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В Пакистане автомобиль подорвался на мине, есть погибшие - РИА Новости, 08.08.2023
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00:22 08.08.2023
https://ria.ru/20230808/pakistan-1888752987.html
В Пакистане автомобиль подорвался на мине, есть погибшие
В Пакистане автомобиль подорвался на мине, есть погибшие - РИА Новости, 08.08.2023
В Пакистане автомобиль подорвался на мине, есть погибшие
По меньшей мере семь человек погибли в округе Панджгур на юге Пакистана в результате подрыва автомобиля на мине на фоне усиления террористической активности в... РИА Новости, 08.08.2023
2023-08-08T00:22
2023-08-08T00:22
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МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. По меньшей мере семь человек погибли в округе Панджгур на юге Пакистана в результате подрыва автомобиля на мине на фоне усиления террористической активности в стране, сообщает издание Dawn со ссылкой на официальных лиц. "По меньшей мере семь человек, включая председателя союзного совета (орган местного самоуправления – ред.), погибли в результате подрыва на мине автомобиля в округе Панджгур в Белуджистане вечером в понедельник", - говорится в сообщении. Заместитель комиссара Панджгура Амджад Сомро заявил изданию, что злоумышленники установили дистанционное взрывное устройство. По его данным, целью была машина, в которой находились председатель союзного совета Иштиак Якуб и другие лица, возвращавшиеся со свадебной церемонии. "Когда автомобиль подъехал к Чакар-базару в районе Балгатар, устройство сработало, что привело к гибели людей", - передает издание слова заместителя комиссара. Сообщается, что личности погибших были установлены, расследование взрыва продолжается. Как отмечает издание, инцидент произошел на фоне всплеска террористической активности по всей стране, с тех пор как в ноябре прекратила перемирие с правительством группировка "Техрик-и-Талибан Пакистан" (ее называют пакистанским крылом движения "Талибан", которое находится под санкциями ООН за террористическую деятельность, однако афганские талибы отрицают связь с ней). В конце ноября прошлого года "Техрик-и-Талибан Пакистан" сообщила, что отменяет согласованный с правительством Пакистана режим прекращения огня и приказывает своим боевикам совершать нападения по всей стране. Группировка признана террористической правительствами США, Великобритании и Канады. Созданная из представителей различных группировок, она противостоит правительствам Пакистана и Индии, стремясь распространить свое влияние на ряд областей этих государств.
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в мире, пакистан, белуджистан, сша, талибан, оон
В мире, Пакистан, Белуджистан, США, Талибан, ООН
В Пакистане автомобиль подорвался на мине, есть погибшие

Dawn: семь человек погибли в результате подрыва автомобиля на мине на юге Пакистана

© AP Photo / 1122 Head QuartersСкорая помощь в Пакистане
Скорая помощь в Пакистане - РИА Новости, 1920, 08.08.2023
© AP Photo / 1122 Head Quarters
Скорая помощь в Пакистане. Архивное фото
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МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. По меньшей мере семь человек погибли в округе Панджгур на юге Пакистана в результате подрыва автомобиля на мине на фоне усиления террористической активности в стране, сообщает издание Dawn со ссылкой на официальных лиц.
"По меньшей мере семь человек, включая председателя союзного совета (орган местного самоуправления – ред.), погибли в результате подрыва на мине автомобиля в округе Панджгур в Белуджистане вечером в понедельник", - говорится в сообщении.
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Заместитель комиссара Панджгура Амджад Сомро заявил изданию, что злоумышленники установили дистанционное взрывное устройство. По его данным, целью была машина, в которой находились председатель союзного совета Иштиак Якуб и другие лица, возвращавшиеся со свадебной церемонии.
«
"Когда автомобиль подъехал к Чакар-базару в районе Балгатар, устройство сработало, что привело к гибели людей", - передает издание слова заместителя комиссара.
Сообщается, что личности погибших были установлены, расследование взрыва продолжается.
Как отмечает издание, инцидент произошел на фоне всплеска террористической активности по всей стране, с тех пор как в ноябре прекратила перемирие с правительством группировка "Техрик-и-Талибан Пакистан" (ее называют пакистанским крылом движения "Талибан", которое находится под санкциями ООН за террористическую деятельность, однако афганские талибы отрицают связь с ней).
В конце ноября прошлого года "Техрик-и-Талибан Пакистан" сообщила, что отменяет согласованный с правительством Пакистана режим прекращения огня и приказывает своим боевикам совершать нападения по всей стране. Группировка признана террористической правительствами США, Великобритании и Канады. Созданная из представителей различных группировок, она противостоит правительствам Пакистана и Индии, стремясь распространить свое влияние на ряд областей этих государств.
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