https://ria.ru/20230808/ograblenie-1888903226.html

В Тюмени женщина сымитировала ограбление ради трех миллионов рублей

В Тюмени женщина сымитировала ограбление ради трех миллионов рублей - РИА Новости, 08.08.2023

В Тюмени женщина сымитировала ограбление ради трех миллионов рублей

Работницу сети магазинов в Тюмени подозревают в имитации грабежа, которое она организовала, чтобы скрыть хищение 3 миллионов рублей, сообщает пресс-служба УМВД... РИА Новости, 08.08.2023

2023-08-08T17:21

2023-08-08T17:21

2023-08-08T17:21

происшествия

тюмень

россия

тюменская область

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0e/1831329033_0:91:2748:1637_1920x0_80_0_0_601b246e1ac2c1d3db366e9ff09179ff.jpg

ТЮМЕНЬ, 8 авг - РИА Новости. Работницу сети магазинов в Тюмени подозревают в имитации грабежа, которое она организовала, чтобы скрыть хищение 3 миллионов рублей, сообщает пресс-служба УМВД по Тюменской области. В сентябре 2022 года двое неизвестных на улице Газовиков в городе Тюмени напали на работницу сети магазинов и похитили 3 миллиона рублей. В конце июля этого года оперативники разыскали нападавших, в отделе полиции они дали признательные показания в отношении подозреваемой. "Женщина 1994 года рождения, являясь материально-ответственным лицом, имела доступ к денежным средствам предприятия и перевозила наличность из одного магазина в другой. Имея умысел на хищение вверенных ей средств в сумме 3 миллионов рублей, она разработала преступный план по имитации нападения. Для реализации задуманного она наняла двоих своих знакомых и заплатила каждому по 50 тысяч рублей", - сообщает пресс-служба УМВД. Отмечается, что мужчины ранее судимы, в отношении них возбуждено дело о грабеже (ч. 2 ст. 161 УК РФ), суд избрал им меру принуждения в виде обязательства о явке. Женщина стала фигуранткой уголовного дела о присвоении чужого имущества (ч. 4 ст. 160 УК РФ), по решению суда она ограничена в определённых действиях. Расследование продолжается.

https://ria.ru/20230209/ograblenie-1850838700.html

https://rsport.ria.ru/20230804/ufc-1888087710.html

тюмень

россия

тюменская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, тюмень, россия, тюменская область