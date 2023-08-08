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В Южной Осетии назвали ключевой вопрос в отношениях с Грузией - РИА Новости, 08.08.2023
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04:16 08.08.2023 (обновлено: 04:25 08.08.2023)
https://ria.ru/20230808/osetiya-1888760861.html
В Южной Осетии назвали ключевой вопрос в отношениях с Грузией
В Южной Осетии назвали ключевой вопрос в отношениях с Грузией - РИА Новости, 08.08.2023
В Южной Осетии назвали ключевой вопрос в отношениях с Грузией
Ключевым вопросом для югоосетинской стороны остается выработка и подписание документа о неприменении силы Грузией против Южной Осетии и Абхазии, заявил РИА... РИА Новости, 08.08.2023
2023-08-08T04:16
2023-08-08T04:25
в мире
южная осетия
грузия
абхазия
оон
евросоюз
обсе
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ЦХИНВАЛ, 8 авг - РИА Новости. Ключевым вопросом для югоосетинской стороны остается выработка и подписание документа о неприменении силы Грузией против Южной Осетии и Абхазии, заявил РИА Новости министр иностранных дел республики Ахсар Джиоев. По словам Джиоева, на сегодняшний день контакты между двумя странами проходят в рамках единственного многостороннего переговорного формата – Международных женевских дискуссий по безопасности и стабильности в Закавказье, в которых участвуют представители Южной Осетии, Абхазии, Грузии, России и США при сопредседательстве ООН, ЕС и ОБСЕ. "Для югоосетинской стороны ключевым вопросом остается необходимость выработки юридически обязывающего документа, призванного гарантировать безопасность Республики Южная Осетия и Республики Абхазия, неприменение Грузией силы или угрозы силой. Актуальность такого документа особенно возрастает на фоне активизации США и НАТО в Закавказье", - отметил Джиоев, подчеркнув, что совершенно очевидно, что "отсутствие гарантий безопасности со стороны Грузии не способствует упрочению мер доверия". Ранее сообщалось, что в ходе Международных женевских дискуссий по безопасности и стабильности в Закавказье грузинская сторона отказывалась от обсуждений о необходимости согласования и дальнейшего подписания документа о международных гарантиях неприменения силы. Грузия в ночь на 8 августа 2008 года обстреляла из установок залпового огня "Град" Южную Осетию, грузинские войска атаковали республику и разрушили часть ее столицы Цхинвала. Россия, защищая жителей Южной Осетии, многие из которых приняли гражданство РФ, ввела войска в республику и после пяти дней боевых действий вытеснила грузинских военных из региона. Москва 26 августа 2008 года признала суверенитет Абхазии и Южной Осетии. Руководители России не раз заявляли, что признание независимости двух бывших грузинских автономий отражает существующие реалии и пересмотру не подлежит. Грузия по-прежнему не признает Абхазию и Южную Осетию независимыми государствами и считает их своими регионами.
https://ria.ru/20230808/sukhum-1888755742.html
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в мире, южная осетия, грузия, абхазия, оон, евросоюз, обсе
В мире, Южная Осетия, Грузия, Абхазия, ООН, Евросоюз, ОБСЕ
В Южной Осетии назвали ключевой вопрос в отношениях с Грузией

Джиоев: ключевым вопросом для Южной Осетии остается документ о неприменении силы Грузией

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкФлаг Южной Осетии
Флаг Южной Осетии - РИА Новости, 1920, 08.08.2023
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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ЦХИНВАЛ, 8 авг - РИА Новости. Ключевым вопросом для югоосетинской стороны остается выработка и подписание документа о неприменении силы Грузией против Южной Осетии и Абхазии, заявил РИА Новости министр иностранных дел республики Ахсар Джиоев.
По словам Джиоева, на сегодняшний день контакты между двумя странами проходят в рамках единственного многостороннего переговорного формата – Международных женевских дискуссий по безопасности и стабильности в Закавказье, в которых участвуют представители Южной Осетии, Абхазии, Грузии, России и США при сопредседательстве ООН, ЕС и ОБСЕ.
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"Для югоосетинской стороны ключевым вопросом остается необходимость выработки юридически обязывающего документа, призванного гарантировать безопасность Республики Южная Осетия и Республики Абхазия, неприменение Грузией силы или угрозы силой. Актуальность такого документа особенно возрастает на фоне активизации США и НАТО в Закавказье", - отметил Джиоев, подчеркнув, что совершенно очевидно, что "отсутствие гарантий безопасности со стороны Грузии не способствует упрочению мер доверия".
Ранее сообщалось, что в ходе Международных женевских дискуссий по безопасности и стабильности в Закавказье грузинская сторона отказывалась от обсуждений о необходимости согласования и дальнейшего подписания документа о международных гарантиях неприменения силы.
Грузия в ночь на 8 августа 2008 года обстреляла из установок залпового огня "Град" Южную Осетию, грузинские войска атаковали республику и разрушили часть ее столицы Цхинвала. Россия, защищая жителей Южной Осетии, многие из которых приняли гражданство РФ, ввела войска в республику и после пяти дней боевых действий вытеснила грузинских военных из региона.
Москва 26 августа 2008 года признала суверенитет Абхазии и Южной Осетии. Руководители России не раз заявляли, что признание независимости двух бывших грузинских автономий отражает существующие реалии и пересмотру не подлежит. Грузия по-прежнему не признает Абхазию и Южную Осетию независимыми государствами и считает их своими регионами.
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