Саудовская Аравия, Украина, Россия, США, Анатолий Антонов
Антонов объяснил, почему переговоры в Саудовской Аравии обречены на провал

Антогнов: переговоры в Саудовской Аравии не приведут к результату из-за отсутствия России

© РИА Новости / Алексей Агарышев | Перейти в медиабанкПосол России в США Анатолий Антонов
Посол России в США Анатолий Антонов - РИА Новости, 1920, 08.08.2023
© РИА Новости / Алексей Агарышев
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Посол России в США Анатолий Антонов. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 8 авг - РИА Новости. Переговоры по Украине в Саудовской Аравии не могут привести к результату, потому что Москва в них не участвует, никакого успеха на них не было, заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов.
"Мы стали очевидцами еще одной безуспешной попытки администрации США выдать желаемое за действительное. Никакого дипломатического успеха в Джидде не было", - говорится в распространенном комментарии Антонова.
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Как отметил дипломат, "Вашингтон попытался показать красивую картинку поддержки США со стороны государств "Глобального Юга" в стремлении изолировать Россию". Антонов расценил конференцию как попытку перетянуть на свою сторону государства, "которые не поддерживают "порядок, основанный на правилах".
«

"Отсюда вполне ожидаемый результат встречи – отсутствие единой позиции, как двигаться вперед по урегулированию кризиса на Украине. Никакой поддержки пресловутой киевской "мирной формулы" не было и в помине", - указал посол.

Антонов задался вопросом, как можно обсуждать вопросы, касающиеся безопасности России, без учета ее национальных интересов. "Неужели кому-то еще до сих пор непонятно, что в такой ситуации добиться конкретного результата невозможно?" - подчеркнул он.
США демонстрируют абсурдные подходы, то исключая Россию из переговоров, то обвиняя Москву в нежелании их вести, выступают миротворцами, но отправляют Киеву танки, заключил дипломат.
На выходных в Саудовской Аравии прошли переговоры по Украине, на которые пригласили представителей около 30 стран, но не России. Как сообщило в воскресенье по итогам встречи саудовское агентство SPA, участники консультаций договорились продолжить обмен мнениями.
В российском МИД, комментируя переговоры в Джидде, заявляли, что закреплять на политическом уровне решения по украинскому кризису без участия Москвы — это абсурд и нонсенс, но для их обсуждения есть "полное поле для творчества". Официальный представитель ведомства указала, что Россия остается открытой к дипломатическому решению кризиса, готова ответить на действительно серьезные предложения.
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