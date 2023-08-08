ЕС заявил, что поддержит любые действия ЭКОВАС по урегулированию в Нигере
Еврокомиссия пообещала ЭКОВАС поддержку любых действий по урегулированию в Нигере
© AP Photo / Sam MednickСторонники военных мятежников во время демонстрации в Ниамее, Нигер
© AP Photo / Sam Mednick
Сторонники военных мятежников во время демонстрации в Ниамее, Нигер
БРЮССЕЛЬ, 8 авг – РИА Новости. Евросоюз поддержит любые усилия ЭКОВАС по урегулированию ситуации в Нигере, но верит, что ещё осталось место для переговоров, заявил во вторник официальный представитель Еврокомиссии Петер Стано.
В минувшее воскресенье истек срок, установленный Экономическим сообществом западноафриканских государств (ЭКОВАС) для возврата мятежниками к власти свергнутого президента Мохамеда Базума. В противном случае ЭКОВАС грозил начать военное вмешательство.
"Как я сказал, на данном этапе ЕС всё еще верит, что ещё есть пространство, есть место для посредничества… ЭКОВАС является главным игроком, главным региональной игроком в этом. Что бы ЭКОВАС ни решил, это будет впоследствии принято, и ЕС призвал к сильной поддержке решений и усилий ЭКОВАС для поиска разрешения этой ситуации", - сказал он в ходе брифинга. Трансляция велась на сайте ЕК.
Военные Нигера в конце июля объявили по национальному телевидению об отстранении от власти президента Мохамеда Базума. Командующий президентской гвардией генерал Абдурахман Тчиани появился в эфире государственного ТВ как глава сформированного участниками переворота "Национального совета по защите отечества". Лидеры большинства западных стран и региональная организация ЭКОВАС осудили переворот. В начале августа участники состоявшейся в Абудже чрезвычайной встречи начальников генштабов ВС стран ЭКОВАС приняли план на случай военной интервенции в Нигер.