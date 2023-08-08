https://ria.ru/20230808/niger-1888841682.html

ЕС заявил, что поддержит любые действия ЭКОВАС по урегулированию в Нигере

ЕС заявил, что поддержит любые действия ЭКОВАС по урегулированию в Нигере - РИА Новости, 08.08.2023

ЕС заявил, что поддержит любые действия ЭКОВАС по урегулированию в Нигере

Евросоюз поддержит любые усилия ЭКОВАС по урегулированию ситуации в Нигере, но верит, что ещё осталось место для переговоров, заявил во вторник официальный... РИА Новости, 08.08.2023

2023-08-08T13:40

2023-08-08T13:40

2023-08-08T13:56

в мире

нигер

евросоюз

еврокомиссия

мохамед базум

переворот в нигере — 2023

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БРЮССЕЛЬ, 8 авг – РИА Новости. Евросоюз поддержит любые усилия ЭКОВАС по урегулированию ситуации в Нигере, но верит, что ещё осталось место для переговоров, заявил во вторник официальный представитель Еврокомиссии Петер Стано.В минувшее воскресенье истек срок, установленный Экономическим сообществом западноафриканских государств (ЭКОВАС) для возврата мятежниками к власти свергнутого президента Мохамеда Базума. В противном случае ЭКОВАС грозил начать военное вмешательство."Как я сказал, на данном этапе ЕС всё еще верит, что ещё есть пространство, есть место для посредничества… ЭКОВАС является главным игроком, главным региональной игроком в этом. Что бы ЭКОВАС ни решил, это будет впоследствии принято, и ЕС призвал к сильной поддержке решений и усилий ЭКОВАС для поиска разрешения этой ситуации", - сказал он в ходе брифинга. Трансляция велась на сайте ЕК.Военные Нигера в конце июля объявили по национальному телевидению об отстранении от власти президента Мохамеда Базума. Командующий президентской гвардией генерал Абдурахман Тчиани появился в эфире государственного ТВ как глава сформированного участниками переворота "Национального совета по защите отечества". Лидеры большинства западных стран и региональная организация ЭКОВАС осудили переворот. В начале августа участники состоявшейся в Абудже чрезвычайной встречи начальников генштабов ВС стран ЭКОВАС приняли план на случай военной интервенции в Нигер.

https://ria.ru/20230808/niger-1888735146.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, нигер, евросоюз, еврокомиссия, мохамед базум, переворот в нигере — 2023