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Пушилин сообщил о троих погибших и 11 раненых в Донецке

Пушилин сообщил о троих погибших и 11 раненых в Донецке - РИА Новости, 08.08.2023

Пушилин сообщил о троих погибших и 11 раненых в Донецке

Три человека погибли, 11 ранены из-за обстрелов Донецка со стороны украинских войск, сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин в своем телеграм-канале. РИА Новости, 08.08.2023

2023-08-08T22:03

2023-08-08T22:03

2023-08-08T22:03

специальная военная операция на украине

в мире

донецк

донецкая народная республика

украина

денис пушилин

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Три человека погибли, 11 ранены из-за обстрелов Донецка со стороны украинских войск, сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин в своем телеграм-канале."Донецк в течение дня подвергался интенсивному обстрелу со стороны вооруженных формирований Украины. На данный момент известно о трех погибших в Киевском районе. Ранены 11 человек в Киевском, Ворошиловском и Куйбышевском районах, среди них ребенок 2012 года рождения; в том числе есть раненый в Шахтерске. Врачи оказывают всем пострадавшим необходимую помощь", - написал Пушилин.Также он уточнил, что под обстрел попала бригада электромонтеров на территории Октябрьского РЭС. Один из работников получил осколочные ранения, после чего был госпитализирован в тяжелом состоянии. Пушилин добавил, что в Киевском районе Донецка в результате прямого попадания снаряда в автомобиль ранены водитель и два грузчика. Он отметил, что повреждены 24 жилых дома в Донецке и Ясиноватой и десять объектов гражданской инфраструктуры, в их числе школа в Донецке, детский сад в Макеевке, фабрика в Шахтерске. Врио главы региона отметил, что зафиксировано 95 обстрелов, выпущено 349 боеприпасов с применением реактивной артиллерии калибром 122 миллиметра, ствольной артиллерии калибром 152 и 155 миллиметров, в том числе кассетного типа.

https://ria.ru/20230806/peskov-1888482884.html

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донецкая народная республика

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Последствия обстрела Донецка со стороны ВСУ Украинские войска обстреляли Киевский и Куйбышевский районы Донецка: погиб один человек, еще трое ранены. 2023-08-08T22:03 true PT0M20S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, донецк, донецкая народная республика, украина, денис пушилин, вооруженные силы украины