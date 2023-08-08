https://ria.ru/20230808/navodnenie-1888877807.html
В Словении подсчитали ущерб от крупнейшего наводнения
В Словении подсчитали ущерб от крупнейшего наводнения - РИА Новости, 08.08.2023
В Словении подсчитали ущерб от крупнейшего наводнения
Ущерб от крупнейшего наводнения в Словении достигнет суммы в несколько миллиардов евро, завил глава правительства республики Роберт Голоб. РИА Новости, 08.08.2023
2023-08-08T16:01
2023-08-08T16:01
2023-08-08T16:01
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БЕЛГРАД, 8 авг – РИА Новости. Ущерб от крупнейшего наводнения в Словении достигнет суммы в несколько миллиардов евро, завил глава правительства республики Роберт Голоб. Как сообщало государственное управлением метеорологии, местами в Словении в минувшую пятницу выпало до 200 миллиметров осадков. Особенно сильно пострадал район Целе – третьего по величине города страны. Вертолеты армии и полиции с наземными службами и техникой помогали и эвакуировали граждан в пострадавших районах Чрна-на-Корошкем, Камник, Савиньская долина и Межица. По последним данным погибли шесть человек. "Ущерб от катастрофического наводнения достигнет нескольких миллиардов евро. Правительство во вторник занимается новым пакетом мер, непосредственно направленных на помощь людям. Речь идет о ребалансе бюджета, только для оперативных потребностей будет направлено свыше 100 миллионов евро", - цитирует национальное агентство STA Голоба, который добавил, что в первую очередь необходимо восстановить электро и водоснабжение. Генсек НАТО Йенс Столтенберг в понедельник провел телефонный разговор с премьером Словении по поводу наводнений в стране, выразил соболезнования в связи с погибшими и заявил о поддержке со стороны альянса. Вертолеты из Хорватии Ми-17 и Венгрии Н145 прибыли для помощи в борьбе с последствиями наводнения и в понедельник уже были задействованы на местах вместе со словенскими машинами. Хорватия также направила в помощь словенским коллегам два десятка военнослужащих со строительной техникой. Помощь людьми и различной наземной и авиатехникой также предложили Германия, Франция, Чехия, Словакия, Босния и Герцеговина заявила о готовности предоставить Словении строительную технику и понтоны от военного ведомства. По данным минобороны Словении в понедельник в 10 пострадавших районах задействованы 250 военнослужащих, со строительной и военной техникой, вертолеты, в готовности находились еще 500 человек. Уровень разлившихся рек с субботы опадает, восстанавливается связь с отрезанными населенными пунктами. Руководство АЭС "Кршко" сообщило о том, что стихия не создала угроз ее работе.
https://ria.ru/20230807/navodnenie-1888640683.html
https://ria.ru/20230807/vetnam-1888551636.html
https://ria.ru/20230807/navodneniya-1888537410.html
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в мире, словения, йенс столтенберг, хорватия, венгрия, нато, ми-17
В мире, Словения, Йенс Столтенберг, Хорватия, Венгрия, НАТО, Ми-17
В Словении подсчитали ущерб от крупнейшего наводнения
Голоб: ущерб от крупнейшего наводнения в Словении составит несколько миллиардов евро
БЕЛГРАД, 8 авг – РИА Новости. Ущерб от крупнейшего наводнения в Словении достигнет суммы в несколько миллиардов евро, завил глава правительства республики Роберт Голоб.
Как сообщало государственное управлением метеорологии, местами в Словении в минувшую пятницу выпало до 200 миллиметров осадков. Особенно сильно пострадал район Целе – третьего по величине города страны. Вертолеты армии и полиции с наземными службами и техникой помогали и эвакуировали граждан в пострадавших районах Чрна-на-Корошкем, Камник, Савиньская долина и Межица. По последним данным погибли шесть человек.
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«
"Ущерб от катастрофического наводнения достигнет нескольких миллиардов евро. Правительство во вторник занимается новым пакетом мер, непосредственно направленных на помощь людям. Речь идет о ребалансе бюджета, только для оперативных потребностей будет направлено свыше 100 миллионов евро", - цитирует национальное агентство STA Голоба, который добавил, что в первую очередь необходимо восстановить электро и водоснабжение.
Генсек НАТО Йенс Столтенберг
в понедельник провел телефонный разговор с премьером Словении по поводу наводнений в стране, выразил соболезнования в связи с погибшими и заявил о поддержке со стороны альянса.
Вертолеты из Хорватии
Ми-17 и Венгрии
Н145 прибыли для помощи в борьбе с последствиями наводнения и в понедельник уже были задействованы на местах вместе со словенскими машинами. Хорватия также направила в помощь словенским коллегам два десятка военнослужащих со строительной техникой.
Помощь людьми и различной наземной и авиатехникой также предложили Германия
, Франция
, Чехия, Словакия
, Босния и Герцеговина заявила о готовности предоставить Словении строительную технику и понтоны от военного ведомства.
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По данным минобороны Словении в понедельник в 10 пострадавших районах задействованы 250 военнослужащих, со строительной и военной техникой, вертолеты, в готовности находились еще 500 человек.
Уровень разлившихся рек с субботы опадает, восстанавливается связь с отрезанными населенными пунктами. Руководство АЭС "Кршко" сообщило о том, что стихия не создала угроз ее работе.
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