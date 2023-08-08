https://ria.ru/20230808/obstrel-1888775621.html

Украинские войска обстреляли Донецк и Ясиноватую

Украинские войска обстреляли Донецк и Ясиноватую - РИА Новости, 08.08.2023

Украинские войска обстреляли Донецк и Ясиноватую

Украинские войска утром выпустили 25 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Донецку и Ясиноватой, сообщило представительство ДНР в Совместном центре... РИА Новости, 08.08.2023

2023-08-08T08:54

2023-08-08T08:54

2023-08-08T08:54

специальная военная операция на украине

донецк

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ДОНЕЦК, 8 авг - РИА Новости. Украинские войска утром выпустили 25 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Донецку и Ясиноватой, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, в своем телеграм-канале. "Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 07.35 (совпадает с мск) – населенный пункт Желанное Первое - город Донецк (Кировский район): выпущено 3 снаряда калибром 155 мм", - говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале представительства. По данным ведомства, в 8.10 была обстреляна Ясиноватая - тремя снарядами калибра 155 миллиметров, в это же время по Куйбышевскому району Донецка было выпущено четыре таких же снаряда. С 8.15 до 8.30 Донецк был обстрелян четыре раза, включая Куйбышевский и Кировский районы, в общей сложности выпущено пятнадцать снарядов. Кировский район расположен в юго-западной части Донецка, Куйбышевский - на западе Донецка. Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20230808/donetsk-1888770499.html

https://ria.ru/20230808/dnr-1888753143.html

донецк

ясиноватая

украина