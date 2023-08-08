https://ria.ru/20230808/niger-1888885189.html
ЭКОВАС пока не планирует военную операцию в Нигере, пишут СМИ
ЭКОВАС пока не планирует военную операцию в Нигере, пишут СМИ - РИА Новости, 08.08.2023
ЭКОВАС пока не планирует военную операцию в Нигере, пишут СМИ
Страны Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС) в настоящий момент не рассматривают проведение военной операции в Нигере в ответ на... РИА Новости, 08.08.2023
2023-08-08T16:27
2023-08-08T16:27
2023-08-08T16:27
переворот в нигере — 2023
мохамед базум
нигер
абуджа
в мире
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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Страны Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС) в настоящий момент не рассматривают проведение военной операции в Нигере в ответ на государственный переворот, сообщило во вторник агентство Франс Пресс со ссылкой на источник, близкий к организации. "На данном этапе вторжение не предусмотрено", - пишет агентство. Как указывается в сообщении Франс Пресс, путь диалога, похоже, все еще остается открытым. Военные Нигера в конце июля объявили по национальному телевидению об отстранении от власти президента Мохамеда Базума. Командующий президентской гвардией генерал Абдурахман Тчиани появился в эфире государственного ТВ как глава сформированного участниками переворота "Национального совета по защите отечества". Лидеры большинства западных стран и региональная организация ЭКОВАС осудили переворот. В начале августа участники состоявшейся в Абудже чрезвычайной встречи начальников генштабов ВС стран ЭКОВАС приняли план на случай военной интервенции в Нигер.
https://ria.ru/20230808/niger-1888860197.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
переворот в нигере — 2023, мохамед базум, нигер, абуджа, в мире
Переворот в Нигере — 2023, Мохамед Базум, Нигер, Абуджа, В мире
ЭКОВАС пока не планирует военную операцию в Нигере, пишут СМИ
Франс Пресс: ЭКОВАС на данном этапе не предусматривает проведение интервенции в Нигер