https://ria.ru/20230808/napadenie-1888826553.html
На пляже в Нью-Йорке акула напала на женщину
На пляже в Нью-Йорке акула напала на женщину - РИА Новости, 08.08.2023
На пляже в Нью-Йорке акула напала на женщину
Акула напала на женщину на пляже нью-йоркского района Куинс, сообщил телеканал ABC News со ссылкой на местных чиновников. РИА Новости, 08.08.2023
2023-08-08T12:43
2023-08-08T12:43
2023-08-08T13:57
нью-йорк (город)
сша
туризм
новости - туризм
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/0d/1877820087_0:245:3072:1973_1920x0_80_0_0_2396bf4b2248d1b7b51113134b590aff.jpg
МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Акула напала на женщину на пляже нью-йоркского района Куинс, сообщил телеканал ABC News со ссылкой на местных чиновников. "Пятидесятилетняя женщина госпитализирована в критическом состоянии в понедельник после того, как ее укусила акула на пляже Rockaway в районе Куинс, Нью-Йорк", — передает телеканал. Нападения акул на этом пляже чрезвычайно редки, подчеркнул в своем заявлении Департамент парков и зон отдыха Нью-Йорка. Rockaway немедленно закрыли для посетителей, в воздух подняли вертолет, но обнаружить морских хищников пока не удалось.Ранее в июле акула напала на занимавшегося серфингом 15-летнего подростка у побережья острова Файер-Айленд американского штата Нью-Йорк.
https://ria.ru/20230610/akula-1877348661.html
нью-йорк (город)
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/0d/1877820087_302:232:2610:1963_1920x0_80_0_0_aaa3b92528957fb2757f6371b51bdcfb.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
нью-йорк (город), сша, новости - туризм
Нью-Йорк (город), США, Туризм, Новости - Туризм
На пляже в Нью-Йорке акула напала на женщину
В Нью-Йорке после нападения акулы женщину госпитализировали в критическом состоянии
МОСКВА, 8 авг — РИА Новости.
Акула напала на женщину на пляже нью-йоркского района Куинс, сообщил телеканал ABC News
со ссылкой на местных чиновников.
"Пятидесятилетняя женщина госпитализирована в критическом состоянии в понедельник после того, как ее укусила акула на пляже Rockaway в районе Куинс, Нью-Йорк", — передает телеканал.
Нападения акул на этом пляже чрезвычайно редки, подчеркнул в своем заявлении Департамент парков и зон отдыха Нью-Йорка.
Rockaway немедленно закрыли для посетителей, в воздух подняли вертолет, но обнаружить морских хищников пока не удалось.
Ранее в июле акула напала на занимавшегося серфингом 15-летнего подростка у побережья острова Файер-Айленд американского штата Нью-Йорк.
Океанолог рассказал, как акулы нападают на жертву