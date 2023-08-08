https://ria.ru/20230808/oborona-1888941085.html

В Раде предложили заменить военную службу работами оборонного характера

В Раде предложили заменить военную службу работами оборонного характера - РИА Новости, 08.08.2023

В Раде предложили заменить военную службу работами оборонного характера

Депутаты Верховной рады Украины предлагают привлекать граждан, уклоняющихся от мобилизации и по разным причинам не готовых к военной службе, к работам... РИА Новости, 08.08.2023

2023-08-08T20:17

2023-08-08T20:17

2023-08-08T20:17

в мире

владимир зеленский

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/1a/1742880196_0:270:3071:1997_1920x0_80_0_0_06fad7afbd81d40f2fa9b932216306ed.jpg

МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Депутаты Верховной рады Украины предлагают привлекать граждан, уклоняющихся от мобилизации и по разным причинам не готовых к военной службе, к работам оборонительного характера, а также к работам, которые "обеспечивают экономику страны", соответствующий законопроект зарегистрирован на сайте украинского парламента. В пояснительной записке к проекту о внесении изменений в закон Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации" говорится, что "в вопросе обороны следует рассчитывать сугубо на мотивированных патриотов, а других граждан максимально возможно вовлекать в работу на экономику, от которой зависит и обороноспособность". Авторы законопроекта считают, что "попытки принуждением и угрозами мобилизовать граждан" на военную службу приводят к социальному напряжению. Отмечается, что если учесть этот "прагматический подход", военкоматы смогут работать с "мотивированными патриотами", а остальные граждане, которым не нужно будет прятаться от повесток, будут работать на экономику страны. На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. Повестку могут вручить в разных местах. Появлялись видео, как это делают на улицах, на автозаправках и в кафе. Вручать ее не обязательно должен представитель территориального центра комплектования и социальной поддержки (так на Украине с недавнего времени называют военкоматы), это могут сделать и руководители предприятия, где работает призывник, руководители ЖЭК, представители домового комитета и другие должностные лица. Публиковались видео, как мужчин хватают на улицах, скручивают и насильно увозят в военкоматы. Ряд источников сообщали РИА Новости, что в разных городах Украины в пункты мобилизации забирают всех мужчин без разбора. Также различные источники, в том числе сами украинские мобилизованные, попавшие в плен, рассказывали РИА Новости, что вскоре после призыва оказывались на передовых позициях, не пройдя подготовку.

https://ria.ru/20230808/avtosoobschenie-1888895524.html

https://ria.ru/20230806/ukraina-1888438737.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, владимир зеленский