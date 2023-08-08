https://ria.ru/20230808/obstrely-1888950004.html
Пушилин сообщил о троих погибших и 11 раненых в Донецке
Пушилин сообщил о троих погибших и 11 раненых в Донецке - РИА Новости, 08.08.2023
Пушилин сообщил о троих погибших и 11 раненых в Донецке
Три человека погибли, 11 ранены из-за обстрелов Донецка со стороны украинских войск, сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин в своем телеграм-канале. РИА Новости, 08.08.2023
2023-08-08T22:03
2023-08-08T22:03
2023-08-08T22:03
специальная военная операция на украине
в мире
донецк
донецкая народная республика
украина
денис пушилин
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Три человека погибли, 11 ранены из-за обстрелов Донецка со стороны украинских войск, сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин в своем телеграм-канале."Донецк в течение дня подвергался интенсивному обстрелу со стороны вооруженных формирований Украины. На данный момент известно о трех погибших в Киевском районе. Ранены 11 человек в Киевском, Ворошиловском и Куйбышевском районах, среди них ребенок 2012 года рождения; в том числе есть раненый в Шахтерске. Врачи оказывают всем пострадавшим необходимую помощь", - написал Пушилин.Также он уточнил, что под обстрел попала бригада электромонтеров на территории Октябрьского РЭС. Один из работников получил осколочные ранения, после чего был госпитализирован в тяжелом состоянии. Пушилин добавил, что в Киевском районе Донецка в результате прямого попадания снаряда в автомобиль ранены водитель и два грузчика. Он отметил, что повреждены 24 жилых дома в Донецке и Ясиноватой и десять объектов гражданской инфраструктуры, в их числе школа в Донецке, детский сад в Макеевке, фабрика в Шахтерске. Врио главы региона отметил, что зафиксировано 95 обстрелов, выпущено 349 боеприпасов с применением реактивной артиллерии калибром 122 миллиметра, ствольной артиллерии калибром 152 и 155 миллиметров, в том числе кассетного типа.
https://ria.ru/20230806/peskov-1888482884.html
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Последствия обстрела Донецка со стороны ВСУ
Украинские войска обстреляли Киевский и Куйбышевский районы Донецка: погиб один человек, еще трое ранены.
2023-08-08T22:03
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PT0M20S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецк, Донецкая Народная Республика, Украина, Денис Пушилин, Вооруженные силы Украины
Пушилин сообщил о троих погибших и 11 раненых в Донецке
Глава ДНР Пушилин: три человека погибли и 11 ранены в Донецке при обстрелах со стороны ВСУ