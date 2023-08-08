СМИ: спецподразделения армии Нигера направляются к президентскому дворцу
Al-Arabiya: спецподразделения армии Нигера выдвинулись к аэропорту и президентскому дворцу
© AP Photo / Fatahoulaye Hassane MidouСитуация в Ниамее
© AP Photo / Fatahoulaye Hassane Midou
Ситуация в Ниамее. Архивное фото
МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Элитные подразделения армии Нигера выдвинулись к аэропорту и президентскому дворцу в столице страны Ниамее, сообщает телеканал Al-Arabiya.
Дальнейших подробностей, в том числе о численности бойцов указанных подразделений, не приводится.
В минувшее воскресенье истек срок, установленный Экономическим сообществом стран Западной Африки (ЭКОВАС) для возврата мятежниками к власти свергнутого президента Нигера Мохамеда Базума. В противном случае региональный блок грозил начать военное вмешательство. Во вторник представитель президента Нигерии, возглавляющего ЭКОВАС, заявил, что сообщество предпочитает дипломатическое решение сложившейся в Нигере ситуации, однако прочие варианты также не исключаются.
Военные Нигера в конце июля объявили по национальному телевидению об отстранении от власти президента Мохамеда Базума. Командующий президентской гвардией генерал Абдурахман Тчиани появился в эфире государственного ТВ как глава сформированного участниками переворота "Национального совета по защите отечества". Лидеры большинства западных стран и региональная организация ЭКОВАС осудили переворот. В начале августа участники состоявшейся в Абудже чрезвычайной встречи начальников генштабов ВС стран ЭКОВАС приняли план на случай военной интервенции в Нигер.