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В Словении подсчитали ущерб от крупнейшего наводнения

В Словении подсчитали ущерб от крупнейшего наводнения - РИА Новости, 08.08.2023

В Словении подсчитали ущерб от крупнейшего наводнения

Ущерб от крупнейшего наводнения в Словении достигнет суммы в несколько миллиардов евро, завил глава правительства республики Роберт Голоб. РИА Новости, 08.08.2023

2023-08-08T16:01

2023-08-08T16:01

2023-08-08T16:01

в мире

словения

йенс столтенберг

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венгрия

нато

ми-17

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БЕЛГРАД, 8 авг – РИА Новости. Ущерб от крупнейшего наводнения в Словении достигнет суммы в несколько миллиардов евро, завил глава правительства республики Роберт Голоб. Как сообщало государственное управлением метеорологии, местами в Словении в минувшую пятницу выпало до 200 миллиметров осадков. Особенно сильно пострадал район Целе – третьего по величине города страны. Вертолеты армии и полиции с наземными службами и техникой помогали и эвакуировали граждан в пострадавших районах Чрна-на-Корошкем, Камник, Савиньская долина и Межица. По последним данным погибли шесть человек. "Ущерб от катастрофического наводнения достигнет нескольких миллиардов евро. Правительство во вторник занимается новым пакетом мер, непосредственно направленных на помощь людям. Речь идет о ребалансе бюджета, только для оперативных потребностей будет направлено свыше 100 миллионов евро", - цитирует национальное агентство STA Голоба, который добавил, что в первую очередь необходимо восстановить электро и водоснабжение. Генсек НАТО Йенс Столтенберг в понедельник провел телефонный разговор с премьером Словении по поводу наводнений в стране, выразил соболезнования в связи с погибшими и заявил о поддержке со стороны альянса. Вертолеты из Хорватии Ми-17 и Венгрии Н145 прибыли для помощи в борьбе с последствиями наводнения и в понедельник уже были задействованы на местах вместе со словенскими машинами. Хорватия также направила в помощь словенским коллегам два десятка военнослужащих со строительной техникой. Помощь людьми и различной наземной и авиатехникой также предложили Германия, Франция, Чехия, Словакия, Босния и Герцеговина заявила о готовности предоставить Словении строительную технику и понтоны от военного ведомства. По данным минобороны Словении в понедельник в 10 пострадавших районах задействованы 250 военнослужащих, со строительной и военной техникой, вертолеты, в готовности находились еще 500 человек. Уровень разлившихся рек с субботы опадает, восстанавливается связь с отрезанными населенными пунктами. Руководство АЭС "Кршко" сообщило о том, что стихия не создала угроз ее работе.

https://ria.ru/20230807/navodnenie-1888640683.html

https://ria.ru/20230807/vetnam-1888551636.html

https://ria.ru/20230807/navodneniya-1888537410.html

словения

хорватия

венгрия

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в мире, словения, йенс столтенберг, хорватия, венгрия, нато, ми-17