https://ria.ru/20230808/niderlandy-1888790013.html

Нидерландским военным посоветовали не контактировать с коллегами из России

Нидерландским военным посоветовали не контактировать с коллегами из России - РИА Новости, 08.08.2023

Нидерландским военным посоветовали не контактировать с коллегами из России

Нидерландские военнослужащие больше не смогут участвовать от имени министерства обороны Нидерландов в военно-спортивных мероприятиях, в которых также принимают... РИА Новости, 08.08.2023

2023-08-08T10:48

2023-08-08T10:48

2023-08-08T10:48

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ГААГА, 8 авг - РИА Новости. Нидерландские военнослужащие больше не смогут участвовать от имени министерства обороны Нидерландов в военно-спортивных мероприятиях, в которых также принимают участие российские и белорусские военные, передает Нидерландская телерадиовещательная корпорация (NOS). Сообщается, что соответствующее решение приняла министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен после того, как две недели назад нидерландские солдаты приняли участие в турнире по дзюдо в Доминиканской Республике, в котором также принимали участие и россияне. По словам министра, нидерландским военным будет запрещено участвовать в мероприятиях вместе с россиянами, пока идут боевые действия на Украине, то же самое касается и белорусских военных. Ранее в соцсетях появилась фотография нидерландских и российских военных, держащих флаги своих стран всего в нескольких метрах друг от друга на церемонии открытия турнира по дзюдо. По словам главы минобороны Нидерландов, они находились рядом потому, что Международный совет военного спорта (CISM) размещает участников от разных стран на основании написания стран в алфавитном порядке на французском языке. Отмечается, что военным из Нидерландов посоветовали не вступать в контакт с российскими солдатами "и не реагировать ни на какие российские инициативы". Но как заявила Оллонгрен, эти инструкции оказались "недостаточными" для военно-спортивных мероприятий. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация – вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.

https://ria.ru/20230719/istrebiteli-1885074522.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, россия, нидерланды, украина, владимир путин, нато