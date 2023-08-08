https://ria.ru/20230808/niger-1888885189.html

ЭКОВАС пока не планирует военную операцию в Нигере, пишут СМИ

ЭКОВАС пока не планирует военную операцию в Нигере, пишут СМИ - РИА Новости, 08.08.2023

ЭКОВАС пока не планирует военную операцию в Нигере, пишут СМИ

Страны Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС) в настоящий момент не рассматривают проведение военной операции в Нигере в ответ на... РИА Новости, 08.08.2023

2023-08-08T16:27

2023-08-08T16:27

2023-08-08T16:27

переворот в нигере — 2023

мохамед базум

нигер

абуджа

в мире

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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Страны Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС) в настоящий момент не рассматривают проведение военной операции в Нигере в ответ на государственный переворот, сообщило во вторник агентство Франс Пресс со ссылкой на источник, близкий к организации. "На данном этапе вторжение не предусмотрено", - пишет агентство. Как указывается в сообщении Франс Пресс, путь диалога, похоже, все еще остается открытым. Военные Нигера в конце июля объявили по национальному телевидению об отстранении от власти президента Мохамеда Базума. Командующий президентской гвардией генерал Абдурахман Тчиани появился в эфире государственного ТВ как глава сформированного участниками переворота "Национального совета по защите отечества". Лидеры большинства западных стран и региональная организация ЭКОВАС осудили переворот. В начале августа участники состоявшейся в Абудже чрезвычайной встречи начальников генштабов ВС стран ЭКОВАС приняли план на случай военной интервенции в Нигер.

https://ria.ru/20230808/niger-1888860197.html

нигер

абуджа

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

переворот в нигере — 2023, мохамед базум, нигер, абуджа, в мире