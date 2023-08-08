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В Тюмени женщина сымитировала ограбление ради трех миллионов рублей - РИА Новости, 08.08.2023
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17:21 08.08.2023
https://ria.ru/20230808/ograblenie-1888903226.html
В Тюмени женщина сымитировала ограбление ради трех миллионов рублей
В Тюмени женщина сымитировала ограбление ради трех миллионов рублей - РИА Новости, 08.08.2023
В Тюмени женщина сымитировала ограбление ради трех миллионов рублей
Работницу сети магазинов в Тюмени подозревают в имитации грабежа, которое она организовала, чтобы скрыть хищение 3 миллионов рублей, сообщает пресс-служба УМВД... РИА Новости, 08.08.2023
2023-08-08T17:21
2023-08-08T17:21
происшествия
тюмень
россия
тюменская область
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ТЮМЕНЬ, 8 авг - РИА Новости. Работницу сети магазинов в Тюмени подозревают в имитации грабежа, которое она организовала, чтобы скрыть хищение 3 миллионов рублей, сообщает пресс-служба УМВД по Тюменской области. В сентябре 2022 года двое неизвестных на улице Газовиков в городе Тюмени напали на работницу сети магазинов и похитили 3 миллиона рублей. В конце июля этого года оперативники разыскали нападавших, в отделе полиции они дали признательные показания в отношении подозреваемой. "Женщина 1994 года рождения, являясь материально-ответственным лицом, имела доступ к денежным средствам предприятия и перевозила наличность из одного магазина в другой. Имея умысел на хищение вверенных ей средств в сумме 3 миллионов рублей, она разработала преступный план по имитации нападения. Для реализации задуманного она наняла двоих своих знакомых и заплатила каждому по 50 тысяч рублей", - сообщает пресс-служба УМВД. Отмечается, что мужчины ранее судимы, в отношении них возбуждено дело о грабеже (ч. 2 ст. 161 УК РФ), суд избрал им меру принуждения в виде обязательства о явке. Женщина стала фигуранткой уголовного дела о присвоении чужого имущества (ч. 4 ст. 160 УК РФ), по решению суда она ограничена в определённых действиях. Расследование продолжается.
https://ria.ru/20230209/ograblenie-1850838700.html
https://rsport.ria.ru/20230804/ufc-1888087710.html
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происшествия, тюмень, россия, тюменская область
Происшествия, Тюмень, Россия, Тюменская область
В Тюмени женщина сымитировала ограбление ради трех миллионов рублей

В Тюмени сотрудница магазина сымитировала ограбление ради присвоения трех миллионов рублей

© РИА Новости / Светлана Шевченко | Перейти в медиабанкПолицейская машина
Полицейская машина - РИА Новости, 1920, 08.08.2023
© РИА Новости / Светлана Шевченко
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ТЮМЕНЬ, 8 авг - РИА Новости. Работницу сети магазинов в Тюмени подозревают в имитации грабежа, которое она организовала, чтобы скрыть хищение 3 миллионов рублей, сообщает пресс-служба УМВД по Тюменской области.
В сентябре 2022 года двое неизвестных на улице Газовиков в городе Тюмени напали на работницу сети магазинов и похитили 3 миллиона рублей. В конце июля этого года оперативники разыскали нападавших, в отделе полиции они дали признательные показания в отношении подозреваемой.
Кадр видео, опубликованного Главным управлением МВД России по Московской области
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"Женщина 1994 года рождения, являясь материально-ответственным лицом, имела доступ к денежным средствам предприятия и перевозила наличность из одного магазина в другой. Имея умысел на хищение вверенных ей средств в сумме 3 миллионов рублей, она разработала преступный план по имитации нападения. Для реализации задуманного она наняла двоих своих знакомых и заплатила каждому по 50 тысяч рублей", - сообщает пресс-служба УМВД.
Отмечается, что мужчины ранее судимы, в отношении них возбуждено дело о грабеже (ч. 2 ст. 161 УК РФ), суд избрал им меру принуждения в виде обязательства о явке. Женщина стала фигуранткой уголовного дела о присвоении чужого имущества (ч. 4 ст. 160 УК РФ), по решению суда она ограничена в определённых действиях. Расследование продолжается.
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