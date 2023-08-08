https://ria.ru/20230808/niger-1888951299.html

СМИ: спецподразделения армии Нигера направляются к президентскому дворцу

СМИ: спецподразделения армии Нигера направляются к президентскому дворцу - РИА Новости, 08.08.2023

СМИ: спецподразделения армии Нигера направляются к президентскому дворцу

Элитные подразделения армии Нигера выдвинулись к аэропорту и президентскому дворцу в столице страны Ниамее, сообщает телеканал Al-Arabiya. РИА Новости, 08.08.2023

2023-08-08T22:17

2023-08-08T22:17

2023-08-08T22:41

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переворот в нигере — 2023

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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Элитные подразделения армии Нигера выдвинулись к аэропорту и президентскому дворцу в столице страны Ниамее, сообщает телеканал Al-Arabiya. Дальнейших подробностей, в том числе о численности бойцов указанных подразделений, не приводится. В минувшее воскресенье истек срок, установленный Экономическим сообществом стран Западной Африки (ЭКОВАС) для возврата мятежниками к власти свергнутого президента Нигера Мохамеда Базума. В противном случае региональный блок грозил начать военное вмешательство. Во вторник представитель президента Нигерии, возглавляющего ЭКОВАС, заявил, что сообщество предпочитает дипломатическое решение сложившейся в Нигере ситуации, однако прочие варианты также не исключаются. Военные Нигера в конце июля объявили по национальному телевидению об отстранении от власти президента Мохамеда Базума. Командующий президентской гвардией генерал Абдурахман Тчиани появился в эфире государственного ТВ как глава сформированного участниками переворота "Национального совета по защите отечества". Лидеры большинства западных стран и региональная организация ЭКОВАС осудили переворот. В начале августа участники состоявшейся в Абудже чрезвычайной встречи начальников генштабов ВС стран ЭКОВАС приняли план на случай военной интервенции в Нигер.

https://ria.ru/20230808/niger-1888860197.html

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Наталья Макарова

в мире, нигер, ниамей, нигерия, мохамед базум, переворот в нигере — 2023