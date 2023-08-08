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Текслер поручил разработать комплексную систему развития овощеводства - РИА Новости, 08.08.2023
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Иллюстрация - Челябинская область
Челябинская область
 
18:44 08.08.2023
https://ria.ru/20230808/ovoschevodstvo-1888925913.html
Текслер поручил разработать комплексную систему развития овощеводства
Текслер поручил разработать комплексную систему развития овощеводства - РИА Новости, 08.08.2023
Текслер поручил разработать комплексную систему развития овощеводства
Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поручил региональному минсельхозу разработать комплексную систему развития овощеводства, начиная с производства и РИА Новости, 08.08.2023
2023-08-08T18:44
2023-08-08T18:44
челябинская область
сосновский район
красноармейский район
алексей текслер
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ЧЕЛЯБИНСК, 8 авг – РИА Новости. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поручил региональному минсельхозу разработать комплексную систему развития овощеводства, начиная с производства и реализации семян, сообщила во вторник пресс-служба правительства региона. Глава региона во вторник посетил поля СХП "Красноармейское", которое является одним из передовых хозяйств области по производству картофеля и овощей открытого грунта. Помимо выращивания овощей хозяйство занимается выведением семян - часть идет на посевы, а часть на продажу. Алексей Текслер поручил региональному минсельхозу разработать комплексную систему развития овощеводства, начиная с производства и реализации семян. "Многие берут иностранные семена, но разве мы не можем решить эту проблему? Понятно, что нужна поддержка и время, но у нас есть те, кто умеет этим заниматься. Даю поручение серьёзно заняться темой семян. По картофелю мы должны закрывать все вопросы у себя в регионе. Все, что касается овощей, - это серьёзная тема. Нужно начинать с основ", - цитирует пресс-служба правительства региона слова Текслера. Также своему заместителю Сергею Сушкову глава региона поставил задачу по развитию системы мелиорации в области, так как без этого невозможно поступательно увеличивать производство овощей открытого грунта. В целом в хозяйствах Челябинской области завершается подготовка техники к уборочной кампании. Аграрии региона продолжают техническое обновление, уточняется в сообщении. В 2023 году планируется приобрести 180 тракторов всех марок, 80 зерноуборочных комбайнов, 6 кормоуборочных комбайнов, поясняет пресс-служба. По данным пресс-службы, в области продолжается уборка кормовых культур, в отдельных районах началась уборка озимых, гороха, ячменя и овса, ранних картофеля и овощей. К основной уборке яровых культур область приступит через 10 дней. Уборка масличных начнётся в начале сентября. Отдельные хозяйства Сосновского района приступили к уборке раннего картофеля, в Красноармейском районе - к уборке ранней капусты. Заготовка кормов для животноводства идет полным ходом. Чуть позже начнется заготовка силосных культур. По словам министра сельского хозяйства региона Алексея Кобылина, в Челябинской области сельхозкультуры предстоит убрать на площади 1 млн 959,9 тысячи гектаров. "В том числе обмолотить 1 миллион 431,6 тысячи гектаров зерновых культур и 246 тысяч га - масличных. Урожай ожидается на уровне среднемноголетних значений. Планируется собрать 1 миллион 840 тысяч тонн зерна, 200 тысяч т маслосемян, а также около 100 тысяч т картофеля", - цитирует пресс-служба минсельхоза слова Кобылина. Начальник управления по развитию растениеводства и малых форм хозяйствования минсельхоза области Анна Кожевина пояснила, что аграрии уже приступили к обмолоту озимого зерна, гороха и уборке ранних овощей. "Жаркая и сухая погода в первой половине июня отразилась на состоянии посевов, но благодаря осадкам в июле условия вегетации улучшились, рост сельхозкультур выровнялся. Засушливые явления наблюдались в этом году в районах лесостепной зоны и в части южных районов. Это стало причиной отставания в заготовке сена, его 50% от запланированного объёма. Заготовка сена будет продолжаться. Темпы сенажа, напротив, выше прошлогодних и составляют на сегодня 76% (181 тысяча т). Силоса планируется заготовить 143 тысячи тонн, его заготовка ещё не началась. В общей сложности на сегодня заготовлено 11,9 центнеров кормовых единиц на условную голову скота. С учётом прошлогодних остатков планируется заготовить 31,5 ц к. е. Это позволит благополучно провести зимовку скота", - цитирует пресс-служба минсельхоза слова Кожевиной.
https://ria.ru/20230725/natsproekty-1886197935.html
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сосновский район, красноармейский район, алексей текслер
Челябинская область, Сосновский район, Красноармейский район, Алексей Текслер

