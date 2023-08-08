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Украинские войска обстреливают жилой сектор Новой Каховки - РИА Новости, 08.08.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:05 08.08.2023 (обновлено: 13:17 08.08.2023)
https://ria.ru/20230808/obstrel-1888834318.html
Украинские войска обстреливают жилой сектор Новой Каховки
Украинские войска обстреливают жилой сектор Новой Каховки - РИА Новости, 08.08.2023
Украинские войска обстреливают жилой сектор Новой Каховки
Украинские войска обстреливают жилой сектор Новой Каховки в Херсонской области из ствольной артиллерии и минометов, в результате попадания мины возник пожар в... РИА Новости, 08.08.2023
2023-08-08T13:05
2023-08-08T13:17
специальная военная операция на украине
новая каховка
происшествия
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НОВАЯ КАХОВКА (Херсонская область), 8 авг - РИА Новости. Украинские войска обстреливают жилой сектор Новой Каховки в Херсонской области из ствольной артиллерии и минометов, в результате попадания мины возник пожар в одном из жилых домов, передает корреспондент РИА Новости. На месте прилета мины на улице Богдана Хмельницкого работают пожарные. "Пострадавших к счастью нет", - сказал пожарный. В настоящее время обстрел продолжается, в городе слышны звуки взрывов.
https://ria.ru/20230808/ukraina-1888797880.html
новая каховка
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Варвара Скокшина
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РИА Новости
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4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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60
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Жилой сектор в Новой Каховке после обстрела ВСУ
ВСУ обстреливают жилой сектор в Новой Каховке, один из домов загорелся, передает корреспондент РИА Новости
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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60
353
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новая каховка, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Новая Каховка, Происшествия
Украинские войска обстреливают жилой сектор Новой Каховки

Украинские войска обстреливают жилой сектор Новой Каховки, один из домов загорелся

Читать ria.ru в
НОВАЯ КАХОВКА (Херсонская область), 8 авг - РИА Новости. Украинские войска обстреливают жилой сектор Новой Каховки в Херсонской области из ствольной артиллерии и минометов, в результате попадания мины возник пожар в одном из жилых домов, передает корреспондент РИА Новости.
На месте прилета мины на улице Богдана Хмельницкого работают пожарные.
"Пострадавших к счастью нет", - сказал пожарный.
В настоящее время обстрел продолжается, в городе слышны звуки взрывов.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 08.08.2023
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Специальная военная операция на УкраинеНовая КаховкаПроисшествия
 
 
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