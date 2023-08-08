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Памфилова назвала российские избиркомы поистине народными - РИА Новости, 08.08.2023
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15:57 08.08.2023 (обновлено: 16:00 08.08.2023)
https://ria.ru/20230808/pamfilova-1888876317.html
Памфилова назвала российские избиркомы поистине народными
Памфилова назвала российские избиркомы поистине народными - РИА Новости, 08.08.2023
Памфилова назвала российские избиркомы поистине народными
Избирательные комиссии России по своему составу отличаются от западных тем, что они "поистине народные", так как в них минимальное число чиновников - менее 6%,... РИА Новости, 08.08.2023
2023-08-08T15:57
2023-08-08T16:00
политика
россия
элла памфилова
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МОСКВА 8 авг - РИА Новости. Избирательные комиссии России по своему составу отличаются от западных тем, что они "поистине народные", так как в них минимальное число чиновников - менее 6%, и не менее половины тех, кто представляет все политические силы страны, заявила глава Центризбиркома РФ Элла Памфилова. "Что такое избирательная комиссия России? Они существенно отличаются от многих избирательных комиссий стран Запада, которые себя назначают демократами… У них организуют выборы и считают голоса ведомства, входящие в состав исполнительной власти. …А у нас избирательные комиссии поистине народные, …в них не менее половины тех, кто представляет все политические силы страны", - рассказала Памфилова журналистам. Она также уточнила, что чиновников в составе избиркомов меньше 6%. "Это народные комиссии. То есть полный срез общества по политическим, социальным, демократическим, национальным, религиозным, профессиональным, аспектам", - пояснила она. Глава ЦИК отметила, что Россия сохранила все народности, "включая даже малочисленные народности, языки, традиции". "У нас никогда не было плавильного котла, когда люди забывали про свои национальные корни", - резюмировала Памфилова.
https://ria.ru/20230808/vybory-1888858330.html
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политика, россия, элла памфилова
Политика, Россия, Элла Памфилова
Памфилова назвала российские избиркомы поистине народными

Памфилова: в состав российских избиркомов входят всего шесть процентов чиновников

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкПредседатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова
Председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова - РИА Новости, 1920, 08.08.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
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Председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА 8 авг - РИА Новости. Избирательные комиссии России по своему составу отличаются от западных тем, что они "поистине народные", так как в них минимальное число чиновников - менее 6%, и не менее половины тех, кто представляет все политические силы страны, заявила глава Центризбиркома РФ Элла Памфилова.
"Что такое избирательная комиссия России? Они существенно отличаются от многих избирательных комиссий стран Запада, которые себя назначают демократами… У них организуют выборы и считают голоса ведомства, входящие в состав исполнительной власти. …А у нас избирательные комиссии поистине народные, …в них не менее половины тех, кто представляет все политические силы страны", - рассказала Памфилова журналистам.
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Она также уточнила, что чиновников в составе избиркомов меньше 6%.
«
"Это народные комиссии. То есть полный срез общества по политическим, социальным, демократическим, национальным, религиозным, профессиональным, аспектам", - пояснила она.
Глава ЦИК отметила, что Россия сохранила все народности, "включая даже малочисленные народности, языки, традиции".
"У нас никогда не было плавильного котла, когда люди забывали про свои национальные корни", - резюмировала Памфилова.
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