Текслер поручил разработать комплексную систему развития овощеводства

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкГубернатор Челябинской области Алексей Текслер
Губернатор Челябинской области Алексей Текслер - РИА Новости, 1920, 08.08.2023
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Губернатор Челябинской области Алексей Текслер . Архивное фото
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ЧЕЛЯБИНСК, 8 авг – РИА Новости. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поручил региональному минсельхозу разработать комплексную систему развития овощеводства, начиная с производства и реализации семян, сообщила во вторник пресс-служба правительства региона.
Глава региона во вторник посетил поля СХП "Красноармейское", которое является одним из передовых хозяйств области по производству картофеля и овощей открытого грунта. Помимо выращивания овощей хозяйство занимается выведением семян - часть идет на посевы, а часть на продажу. Алексей Текслер поручил региональному минсельхозу разработать комплексную систему развития овощеводства, начиная с производства и реализации семян.
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"Многие берут иностранные семена, но разве мы не можем решить эту проблему? Понятно, что нужна поддержка и время, но у нас есть те, кто умеет этим заниматься. Даю поручение серьёзно заняться темой семян. По картофелю мы должны закрывать все вопросы у себя в регионе. Все, что касается овощей, - это серьёзная тема. Нужно начинать с основ", - цитирует пресс-служба правительства региона слова Текслера.
Также своему заместителю Сергею Сушкову глава региона поставил задачу по развитию системы мелиорации в области, так как без этого невозможно поступательно увеличивать производство овощей открытого грунта.
В целом в хозяйствах Челябинской области завершается подготовка техники к уборочной кампании. Аграрии региона продолжают техническое обновление, уточняется в сообщении. В 2023 году планируется приобрести 180 тракторов всех марок, 80 зерноуборочных комбайнов, 6 кормоуборочных комбайнов, поясняет пресс-служба.
По данным пресс-службы, в области продолжается уборка кормовых культур, в отдельных районах началась уборка озимых, гороха, ячменя и овса, ранних картофеля и овощей. К основной уборке яровых культур область приступит через 10 дней. Уборка масличных начнётся в начале сентября. Отдельные хозяйства Сосновского района приступили к уборке раннего картофеля, в Красноармейском районе - к уборке ранней капусты. Заготовка кормов для животноводства идет полным ходом. Чуть позже начнется заготовка силосных культур.
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По словам министра сельского хозяйства региона Алексея Кобылина, в Челябинской области сельхозкультуры предстоит убрать на площади 1 млн 959,9 тысячи гектаров. "В том числе обмолотить 1 миллион 431,6 тысячи гектаров зерновых культур и 246 тысяч га - масличных. Урожай ожидается на уровне среднемноголетних значений. Планируется собрать 1 миллион 840 тысяч тонн зерна, 200 тысяч т маслосемян, а также около 100 тысяч т картофеля", - цитирует пресс-служба минсельхоза слова Кобылина.
Начальник управления по развитию растениеводства и малых форм хозяйствования минсельхоза области Анна Кожевина пояснила, что аграрии уже приступили к обмолоту озимого зерна, гороха и уборке ранних овощей. "Жаркая и сухая погода в первой половине июня отразилась на состоянии посевов, но благодаря осадкам в июле условия вегетации улучшились, рост сельхозкультур выровнялся. Засушливые явления наблюдались в этом году в районах лесостепной зоны и в части южных районов. Это стало причиной отставания в заготовке сена, его 50% от запланированного объёма. Заготовка сена будет продолжаться. Темпы сенажа, напротив, выше прошлогодних и составляют на сегодня 76% (181 тысяча т). Силоса планируется заготовить 143 тысячи тонн, его заготовка ещё не началась. В общей сложности на сегодня заготовлено 11,9 центнеров кормовых единиц на условную голову скота. С учётом прошлогодних остатков планируется заготовить 31,5 ц к. е. Это позволит благополучно провести зимовку скота", - цитирует пресс-служба минсельхоза слова Кожевиной.
 
Челябинская областьСосновский районКрасноармейский районАлексей Текслер
 
 
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