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ЕС заявил, что поддержит любые действия ЭКОВАС по урегулированию в Нигере - РИА Новости, 08.08.2023
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13:40 08.08.2023 (обновлено: 13:56 08.08.2023)
https://ria.ru/20230808/niger-1888841682.html
ЕС заявил, что поддержит любые действия ЭКОВАС по урегулированию в Нигере
ЕС заявил, что поддержит любые действия ЭКОВАС по урегулированию в Нигере - РИА Новости, 08.08.2023
ЕС заявил, что поддержит любые действия ЭКОВАС по урегулированию в Нигере
Евросоюз поддержит любые усилия ЭКОВАС по урегулированию ситуации в Нигере, но верит, что ещё осталось место для переговоров, заявил во вторник официальный... РИА Новости, 08.08.2023
2023-08-08T13:40
2023-08-08T13:56
в мире
нигер
евросоюз
еврокомиссия
мохамед базум
переворот в нигере — 2023
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БРЮССЕЛЬ, 8 авг – РИА Новости. Евросоюз поддержит любые усилия ЭКОВАС по урегулированию ситуации в Нигере, но верит, что ещё осталось место для переговоров, заявил во вторник официальный представитель Еврокомиссии Петер Стано.В минувшее воскресенье истек срок, установленный Экономическим сообществом западноафриканских государств (ЭКОВАС) для возврата мятежниками к власти свергнутого президента Мохамеда Базума. В противном случае ЭКОВАС грозил начать военное вмешательство."Как я сказал, на данном этапе ЕС всё еще верит, что ещё есть пространство, есть место для посредничества… ЭКОВАС является главным игроком, главным региональной игроком в этом. Что бы ЭКОВАС ни решил, это будет впоследствии принято, и ЕС призвал к сильной поддержке решений и усилий ЭКОВАС для поиска разрешения этой ситуации", - сказал он в ходе брифинга. Трансляция велась на сайте ЕК.Военные Нигера в конце июля объявили по национальному телевидению об отстранении от власти президента Мохамеда Базума. Командующий президентской гвардией генерал Абдурахман Тчиани появился в эфире государственного ТВ как глава сформированного участниками переворота "Национального совета по защите отечества". Лидеры большинства западных стран и региональная организация ЭКОВАС осудили переворот. В начале августа участники состоявшейся в Абудже чрезвычайной встречи начальников генштабов ВС стран ЭКОВАС приняли план на случай военной интервенции в Нигер.
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в мире, нигер, евросоюз, еврокомиссия, мохамед базум, переворот в нигере — 2023
В мире, Нигер, Евросоюз, Еврокомиссия, Мохамед Базум, Переворот в Нигере — 2023
ЕС заявил, что поддержит любые действия ЭКОВАС по урегулированию в Нигере

Еврокомиссия пообещала ЭКОВАС поддержку любых действий по урегулированию в Нигере

© AP Photo / Sam MednickСторонники военных мятежников во время демонстрации в Ниамее, Нигер
Сторонники военных мятежников во время демонстрации в Ниамее, Нигер - РИА Новости, 1920, 08.08.2023
© AP Photo / Sam Mednick
Сторонники военных мятежников во время демонстрации в Ниамее, Нигер
Читать ria.ru в
БРЮССЕЛЬ, 8 авг – РИА Новости. Евросоюз поддержит любые усилия ЭКОВАС по урегулированию ситуации в Нигере, но верит, что ещё осталось место для переговоров, заявил во вторник официальный представитель Еврокомиссии Петер Стано.
В минувшее воскресенье истек срок, установленный Экономическим сообществом западноафриканских государств (ЭКОВАС) для возврата мятежниками к власти свергнутого президента Мохамеда Базума. В противном случае ЭКОВАС грозил начать военное вмешательство.
"Как я сказал, на данном этапе ЕС всё еще верит, что ещё есть пространство, есть место для посредничества… ЭКОВАС является главным игроком, главным региональной игроком в этом. Что бы ЭКОВАС ни решил, это будет впоследствии принято, и ЕС призвал к сильной поддержке решений и усилий ЭКОВАС для поиска разрешения этой ситуации", - сказал он в ходе брифинга. Трансляция велась на сайте ЕК.
Военные Нигера в конце июля объявили по национальному телевидению об отстранении от власти президента Мохамеда Базума. Командующий президентской гвардией генерал Абдурахман Тчиани появился в эфире государственного ТВ как глава сформированного участниками переворота "Национального совета по защите отечества". Лидеры большинства западных стран и региональная организация ЭКОВАС осудили переворот. В начале августа участники состоявшейся в Абудже чрезвычайной встречи начальников генштабов ВС стран ЭКОВАС приняли план на случай военной интервенции в Нигер.
Сторонники военных мятежников во время демонстрации в Ниамее, Нигер - РИА Новости, 1920, 08.08.2023
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В миреНигерЕвросоюзЕврокомиссияМохамед БазумПереворот в Нигере — 2023
 
 
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