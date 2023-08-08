https://ria.ru/20230808/pakistan-1888752987.html

В Пакистане автомобиль подорвался на мине, есть погибшие

В Пакистане автомобиль подорвался на мине, есть погибшие - РИА Новости, 08.08.2023

В Пакистане автомобиль подорвался на мине, есть погибшие

По меньшей мере семь человек погибли в округе Панджгур на юге Пакистана в результате подрыва автомобиля на мине на фоне усиления террористической активности в... РИА Новости, 08.08.2023

2023-08-08T00:22

2023-08-08T00:22

2023-08-08T00:22

в мире

пакистан

белуджистан

сша

талибан

оон

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/1e/1887223031_0:111:2192:1345_1920x0_80_0_0_a1cbff17f5a9ac03d0dbc06b5b9ef5e6.jpg

МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. По меньшей мере семь человек погибли в округе Панджгур на юге Пакистана в результате подрыва автомобиля на мине на фоне усиления террористической активности в стране, сообщает издание Dawn со ссылкой на официальных лиц. "По меньшей мере семь человек, включая председателя союзного совета (орган местного самоуправления – ред.), погибли в результате подрыва на мине автомобиля в округе Панджгур в Белуджистане вечером в понедельник", - говорится в сообщении. Заместитель комиссара Панджгура Амджад Сомро заявил изданию, что злоумышленники установили дистанционное взрывное устройство. По его данным, целью была машина, в которой находились председатель союзного совета Иштиак Якуб и другие лица, возвращавшиеся со свадебной церемонии. "Когда автомобиль подъехал к Чакар-базару в районе Балгатар, устройство сработало, что привело к гибели людей", - передает издание слова заместителя комиссара. Сообщается, что личности погибших были установлены, расследование взрыва продолжается. Как отмечает издание, инцидент произошел на фоне всплеска террористической активности по всей стране, с тех пор как в ноябре прекратила перемирие с правительством группировка "Техрик-и-Талибан Пакистан" (ее называют пакистанским крылом движения "Талибан", которое находится под санкциями ООН за террористическую деятельность, однако афганские талибы отрицают связь с ней). В конце ноября прошлого года "Техрик-и-Талибан Пакистан" сообщила, что отменяет согласованный с правительством Пакистана режим прекращения огня и приказывает своим боевикам совершать нападения по всей стране. Группировка признана террористической правительствами США, Великобритании и Канады. Созданная из представителей различных группировок, она противостоит правительствам Пакистана и Индии, стремясь распространить свое влияние на ряд областей этих государств.

https://ria.ru/20230807/tadzhikistan-1888543663.html

https://ria.ru/20230807/vetnam-1888551636.html

пакистан

белуджистан

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, пакистан, белуджистан, сша, талибан, оон