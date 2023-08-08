https://ria.ru/20230808/niger-1888922199.html
РУДН сообщил, что все студенты из Нигера остались в России
РУДН сообщил, что все студенты из Нигера остались в России - РИА Новости, 08.08.2023
РУДН сообщил, что все студенты из Нигера остались в России
Шесть студентов из Нигера учатся в Российском университете дружбы народов (РУДН), четверо из них – ординаторы, еще двое учатся в магистратуре, сообщили РИА... РИА Новости, 08.08.2023
2023-08-08T18:24
2023-08-08T18:24
2023-08-08T18:24
нигер
россия
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рудн
переворот в нигере — 2023
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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Шесть студентов из Нигера учатся в Российском университете дружбы народов (РУДН), четверо из них – ординаторы, еще двое учатся в магистратуре, сообщили РИА Новости в пресс-службе вуза, уточнив, что никто из студентов не уехал на фоне происходящего в африканской стране. "Всего шесть человек. Четыре ординатора, два магистра (геология и фундаментальная информатика)", - говорится в сообщении. В вузе уточнили, что никто из этих студентов из России не уезжал на фоне происходящего у них в стране. Военные Нигера в конце июля объявили по национальному телевидению об отстранении от власти президента Мохамеда Базума. Командующий президентской гвардией генерал Абдурахман Тчиани появился в эфире государственного ТВ как глава сформированного участниками переворота "Национального совета по защите отечества". Лидеры большинства западных стран и региональная организация ЭКОВАС осудили переворот. В начале августа участники состоявшейся в Абудже чрезвычайной встречи начальников генштабов ВС стран ЭКОВАС приняли план на случай военной интервенции в Нигер.
https://ria.ru/20230802/niger-1887688390.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
нигер, россия, в мире, рудн, переворот в нигере — 2023
Нигер, Россия, В мире, РУДН, Переворот в Нигере — 2023
РУДН сообщил, что все студенты из Нигера остались в России
РУДН: ни один из шестерых студентов из Нигера не уехал на фоне ситуации в их стране