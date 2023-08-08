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Автопарк Оренбурга пополнился 23 экологичным автобусами - РИА Новости, 08.08.2023
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Оренбургская область
 
10:43 08.08.2023
https://ria.ru/20230808/orenburg-1888787478.html
Автопарк Оренбурга пополнился 23 экологичным автобусами
Автопарк Оренбурга пополнился 23 экологичным автобусами - РИА Новости, 08.08.2023
Автопарк Оренбурга пополнился 23 экологичным автобусами
В рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги" автопарк общественного транспорта Оренбурга пополнили 23 автобуса экологического класса и большой... РИА Новости, 08.08.2023
2023-08-08T10:43
2023-08-08T10:43
оренбургская область
денис паслер
оренбург
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ОРЕНБУРГ, 8 авг - РИА Новости. В рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги" автопарк общественного транспорта Оренбурга пополнили 23 автобуса экологического класса и большой вместимости ЛиАЗ, сообщает пресс-служба правительства Оренбургской области. Транспорт оборудован современной панелью управления и системой пожаротушения. В каждом автобусе установлены информационно-световые табло, видеокамеры, приборы для подсчета пассажиров, Wi-Fi, бесконтактная система оплаты проезда, кондиционеры. В новом транспорте будет комфортно и пассажирам, и водителям, говорится в сообщении. ЛиАЗы работают на сжатом природном газе, который по своему химическому составу является экологически чистым топливом. Это особенно актуально для сохранения и улучшения экологии в крупных городах. Переход на такой транспорт - один из пунктов экоповестки региона. Кроме того, стоимость газового топлива значительно ниже дизельного, что позволяет существенно сократить расходы на обслуживание транспорта, добавили в пресс-службе. Там пояснили, что низкопольный автобус рассчитан на перевозку 114 человек, в салоне - 28 посадочных мест. Для удобства маломобильных граждан, пассажиров с объемным багажом, велосипедами и самокатами в автобусе предусмотрена механическая платформа. Автобус также оснащен спутниковой навигацией ГЛОНАСС, которая повышает безопасность пассажирских перевозок и позволяет отслеживать местоположение транспорта. Автобусы прошли техосмотр и начали работать на самых востребованных городских маршрутах. "В Оренбурге и городской агломерации проживают почти 750 тысяч человек. Растут расстояния для ежедневных поездок, оренбуржцы становятся более мобильными. Запрос на обновление общественного транспорта очень большой. Мы начали его в прошлом году, 67 автобусов уже работают на пассажирских маршрутах. Сегодня передаем муниципальному предприятию еще 23 единицы. Автобусный парк Оренбурга обновился за год на 40 процентов. Такого существенного улучшения инфраструктуры пассажирского транспорта в Оренбурге не было больше 20 лет. До конца этого года, максимум – в начале 2024 года закупим для областного центра еще около 100 автобусов", – цитирует пресс-служба слова губернатора Оренбургской области Дениса Паслера.
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денис паслер, оренбург
Оренбургская область, Денис Паслер, Оренбург

Автопарк Оренбурга пополнился 23 экологичным автобусами

© Фото : Пресс-служба правительства Оренбургской областиГубернатор Оренбургской области Денис Паслер
Губернатор Оренбургской области Денис Паслер - РИА Новости, 1920, 08.08.2023
© Фото : Пресс-служба правительства Оренбургской области
Читать ria.ru в
ОРЕНБУРГ, 8 авг - РИА Новости. В рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги" автопарк общественного транспорта Оренбурга пополнили 23 автобуса экологического класса и большой вместимости ЛиАЗ, сообщает пресс-служба правительства Оренбургской области.
Транспорт оборудован современной панелью управления и системой пожаротушения. В каждом автобусе установлены информационно-световые табло, видеокамеры, приборы для подсчета пассажиров, Wi-Fi, бесконтактная система оплаты проезда, кондиционеры. В новом транспорте будет комфортно и пассажирам, и водителям, говорится в сообщении.
© Фото : Пресс-служба правительства Оренбургской областиАвтопарк общественного транспорта Оренбурга пополнили 23 автобуса экологического класса и большой вместимости ЛиАЗ
Автопарк общественного транспорта Оренбурга пополнили 23 автобуса экологического класса и большой вместимости ЛиАЗ - РИА Новости, 1920, 08.08.2023
© Фото : Пресс-служба правительства Оренбургской области
Автопарк общественного транспорта Оренбурга пополнили 23 автобуса экологического класса и большой вместимости ЛиАЗ
ЛиАЗы работают на сжатом природном газе, который по своему химическому составу является экологически чистым топливом. Это особенно актуально для сохранения и улучшения экологии в крупных городах. Переход на такой транспорт - один из пунктов экоповестки региона. Кроме того, стоимость газового топлива значительно ниже дизельного, что позволяет существенно сократить расходы на обслуживание транспорта, добавили в пресс-службе.
Там пояснили, что низкопольный автобус рассчитан на перевозку 114 человек, в салоне - 28 посадочных мест. Для удобства маломобильных граждан, пассажиров с объемным багажом, велосипедами и самокатами в автобусе предусмотрена механическая платформа. Автобус также оснащен спутниковой навигацией ГЛОНАСС, которая повышает безопасность пассажирских перевозок и позволяет отслеживать местоположение транспорта. Автобусы прошли техосмотр и начали работать на самых востребованных городских маршрутах.
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"В Оренбурге и городской агломерации проживают почти 750 тысяч человек. Растут расстояния для ежедневных поездок, оренбуржцы становятся более мобильными. Запрос на обновление общественного транспорта очень большой. Мы начали его в прошлом году, 67 автобусов уже работают на пассажирских маршрутах. Сегодня передаем муниципальному предприятию еще 23 единицы. Автобусный парк Оренбурга обновился за год на 40 процентов. Такого существенного улучшения инфраструктуры пассажирского транспорта в Оренбурге не было больше 20 лет. До конца этого года, максимум – в начале 2024 года закупим для областного центра еще около 100 автобусов", – цитирует пресс-служба слова губернатора Оренбургской области Дениса Паслера.
 
Оренбургская областьДенис ПаслерОренбург
 
 
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