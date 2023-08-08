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Нидерландским военным посоветовали не контактировать с коллегами из России - РИА Новости, 08.08.2023
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10:48 08.08.2023
https://ria.ru/20230808/niderlandy-1888790013.html
Нидерландским военным посоветовали не контактировать с коллегами из России
Нидерландским военным посоветовали не контактировать с коллегами из России - РИА Новости, 08.08.2023
Нидерландским военным посоветовали не контактировать с коллегами из России
Нидерландские военнослужащие больше не смогут участвовать от имени министерства обороны Нидерландов в военно-спортивных мероприятиях, в которых также принимают... РИА Новости, 08.08.2023
2023-08-08T10:48
2023-08-08T10:48
в мире
россия
нидерланды
украина
владимир путин
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ГААГА, 8 авг - РИА Новости. Нидерландские военнослужащие больше не смогут участвовать от имени министерства обороны Нидерландов в военно-спортивных мероприятиях, в которых также принимают участие российские и белорусские военные, передает Нидерландская телерадиовещательная корпорация (NOS). Сообщается, что соответствующее решение приняла министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен после того, как две недели назад нидерландские солдаты приняли участие в турнире по дзюдо в Доминиканской Республике, в котором также принимали участие и россияне. По словам министра, нидерландским военным будет запрещено участвовать в мероприятиях вместе с россиянами, пока идут боевые действия на Украине, то же самое касается и белорусских военных. Ранее в соцсетях появилась фотография нидерландских и российских военных, держащих флаги своих стран всего в нескольких метрах друг от друга на церемонии открытия турнира по дзюдо. По словам главы минобороны Нидерландов, они находились рядом потому, что Международный совет военного спорта (CISM) размещает участников от разных стран на основании написания стран в алфавитном порядке на французском языке. Отмечается, что военным из Нидерландов посоветовали не вступать в контакт с российскими солдатами "и не реагировать ни на какие российские инициативы". Но как заявила Оллонгрен, эти инструкции оказались "недостаточными" для военно-спортивных мероприятий. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация – вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.
https://ria.ru/20230719/istrebiteli-1885074522.html
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в мире, россия, нидерланды, украина, владимир путин, нато
В мире, Россия, Нидерланды, Украина, Владимир Путин, НАТО
Нидерландским военным посоветовали не контактировать с коллегами из России

Военным в Нидерландах запретили участвовать в соревнованиях, где будут россияне

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкНидерланды
Нидерланды - РИА Новости, 1920, 08.08.2023
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Нидерланды. Архивное фото
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ГААГА, 8 авг - РИА Новости. Нидерландские военнослужащие больше не смогут участвовать от имени министерства обороны Нидерландов в военно-спортивных мероприятиях, в которых также принимают участие российские и белорусские военные, передает Нидерландская телерадиовещательная корпорация (NOS).
Сообщается, что соответствующее решение приняла министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен после того, как две недели назад нидерландские солдаты приняли участие в турнире по дзюдо в Доминиканской Республике, в котором также принимали участие и россияне. По словам министра, нидерландским военным будет запрещено участвовать в мероприятиях вместе с россиянами, пока идут боевые действия на Украине, то же самое касается и белорусских военных.
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Ранее в соцсетях появилась фотография нидерландских и российских военных, держащих флаги своих стран всего в нескольких метрах друг от друга на церемонии открытия турнира по дзюдо. По словам главы минобороны Нидерландов, они находились рядом потому, что Международный совет военного спорта (CISM) размещает участников от разных стран на основании написания стран в алфавитном порядке на французском языке.
Отмечается, что военным из Нидерландов посоветовали не вступать в контакт с российскими солдатами "и не реагировать ни на какие российские инициативы". Но как заявила Оллонгрен, эти инструкции оказались "недостаточными" для военно-спортивных мероприятий.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация – вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.
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