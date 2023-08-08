https://ria.ru/20230808/obuchenie-1888834936.html

Генштаб ВСУ рассказал об обучении солдат в Великобритании

Генштаб ВСУ рассказал об обучении солдат в Великобритании - РИА Новости, 08.08.2023

Генштаб ВСУ рассказал об обучении солдат в Великобритании

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины (ВСУ) сообщил, что 20 тысяч украинских военнослужащих прошли обучение в Великобритании в рамках многонациональной... РИА Новости, 08.08.2023

2023-08-08T13:08

2023-08-08T13:08

2023-08-08T13:08

специальная военная операция на украине

великобритания

украина

россия

сергей лавров

вооруженные силы украины

нато

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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Генеральный штаб Вооруженных сил Украины (ВСУ) сообщил, что 20 тысяч украинских военнослужащих прошли обучение в Великобритании в рамках многонациональной учебной операции Interflex. "Двадцать тысяч украинских новобранцев прошли подготовку в рамках многонациональной учебной операции Interflex под руководством Соединенного Королевства по базовой военной подготовке личного состава Вооруженных сил Украины в Великобритании", - говорится в сообщении, опубликованном на странице ведомства в соцсети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская). Ранее в минобороны Великобритании сообщили, что в 2023 году планируют обучить в общей сложности 20 тысяч солдат и офицеров с Украины. Как заявлял ранее глава МИД РФ Сергей Лавров, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20230807/nedovolstvo-1888613521.html

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великобритания, украина, россия, сергей лавров, вооруженные силы украины, нато