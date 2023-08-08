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08.08.08: 15 лет назад Грузия начала военную агрессию против Южной Осетии - РИА Новости, 08.08.2023
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17:13 08.08.2023
https://ria.ru/20230808/osetiya-1888899662.html
08.08.08: 15 лет назад Грузия начала военную агрессию против Южной Осетии
08.08.08: 15 лет назад Грузия начала военную агрессию против Южной Осетии - РИА Новости, 08.08.2023
08.08.08: 15 лет назад Грузия начала военную агрессию против Южной Осетии
Траурная акция, посвященная 15-й годовщине грузинской агрессии в Южной Осетии, прошла в Цхинвале. Участники зажгли свечи, из которых выложили надпись "08.08.08. Помним".
2023-08-08T17:13
2023-08-08T17:13
в мире
южная осетия
вооруженный конфликт в южной осетии (2008)
грузия
россия
видео
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Ровно 15 лет назад, 8 августа 2008 года, Грузия начала военную агрессию против Южной Осетии.Грузинские войска атаковали республику и разрушили часть ее столицы Цхинвала. Россия, защищая жителей Южной Осетии, многие из которых приняли гражданство РФ, ввела войска в республику и после пяти дней боевых действий вытеснила грузинских военных из региона.
https://ria.ru/20230808/osetiya-1888768543.html
южная осетия
грузия
россия
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Дарья Буймова
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08.08.08: 15 лет назад Грузия начала военную агрессию против Южной Осетии
Траурная акция, посвященная 15-й годовщине грузинской агрессии в Южной Осетии, прошла в Цхинвале. Участники зажгли свечи, из которых выложили надпись "08.08.08. Помним". Ровно 15 лет назад, 8 августа 2008 года, Грузия начала военную агрессию против Южной Осетии. Грузинские войска атаковали республику и разрушили часть ее столицы Цхинвала. Россия, защищая жителей Южной Осетии, многие из которых приняли гражданство РФ, ввела войска в республику и после пяти дней боевых действий вытеснила грузинских военных из региона.
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в мире, южная осетия, вооруженный конфликт в южной осетии (2008), грузия, россия, видео
В мире, Южная Осетия, Вооруженный конфликт в Южной Осетии (2008), Грузия, Россия, Видео

08.08.08: 15 лет назад Грузия начала военную агрессию против Южной Осетии

Читать ria.ru в
Траурная акция, посвященная 15-й годовщине грузинской агрессии в Южной Осетии, прошла в Цхинвале. Участники зажгли свечи, из которых выложили надпись "08.08.08. Помним".
Ровно 15 лет назад, 8 августа 2008 года, Грузия начала военную агрессию против Южной Осетии.
Грузинские войска атаковали республику и разрушили часть ее столицы Цхинвала. Россия, защищая жителей Южной Осетии, многие из которых приняли гражданство РФ, ввела войска в республику и после пяти дней боевых действий вытеснила грузинских военных из региона.
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В миреЮжная ОсетияВооруженный конфликт в Южной Осетии (2008)ГрузияРоссияВидео
 
 
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