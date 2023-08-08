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"У нас такого нет". ВСУ забили тревогу из-за грозного российского оружия - РИА Новости, 08.08.2023
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13:50 08.08.2023
https://ria.ru/20230808/oruzhie-1888844534.html
"У нас такого нет". ВСУ забили тревогу из-за грозного российского оружия
"У нас такого нет". ВСУ забили тревогу из-за грозного российского оружия - РИА Новости, 08.08.2023
"У нас такого нет". ВСУ забили тревогу из-за грозного российского оружия
Бойцы Вооруженных сил Украины называют российский БПЛА "Ланцет" одной из главных угроз на поле боя, пишет The Telegraph. РИА Новости, 08.08.2023
2023-08-08T13:50
2023-08-08T13:50
технологии
россия
владимир путин
вооруженные силы украины
ростех
беспилотник "ланцет"
в мире
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МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Бойцы Вооруженных сил Украины называют российский БПЛА "Ланцет" одной из главных угроз на поле боя, пишет The Telegraph.&quot;Их очень много, и они доставляют много хлопот нашим войскам, потому что у нас нет такого оружия&quot;, — пожаловался солдат ВСУ.Журналисты указали, что российский дрон может легко выводить из строя бронетехнику ВСУ, даже несмотря на его компактные размеры. Больше всего проблем они доставляют украинским артиллеристам, отметили в материале.&quot;От этих беспилотников невозможно легко защититься из-за их способности маневрировать&quot;, — утверждают обозреватели.Накануне президент России Владимир Путин на встрече с главой "Ростеха" Сергеем Чемезовым поручил увеличить производство беспилотников "Куб" и "Ланцет", отметив, что российские БПЛА очень эффективно показали себя в зоне спецоперации.
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технологии, россия, владимир путин, вооруженные силы украины, ростех, беспилотник "ланцет", в мире
Технологии, Россия, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, Ростех, Беспилотник "Ланцет", В мире
"У нас такого нет". ВСУ забили тревогу из-за грозного российского оружия

Telegraph: Вооруженные силы Украины назвали российский БПЛА "Ланцет" главной угрозой

© РИА Новости / Министерство обороны РФ | Перейти в медиабанкПрименение модернизированного барражирующего боеприпаса "Ланцет" против военной техники ВСУ в зоне проведения спецоперации
Применение модернизированного барражирующего боеприпаса Ланцет против военной техники ВСУ в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 08.08.2023
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
Перейти в медиабанк
Применение модернизированного барражирующего боеприпаса "Ланцет" против военной техники ВСУ в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
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МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Бойцы Вооруженных сил Украины называют российский БПЛА "Ланцет" одной из главных угроз на поле боя, пишет The Telegraph.
«

"Их очень много, и они доставляют много хлопот нашим войскам, потому что у нас нет такого оружия", — пожаловался солдат ВСУ.

Журналисты указали, что российский дрон может легко выводить из строя бронетехнику ВСУ, даже несмотря на его компактные размеры. Больше всего проблем они доставляют украинским артиллеристам, отметили в материале.
«

"От этих беспилотников невозможно легко защититься из-за их способности маневрировать", — утверждают обозреватели.

Накануне президент России Владимир Путин на встрече с главой "Ростеха" Сергеем Чемезовым поручил увеличить производство беспилотников "Куб" и "Ланцет", отметив, что российские БПЛА очень эффективно показали себя в зоне спецоперации.
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ТехнологииРоссияВладимир ПутинВооруженные силы УкраиныРостехБеспилотник "Ланцет"В мире
 
 
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