https://ria.ru/20230808/nastavnichestvo-1888849201.html
Наставничество в Кузбассе снизило число подростков-правонарушителей
Наставничество в Кузбассе снизило число подростков-правонарушителей - РИА Новости, 08.08.2023
Наставничество в Кузбассе снизило число подростков-правонарушителей
Программа наставничества в Кузбассе привела к снижению на 30% числа подростков-правонарушителей, сообщает пресс-служба правительства региона. РИА Новости, 08.08.2023
2023-08-08T14:06
2023-08-08T14:06
2023-08-08T14:06
сергей цивилев
кемеровская область
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КЕМЕРОВО, 8 авг – РИА Новости. Программа наставничества в Кузбассе привела к снижению на 30% числа подростков-правонарушителей, сообщает пресс-служба правительства региона. "По сравнению с прошлым годом в регионе почти на 30% снизилось число подростков, совершивших правонарушения — с 2931 до 2092. Этому в числе прочего способствует, как сообщили в региональном министерстве образования, программа закрепления за трудными подростками наставников", – говорится в сообщении. Уточняется, что в данный момент в среднем по региону более 74% трудных подростков имеют наставников — во всех муниципалитетах их более 1500 человек. Это педагоги и психологи, спортивные тренеры, специалисты центров социальной помощи, отделов молодежной политики, инспекторы ПДН. Также в число наставников вошли главы муниципалитетов и их заместители, представители прокуратуры и предприятий Кузбасса. Они помогают подросткам в социализации, решении жизненных проблем, помогают выбрать спортивные секции или творческие кружки. Как отмечают специалисты, важно не только подобрать кандидатов в наставники, но и подготовить их. За первое полугодие 2023 года 657 наставников прошли курс, разработанный специалистами отделения по профилактике правонарушений Кузбасского регионального центра "Здоровье и развитие личности". "В Кузбассе реализуются региональные программы по профилактике преступлений, совершаемых подростками. Основная задача таких проектов — помочь им раскрыть таланты и заинтересовать общественно полезной деятельностью. Большую роль в этом играет институт наставничества — когда детей, находящихся в группе риска, курируют подготовленные специалисты", — цитирует пресс-служба губернатора Сергея Цивилева. Со ссылкой на региональное министерство образования уточняется, что сейчас в регионе 2211 подростков стоят на внутреннем контроле в школах и учреждениях СПО. Они имеют проблемы с дисциплиной, успеваемостью, проживают в семьях, находящихся в социально опасном положении. 2092 подростка состоят на учете в органах внутренних дел. Закон "О наставничестве над несовершеннолетними", в рамках которого создана система наставничества над подростками, совершившими правонарушения, был принят в Кузбассе в 2022 году. В регионе создан электронный ресурс "Профучет", в который вносятся данные несовершеннолетних, состоящих на учете. Кроме школьников, в базу внесены данные студентов колледжей, техникумов и вузов.
https://ria.ru/20230807/mesta-1888594181.html
https://ria.ru/20230804/obuchenie-1888112233.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сергей цивилев, кемеровская область
Сергей Цивилев, Кемеровская область
КЕМЕРОВО, 8 авг – РИА Новости. Программа наставничества в Кузбассе привела к снижению на 30% числа подростков-правонарушителей, сообщает пресс-служба правительства региона.
"По сравнению с прошлым годом в регионе почти на 30% снизилось число подростков, совершивших правонарушения — с 2931 до 2092. Этому в числе прочего способствует, как сообщили в региональном министерстве образования, программа закрепления за трудными подростками наставников", – говорится в сообщении.
Уточняется, что в данный момент в среднем по региону более 74% трудных подростков имеют наставников — во всех муниципалитетах их более 1500 человек. Это педагоги и психологи, спортивные тренеры, специалисты центров социальной помощи, отделов молодежной политики, инспекторы ПДН. Также в число наставников вошли главы муниципалитетов и их заместители, представители прокуратуры и предприятий Кузбасса. Они помогают подросткам в социализации, решении жизненных проблем, помогают выбрать спортивные секции или творческие кружки.
Как отмечают специалисты, важно не только подобрать кандидатов в наставники, но и подготовить их. За первое полугодие 2023 года 657 наставников прошли курс, разработанный специалистами отделения по профилактике правонарушений Кузбасского регионального центра "Здоровье и развитие личности".
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"В Кузбассе реализуются региональные программы по профилактике преступлений, совершаемых подростками. Основная задача таких проектов — помочь им раскрыть таланты и заинтересовать общественно полезной деятельностью. Большую роль в этом играет институт наставничества — когда детей, находящихся в группе риска, курируют подготовленные специалисты", — цитирует пресс-служба губернатора Сергея Цивилева
.
Со ссылкой на региональное министерство образования уточняется, что сейчас в регионе 2211 подростков стоят на внутреннем контроле в школах и учреждениях СПО. Они имеют проблемы с дисциплиной, успеваемостью, проживают в семьях, находящихся в социально опасном положении. 2092 подростка состоят на учете в органах внутренних дел.
Закон "О наставничестве над несовершеннолетними", в рамках которого создана система наставничества над подростками, совершившими правонарушения, был принят в Кузбассе в 2022 году. В регионе создан электронный ресурс "Профучет", в который вносятся данные несовершеннолетних, состоящих на учете. Кроме школьников, в базу внесены данные студентов колледжей, техникумов и вузов.
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