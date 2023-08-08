https://ria.ru/20230808/pamfilova-1888876317.html

Памфилова назвала российские избиркомы поистине народными

Памфилова назвала российские избиркомы поистине народными - РИА Новости, 08.08.2023

Памфилова назвала российские избиркомы поистине народными

Избирательные комиссии России по своему составу отличаются от западных тем, что они "поистине народные", так как в них минимальное число чиновников - менее 6%,... РИА Новости, 08.08.2023

2023-08-08T15:57

2023-08-08T15:57

2023-08-08T16:00

политика

россия

элла памфилова

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МОСКВА 8 авг - РИА Новости. Избирательные комиссии России по своему составу отличаются от западных тем, что они "поистине народные", так как в них минимальное число чиновников - менее 6%, и не менее половины тех, кто представляет все политические силы страны, заявила глава Центризбиркома РФ Элла Памфилова. "Что такое избирательная комиссия России? Они существенно отличаются от многих избирательных комиссий стран Запада, которые себя назначают демократами… У них организуют выборы и считают голоса ведомства, входящие в состав исполнительной власти. …А у нас избирательные комиссии поистине народные, …в них не менее половины тех, кто представляет все политические силы страны", - рассказала Памфилова журналистам. Она также уточнила, что чиновников в составе избиркомов меньше 6%. "Это народные комиссии. То есть полный срез общества по политическим, социальным, демократическим, национальным, религиозным, профессиональным, аспектам", - пояснила она. Глава ЦИК отметила, что Россия сохранила все народности, "включая даже малочисленные народности, языки, традиции". "У нас никогда не было плавильного котла, когда люди забывали про свои национальные корни", - резюмировала Памфилова.

https://ria.ru/20230808/vybory-1888858330.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

политика, россия, элла памфилова