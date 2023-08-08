https://ria.ru/20230808/obstrel-1888834318.html
Украинские войска обстреливают жилой сектор Новой Каховки
Украинские войска обстреливают жилой сектор Новой Каховки - РИА Новости, 08.08.2023
Украинские войска обстреливают жилой сектор Новой Каховки
Украинские войска обстреливают жилой сектор Новой Каховки в Херсонской области из ствольной артиллерии и минометов, в результате попадания мины возник пожар в... РИА Новости, 08.08.2023
2023-08-08T13:05
2023-08-08T13:05
2023-08-08T13:17
специальная военная операция на украине
новая каховка
происшествия
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НОВАЯ КАХОВКА (Херсонская область), 8 авг - РИА Новости. Украинские войска обстреливают жилой сектор Новой Каховки в Херсонской области из ствольной артиллерии и минометов, в результате попадания мины возник пожар в одном из жилых домов, передает корреспондент РИА Новости. На месте прилета мины на улице Богдана Хмельницкого работают пожарные. "Пострадавших к счастью нет", - сказал пожарный. В настоящее время обстрел продолжается, в городе слышны звуки взрывов.
https://ria.ru/20230808/ukraina-1888797880.html
новая каховка
РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Жилой сектор в Новой Каховке после обстрела ВСУ
ВСУ обстреливают жилой сектор в Новой Каховке, один из домов загорелся, передает корреспондент РИА Новости
2023-08-08T13:05
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PT0M11S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новая каховка, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Новая Каховка, Происшествия
Украинские войска обстреливают жилой сектор Новой Каховки
Украинские войска обстреливают жилой сектор Новой Каховки, один из домов загорелся
НОВАЯ КАХОВКА (Херсонская область), 8 авг - РИА Новости. Украинские войска обстреливают жилой сектор Новой Каховки в Херсонской области из ствольной артиллерии и минометов, в результате попадания мины возник пожар в одном из жилых домов, передает корреспондент РИА Новости.
На месте прилета мины на улице Богдана Хмельницкого работают пожарные.
"Пострадавших к счастью нет", - сказал пожарный.
В настоящее время обстрел продолжается, в городе слышны звуки взрывов.
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