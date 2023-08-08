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В Белом доме оценили совместное морское патрулирование России и Китая - РИА Новости, 08.08.2023
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03:27 08.08.2023
https://ria.ru/20230808/patrulirovanie-1888759918.html
В Белом доме оценили совместное морское патрулирование России и Китая
В Белом доме оценили совместное морское патрулирование России и Китая - РИА Новости, 08.08.2023
В Белом доме оценили совместное морское патрулирование России и Китая
США не рассматривают морское патрулирование РФ и КНР в Тихом океане как угрозу, заявила официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер. РИА Новости, 08.08.2023
2023-08-08T03:27
2023-08-08T03:27
китай
россия
тихий океан
карин жан-пьер
в мире
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ВАШИНГТОН, 8 авг - РИА Новости. США не рассматривают морское патрулирование РФ и КНР в Тихом океане как угрозу, заявила официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер. "Военные США мониторят российско-китайское патрулирование в северной части Тихого океана, учения происходят в международных водах, мы не рассматриваем их как угрозу", - сказала Жан-Пьер журналистам. Третье совместное российско-китайское морское патрулирование акватории Тихого океана проводится для укрепления военно-морского сотрудничества между Россией и Китаем, поддержания мира и стабильности в Азиатско-Тихоокеанском регионе, мониторинга морской акватории и охраны объектов морской экономической деятельности РФ и КНР. В состав международного отряда входят российские большие противолодочные корабли "Адмирал Трибуц" и "Адмирал Пантелеев", корветы "Гремящий" и "Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов", а также средний морской танкер "Печенга". От Китая в патрулировании участвуют эскадренные миноносцы "Гуйян" и "Цицикар", сторожевые корабли "Тунлин" и "Жичжао", корабль комплексного снабжения "Тайху".
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китай, россия, тихий океан, карин жан-пьер, в мире
Китай, Россия, Тихий океан, Карин Жан-Пьер, В мире
В Белом доме оценили совместное морское патрулирование России и Китая

Жан-Пьер: США не рассматривают совместное морское патрулирование России и Китая как угрозу

© AP Photo / Jacquelyn MartinБелый дом в Вашингтоне
Белый дом в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 08.08.2023
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Белый дом в Вашингтоне. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 8 авг - РИА Новости. США не рассматривают морское патрулирование РФ и КНР в Тихом океане как угрозу, заявила официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер.
"Военные США мониторят российско-китайское патрулирование в северной части Тихого океана, учения происходят в международных водах, мы не рассматриваем их как угрозу", - сказала Жан-Пьер журналистам.
Третье совместное российско-китайское морское патрулирование акватории Тихого океана проводится для укрепления военно-морского сотрудничества между Россией и Китаем, поддержания мира и стабильности в Азиатско-Тихоокеанском регионе, мониторинга морской акватории и охраны объектов морской экономической деятельности РФ и КНР.
В состав международного отряда входят российские большие противолодочные корабли "Адмирал Трибуц" и "Адмирал Пантелеев", корветы "Гремящий" и "Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов", а также средний морской танкер "Печенга". От Китая в патрулировании участвуют эскадренные миноносцы "Гуйян" и "Цицикар", сторожевые корабли "Тунлин" и "Жичжао", корабль комплексного снабжения "Тайху".
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