https://ria.ru/20230808/obstrely-1888934689.html

Кулемзин заявил о новых хаотических обстрелах Донецка со стороны ВСУ

Кулемзин заявил о новых хаотических обстрелах Донецка со стороны ВСУ - РИА Новости, 08.08.2023

Кулемзин заявил о новых хаотических обстрелах Донецка со стороны ВСУ

Прилет снаряда украинских войск зафиксирован в районе магазина "Изумруд" в Донецке, сообщил мэр административного центра ДНР Алексей Кулемзин в своем... РИА Новости, 08.08.2023

2023-08-08T19:35

2023-08-08T19:35

2023-08-08T19:35

специальная военная операция на украине

в мире

донецк

донецкая народная республика

алексей кулемзин (донецк)

сцкк

вооруженные силы украины

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/10/1884483172_0:239:2793:1810_1920x0_80_0_0_4d330efdbd5c070dbcd836a653105bb2.jpg

ДОНЕЦК, 8 авг - РИА Новости. Прилет снаряда украинских войск зафиксирован в районе магазина "Изумруд" в Донецке, сообщил мэр административного центра ДНР Алексей Кулемзин в своем телеграм-канале."Вражеская артиллерия не прекращает хаотические обстрелы Киевского и Ворошиловского районов. Сообщается о прилёте в районе магазина "Изумруд", - написал Кулемзин.Представительство ДНР в СЦКК ранее сообщило, что украинские войска с 18.45 до 18.55 три раза подвергли обстрелам Киевский и Ворошиловский районы Донецка, выпустив за это время по ним девять снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров. Кроме того, по данным представительства с 19.00 до 19.10 ВСУ выпустили в общей сложности десять снарядов из "натовской" артиллерии по Киевскому, Кировскому и Петровскому районам Донецка. В 19.00 украинские войска открыли огонь по населенному пункту Зайцево, выпустив по нему четыре снаряда калибром 152 миллиметра. Киевский район находится в северной части Донецка. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, полностью разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами.

https://ria.ru/20230806/peskov-1888482884.html

донецк

донецкая народная республика

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Последствия обстрела Донецка со стороны ВСУ Украинские войска обстреляли Киевский и Куйбышевский районы Донецка: погиб один человек, еще трое ранены. 2023-08-08T19:35 true PT0M20S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, донецк, донецкая народная республика, алексей кулемзин (донецк), сцкк, вооруженные силы украины, украина