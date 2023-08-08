https://ria.ru/20230808/niger-1888922199.html

РУДН сообщил, что все студенты из Нигера остались в России

РУДН сообщил, что все студенты из Нигера остались в России - РИА Новости, 08.08.2023

РУДН сообщил, что все студенты из Нигера остались в России

Шесть студентов из Нигера учатся в Российском университете дружбы народов (РУДН), четверо из них – ординаторы, еще двое учатся в магистратуре, сообщили РИА... РИА Новости, 08.08.2023

2023-08-08T18:24

2023-08-08T18:24

2023-08-08T18:24

нигер

россия

в мире

рудн

переворот в нигере — 2023

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/149241/01/1492410186_0:273:5235:3218_1920x0_80_0_0_4cf3bef8bf1a2894d5756194251068a8.jpg

МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Шесть студентов из Нигера учатся в Российском университете дружбы народов (РУДН), четверо из них – ординаторы, еще двое учатся в магистратуре, сообщили РИА Новости в пресс-службе вуза, уточнив, что никто из студентов не уехал на фоне происходящего в африканской стране. "Всего шесть человек. Четыре ординатора, два магистра (геология и фундаментальная информатика)", - говорится в сообщении. В вузе уточнили, что никто из этих студентов из России не уезжал на фоне происходящего у них в стране. Военные Нигера в конце июля объявили по национальному телевидению об отстранении от власти президента Мохамеда Базума. Командующий президентской гвардией генерал Абдурахман Тчиани появился в эфире государственного ТВ как глава сформированного участниками переворота "Национального совета по защите отечества". Лидеры большинства западных стран и региональная организация ЭКОВАС осудили переворот. В начале августа участники состоявшейся в Абудже чрезвычайной встречи начальников генштабов ВС стран ЭКОВАС приняли план на случай военной интервенции в Нигер.

https://ria.ru/20230802/niger-1887688390.html

нигер

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

нигер, россия, в мире, рудн, переворот в нигере — 2023