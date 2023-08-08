https://ria.ru/20230808/obstrel-1888834318.html

Украинские войска обстреливают жилой сектор Новой Каховки

Украинские войска обстреливают жилой сектор Новой Каховки - РИА Новости, 08.08.2023

Украинские войска обстреливают жилой сектор Новой Каховки

Украинские войска обстреливают жилой сектор Новой Каховки в Херсонской области из ствольной артиллерии и минометов, в результате попадания мины возник пожар в... РИА Новости, 08.08.2023

2023-08-08T13:05

2023-08-08T13:05

2023-08-08T13:17

специальная военная операция на украине

новая каховка

происшествия

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НОВАЯ КАХОВКА (Херсонская область), 8 авг - РИА Новости. Украинские войска обстреливают жилой сектор Новой Каховки в Херсонской области из ствольной артиллерии и минометов, в результате попадания мины возник пожар в одном из жилых домов, передает корреспондент РИА Новости. На месте прилета мины на улице Богдана Хмельницкого работают пожарные. "Пострадавших к счастью нет", - сказал пожарный. В настоящее время обстрел продолжается, в городе слышны звуки взрывов.

https://ria.ru/20230808/ukraina-1888797880.html

новая каховка

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2023

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Жилой сектор в Новой Каховке после обстрела ВСУ ВСУ обстреливают жилой сектор в Новой Каховке, один из домов загорелся, передает корреспондент РИА Новости 2023-08-08T13:05 true PT0M11S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

новая каховка, происшествия