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Глава делегации Мали и Буркина-Фасо высказался о ситуации в Нигере - РИА Новости, 08.08.2023
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04:52 08.08.2023
https://ria.ru/20230808/niger-1888762125.html
Глава делегации Мали и Буркина-Фасо высказался о ситуации в Нигере
Глава делегации Мали и Буркина-Фасо высказался о ситуации в Нигере - РИА Новости, 08.08.2023
Глава делегации Мали и Буркина-Фасо высказался о ситуации в Нигере
Мали и Буркина-Фасо не потерпят военного вмешательства в Нигере, сообщил глава делегации двух стран, министр территориального управления и децентрализации Мали... РИА Новости, 08.08.2023
2023-08-08T04:52
2023-08-08T04:52
в мире
нигер
мали
буркина-фасо
катрин колонна
антонио таяни
абдельмаджид теббун
переворот в нигере — 2023
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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Мали и Буркина-Фасо не потерпят военного вмешательства в Нигере, сообщил глава делегации двух стран, министр территориального управления и децентрализации Мали полковник Абдулае Маига после встречи с нынешними властями в Нигере. Он отметил, что делегации вновь подтвердили решение властей своих стран "в полной мере участвовать в операциях по самообороне" вместе с силами Нигера в случае интервенции. "Одно можно сказать наверняка: президенты (Мали Ассими - ред.) Гоита и (Буркина-Фасо Ибрагим - ред.) Траоре сказали "нет, нет и нет". Мы не потерпим военного вмешательства в Нигере", - заявил Маига, слова которого приводит портал aBamako. Малийская армия сообщила ранее, что Мали и Буркина-Фасо посылают в Нигер правительственную делегацию во главе с малийским министром территориального управления и официальным представителем правительства в знак солидарности. Военные Нигера в конце июля объявили по национальному телевидению об отстранении от власти президента Базума. Командующий президентской гвардией генерал Абдурахман Тчиани появился в эфире государственного ТВ как глава сформированного участниками переворота "Национального совета по защите отечества". Лидеры большинства западных стран и региональная организация ЭКОВАС осудили переворот. В начале августа участники состоявшейся в Абудже чрезвычайной встречи начальников генштабов ВС стран ЭКОВАС приняли план на случай военной интервенции в Нигер, при этом ранее в сообществе заявили, что военное вмешательство будет последним из рассматриваемых вариантов. Министр иностранных дел Франции Катрин Колонна утверждала, что Франция не будет предоставлять военную поддержку ЭКОВАС в случае возможного военного вмешательства в ситуацию в Нигере. Против военного вмешательства западных стран выступал глава МИД Италии Антонио Таяни, заявивший, что это будет восприниматься как новая колонизация. Министр обороны Чада Дауд Яя Брахим подчеркивал, что его страна не собирается участвовать в каких-либо военных операциях на территории Нигера. Президент Алжира Абдельмаджид Теббун заявил в воскресенье, что возможная военная интервенция в Нигер станет прямой угрозой его стране.
https://ria.ru/20230808/nuland-1888753752.html
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в мире, нигер, мали, буркина-фасо, катрин колонна, антонио таяни, абдельмаджид теббун, переворот в нигере — 2023
В мире, Нигер, Мали, Буркина-Фасо, Катрин Колонна, Антонио Таяни, Абдельмаджид Теббун, Переворот в Нигере — 2023
Глава делегации Мали и Буркина-Фасо высказался о ситуации в Нигере

Глава делегации Маига: Мали и Буркина-Фасо не потерпят военного вмешательства в Нигере

© AP Photo / Sam MednickСторонники военных мятежников во время демонстрации в Ниамее, Нигер
Сторонники военных мятежников во время демонстрации в Ниамее, Нигер - РИА Новости, 1920, 08.08.2023
© AP Photo / Sam Mednick
Сторонники военных мятежников во время демонстрации в Ниамее, Нигер. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Мали и Буркина-Фасо не потерпят военного вмешательства в Нигере, сообщил глава делегации двух стран, министр территориального управления и децентрализации Мали полковник Абдулае Маига после встречи с нынешними властями в Нигере.
Он отметил, что делегации вновь подтвердили решение властей своих стран "в полной мере участвовать в операциях по самообороне" вместе с силами Нигера в случае интервенции.
Заместитель госсекретаря Виктория Нуланд - РИА Новости, 1920, 08.08.2023
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"Одно можно сказать наверняка: президенты (Мали Ассими - ред.) Гоита и (Буркина-Фасо Ибрагим - ред.) Траоре сказали "нет, нет и нет". Мы не потерпим военного вмешательства в Нигере", - заявил Маига, слова которого приводит портал aBamako.
Малийская армия сообщила ранее, что Мали и Буркина-Фасо посылают в Нигер правительственную делегацию во главе с малийским министром территориального управления и официальным представителем правительства в знак солидарности.
Военные Нигера в конце июля объявили по национальному телевидению об отстранении от власти президента Базума. Командующий президентской гвардией генерал Абдурахман Тчиани появился в эфире государственного ТВ как глава сформированного участниками переворота "Национального совета по защите отечества". Лидеры большинства западных стран и региональная организация ЭКОВАС осудили переворот.
В начале августа участники состоявшейся в Абудже чрезвычайной встречи начальников генштабов ВС стран ЭКОВАС приняли план на случай военной интервенции в Нигер, при этом ранее в сообществе заявили, что военное вмешательство будет последним из рассматриваемых вариантов. Министр иностранных дел Франции Катрин Колонна утверждала, что Франция не будет предоставлять военную поддержку ЭКОВАС в случае возможного военного вмешательства в ситуацию в Нигере. Против военного вмешательства западных стран выступал глава МИД Италии Антонио Таяни, заявивший, что это будет восприниматься как новая колонизация. Министр обороны Чада Дауд Яя Брахим подчеркивал, что его страна не собирается участвовать в каких-либо военных операциях на территории Нигера. Президент Алжира Абдельмаджид Теббун заявил в воскресенье, что возможная военная интервенция в Нигер станет прямой угрозой его стране.
Сторонники военных мятежников во время демонстрации в Ниамее, Нигер - РИА Новости, 1920, 08.08.2023
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В миреНигерМалиБуркина-ФасоКатрин КолоннаАнтонио ТаяниАбдельмаджид ТеббунПереворот в Нигере — 2023
 
 
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