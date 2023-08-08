https://ria.ru/20230808/osetiya-1888899662.html

08.08.08: 15 лет назад Грузия начала военную агрессию против Южной Осетии

08.08.08: 15 лет назад Грузия начала военную агрессию против Южной Осетии - РИА Новости, 08.08.2023

08.08.08: 15 лет назад Грузия начала военную агрессию против Южной Осетии

Траурная акция, посвященная 15-й годовщине грузинской агрессии в Южной Осетии, прошла в Цхинвале. Участники зажгли свечи, из которых выложили надпись "08.08.08. Помним".

2023-08-08T17:13

2023-08-08T17:13

2023-08-08T17:13

в мире

южная осетия

вооруженный конфликт в южной осетии (2008)

грузия

россия

видео

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Ровно 15 лет назад, 8 августа 2008 года, Грузия начала военную агрессию против Южной Осетии.Грузинские войска атаковали республику и разрушили часть ее столицы Цхинвала. Россия, защищая жителей Южной Осетии, многие из которых приняли гражданство РФ, ввела войска в республику и после пяти дней боевых действий вытеснила грузинских военных из региона.

https://ria.ru/20230808/osetiya-1888768543.html

южная осетия

грузия

россия

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2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

08.08.08: 15 лет назад Грузия начала военную агрессию против Южной Осетии Траурная акция, посвященная 15-й годовщине грузинской агрессии в Южной Осетии, прошла в Цхинвале. Участники зажгли свечи, из которых выложили надпись "08.08.08. Помним". Ровно 15 лет назад, 8 августа 2008 года, Грузия начала военную агрессию против Южной Осетии. Грузинские войска атаковали республику и разрушили часть ее столицы Цхинвала. Россия, защищая жителей Южной Осетии, многие из которых приняли гражданство РФ, ввела войска в республику и после пяти дней боевых действий вытеснила грузинских военных из региона. 2023-08-08T17:13 true PT0M22S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, южная осетия, вооруженный конфликт в южной осетии (2008), грузия, россия, видео