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На пляже в Нью-Йорке акула напала на женщину - РИА Новости, 08.08.2023
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Туризм
 
12:43 08.08.2023 (обновлено: 13:57 08.08.2023)
https://ria.ru/20230808/napadenie-1888826553.html
На пляже в Нью-Йорке акула напала на женщину
На пляже в Нью-Йорке акула напала на женщину - РИА Новости, 08.08.2023
На пляже в Нью-Йорке акула напала на женщину
Акула напала на женщину на пляже нью-йоркского района Куинс, сообщил телеканал ABC News со ссылкой на местных чиновников. РИА Новости, 08.08.2023
2023-08-08T12:43
2023-08-08T13:57
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МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Акула напала на женщину на пляже нью-йоркского района Куинс, сообщил телеканал ABC News со ссылкой на местных чиновников. "Пятидесятилетняя женщина госпитализирована в критическом состоянии в понедельник после того, как ее укусила акула на пляже Rockaway в районе Куинс, Нью-Йорк", — передает телеканал. Нападения акул на этом пляже чрезвычайно редки, подчеркнул в своем заявлении Департамент парков и зон отдыха Нью-Йорка. Rockaway немедленно закрыли для посетителей, в воздух подняли вертолет, но обнаружить морских хищников пока не удалось.Ранее в июле акула напала на занимавшегося серфингом 15-летнего подростка у побережья острова Файер-Айленд американского штата Нью-Йорк.
https://ria.ru/20230610/akula-1877348661.html
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нью-йорк (город), сша, новости - туризм
Нью-Йорк (город), США, Туризм, Новости - Туризм
На пляже в Нью-Йорке акула напала на женщину

В Нью-Йорке после нападения акулы женщину госпитализировали в критическом состоянии

© iStock.com / yfhishinumaТигровая акула
Тигровая акула - РИА Новости, 1920, 08.08.2023
© iStock.com / yfhishinuma
Тигровая акула. Архивное фото
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МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Акула напала на женщину на пляже нью-йоркского района Куинс, сообщил телеканал ABC News со ссылкой на местных чиновников.
"Пятидесятилетняя женщина госпитализирована в критическом состоянии в понедельник после того, как ее укусила акула на пляже Rockaway в районе Куинс, Нью-Йорк", — передает телеканал.
Нападения акул на этом пляже чрезвычайно редки, подчеркнул в своем заявлении Департамент парков и зон отдыха Нью-Йорка.
Rockaway немедленно закрыли для посетителей, в воздух подняли вертолет, но обнаружить морских хищников пока не удалось.
Ранее в июле акула напала на занимавшегося серфингом 15-летнего подростка у побережья острова Файер-Айленд американского штата Нью-Йорк.
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