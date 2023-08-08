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На пляже в Нью-Йорке акула напала на женщину

На пляже в Нью-Йорке акула напала на женщину - РИА Новости, 08.08.2023

На пляже в Нью-Йорке акула напала на женщину

Акула напала на женщину на пляже нью-йоркского района Куинс, сообщил телеканал ABC News со ссылкой на местных чиновников. РИА Новости, 08.08.2023

2023-08-08T12:43

2023-08-08T12:43

2023-08-08T13:57

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МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Акула напала на женщину на пляже нью-йоркского района Куинс, сообщил телеканал ABC News со ссылкой на местных чиновников. "Пятидесятилетняя женщина госпитализирована в критическом состоянии в понедельник после того, как ее укусила акула на пляже Rockaway в районе Куинс, Нью-Йорк", — передает телеканал. Нападения акул на этом пляже чрезвычайно редки, подчеркнул в своем заявлении Департамент парков и зон отдыха Нью-Йорка. Rockaway немедленно закрыли для посетителей, в воздух подняли вертолет, но обнаружить морских хищников пока не удалось.Ранее в июле акула напала на занимавшегося серфингом 15-летнего подростка у побережья острова Файер-Айленд американского штата Нью-Йорк.

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нью-йорк (город), сша, новости - туризм