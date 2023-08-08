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Кулемзин заявил о новых хаотических обстрелах Донецка со стороны ВСУ - РИА Новости, 08.08.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:35 08.08.2023
https://ria.ru/20230808/obstrely-1888934689.html
Кулемзин заявил о новых хаотических обстрелах Донецка со стороны ВСУ
Кулемзин заявил о новых хаотических обстрелах Донецка со стороны ВСУ - РИА Новости, 08.08.2023
Кулемзин заявил о новых хаотических обстрелах Донецка со стороны ВСУ
Прилет снаряда украинских войск зафиксирован в районе магазина "Изумруд" в Донецке, сообщил мэр административного центра ДНР Алексей Кулемзин в своем... РИА Новости, 08.08.2023
2023-08-08T19:35
2023-08-08T19:35
специальная военная операция на украине
в мире
донецк
донецкая народная республика
алексей кулемзин (донецк)
сцкк
вооруженные силы украины
украина
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ДОНЕЦК, 8 авг - РИА Новости. Прилет снаряда украинских войск зафиксирован в районе магазина "Изумруд" в Донецке, сообщил мэр административного центра ДНР Алексей Кулемзин в своем телеграм-канале."Вражеская артиллерия не прекращает хаотические обстрелы Киевского и Ворошиловского районов. Сообщается о прилёте в районе магазина "Изумруд", - написал Кулемзин.Представительство ДНР в СЦКК ранее сообщило, что украинские войска с 18.45 до 18.55 три раза подвергли обстрелам Киевский и Ворошиловский районы Донецка, выпустив за это время по ним девять снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров. Кроме того, по данным представительства с 19.00 до 19.10 ВСУ выпустили в общей сложности десять снарядов из "натовской" артиллерии по Киевскому, Кировскому и Петровскому районам Донецка. В 19.00 украинские войска открыли огонь по населенному пункту Зайцево, выпустив по нему четыре снаряда калибром 152 миллиметра. Киевский район находится в северной части Донецка. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, полностью разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами.
https://ria.ru/20230806/peskov-1888482884.html
донецк
донецкая народная республика
украина
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Последствия обстрела Донецка со стороны ВСУ
Украинские войска обстреляли Киевский и Куйбышевский районы Донецка: погиб один человек, еще трое ранены.
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в мире, донецк, донецкая народная республика, алексей кулемзин (донецк), сцкк, вооруженные силы украины, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецк, Донецкая Народная Республика, Алексей Кулемзин (Донецк), СЦКК, Вооруженные силы Украины, Украина
Кулемзин заявил о новых хаотических обстрелах Донецка со стороны ВСУ

Мэр Кулемзин: в районе магазина "Изумруд" в Донецке прилетел снаряд украинских войск

© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанкПоследствия обстрела Донецка
Последствия обстрела Донецка - РИА Новости, 1920, 08.08.2023
© РИА Новости / РИА Новости
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Последствия обстрела Донецка. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 8 авг - РИА Новости. Прилет снаряда украинских войск зафиксирован в районе магазина "Изумруд" в Донецке, сообщил мэр административного центра ДНР Алексей Кулемзин в своем телеграм-канале.
«
"Вражеская артиллерия не прекращает хаотические обстрелы Киевского и Ворошиловского районов. Сообщается о прилёте в районе магазина "Изумруд", - написал Кулемзин.
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 06.08.2023
Песков: оснований для заключения соглашения с Украиной нет
6 августа, 16:29
Представительство ДНР в СЦКК ранее сообщило, что украинские войска с 18.45 до 18.55 три раза подвергли обстрелам Киевский и Ворошиловский районы Донецка, выпустив за это время по ним девять снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров.
Кроме того, по данным представительства с 19.00 до 19.10 ВСУ выпустили в общей сложности десять снарядов из "натовской" артиллерии по Киевскому, Кировскому и Петровскому районам Донецка. В 19.00 украинские войска открыли огонь по населенному пункту Зайцево, выпустив по нему четыре снаряда калибром 152 миллиметра.
Киевский район находится в северной части Донецка. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, полностью разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами.
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецкДонецкая Народная РеспубликаАлексей Кулемзин (Донецк)СЦККВооруженные силы УкраиныУкраина
 
 
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