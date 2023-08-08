https://ria.ru/20230808/oruzhie-1888844534.html

"У нас такого нет". ВСУ забили тревогу из-за грозного российского оружия

"У нас такого нет". ВСУ забили тревогу из-за грозного российского оружия - РИА Новости, 08.08.2023

"У нас такого нет". ВСУ забили тревогу из-за грозного российского оружия

Бойцы Вооруженных сил Украины называют российский БПЛА "Ланцет" одной из главных угроз на поле боя, пишет The Telegraph. РИА Новости, 08.08.2023

2023-08-08T13:50

2023-08-08T13:50

2023-08-08T13:50

технологии

россия

владимир путин

вооруженные силы украины

ростех

беспилотник "ланцет"

в мире

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МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Бойцы Вооруженных сил Украины называют российский БПЛА "Ланцет" одной из главных угроз на поле боя, пишет The Telegraph."Их очень много, и они доставляют много хлопот нашим войскам, потому что у нас нет такого оружия", — пожаловался солдат ВСУ.Журналисты указали, что российский дрон может легко выводить из строя бронетехнику ВСУ, даже несмотря на его компактные размеры. Больше всего проблем они доставляют украинским артиллеристам, отметили в материале."От этих беспилотников невозможно легко защититься из-за их способности маневрировать", — утверждают обозреватели.Накануне президент России Владимир Путин на встрече с главой "Ростеха" Сергеем Чемезовым поручил увеличить производство беспилотников "Куб" и "Ланцет", отметив, что российские БПЛА очень эффективно показали себя в зоне спецоперации.

https://ria.ru/20230808/proschet-1888802510.html

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технологии, россия, владимир путин, вооруженные силы украины, ростех, беспилотник "ланцет", в мире