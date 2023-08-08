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Пьяный житель Омской области угрожал полицейским ножом - РИА Новости, 08.08.2023
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12:21 08.08.2023
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Пьяный житель Омской области угрожал полицейским ножом
Пьяный житель Омской области угрожал полицейским ножом - РИА Новости, 08.08.2023
Пьяный житель Омской области угрожал полицейским ножом
В Омской области задержан пьяный водитель, который угрожал полицейским ножом, рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк. РИА Новости, 08.08.2023
2023-08-08T12:21
2023-08-08T12:21
омская область
россия
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ОМСК, 8 авг - РИА Новости. В Омской области задержан пьяный водитель, который угрожал полицейским ножом, рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк. Инцидент произошел в городе Тара Омской области. Сотрудники Госавтоинспекции остановили иномарку. Им стало ясно, что водитель находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения. Мужчина согласился пройти проверку на алкоголь, которая подтвердила догадки полицейских. Когда сотрудники начали составлять протокол, мужчина достал из машины нож и пошел в их сторону. "В Омской области возбуждены уголовные дела в отношении жителя города Тары. Он подозревается в повторном управлении машиной в состоянии опьянения, а также в угрозе применения насилия в отношении представителя власти", - сообщила Ирина Волк. Полицейские потребовали остановиться и убрать нож, но мужчина не реагировал. Тогда один из инспекторов произвел предупредительный выстрел вверх, а его коллеги подбежали к нападавшему и задержали. Выяснилось, что у него уже есть штрафы за вождение в нетрезвом виде. Также житель Тары был лишен прав на вождение. На мужчину составили административные протоколы по трем статьям КоАП РФ, а также возбудили уголовные дела по статьям "Управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость" и "Применение насилия в отношении представителя власти". Мужчина находится под подпиской о невыезде.
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омская область, россия
Омская область, Россия
Пьяный житель Омской области угрожал полицейским ножом

В Омской области задержали пьяного водителя, который угрожал полицейским ножом

© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 08.08.2023
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Сотрудник полиции. Архивное фото
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ОМСК, 8 авг - РИА Новости. В Омской области задержан пьяный водитель, который угрожал полицейским ножом, рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Инцидент произошел в городе Тара Омской области. Сотрудники Госавтоинспекции остановили иномарку. Им стало ясно, что водитель находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения. Мужчина согласился пройти проверку на алкоголь, которая подтвердила догадки полицейских. Когда сотрудники начали составлять протокол, мужчина достал из машины нож и пошел в их сторону.
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"В Омской области возбуждены уголовные дела в отношении жителя города Тары. Он подозревается в повторном управлении машиной в состоянии опьянения, а также в угрозе применения насилия в отношении представителя власти", - сообщила Ирина Волк.
Полицейские потребовали остановиться и убрать нож, но мужчина не реагировал. Тогда один из инспекторов произвел предупредительный выстрел вверх, а его коллеги подбежали к нападавшему и задержали. Выяснилось, что у него уже есть штрафы за вождение в нетрезвом виде.
Также житель Тары был лишен прав на вождение. На мужчину составили административные протоколы по трем статьям КоАП РФ, а также возбудили уголовные дела по статьям "Управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость" и "Применение насилия в отношении представителя власти". Мужчина находится под подпиской о невыезде.
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