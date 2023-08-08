Мятежники в Нигере заявили, что не могут принять делегацию ЭКОВАС
AFP: пришедшие к власти мятежники в Нигере заявили, что не могут принять делегацию ЭКОВАС
© AP Photo / Fatahoulaye Hassane MidouНиамей, Нигер
© AP Photo / Fatahoulaye Hassane Midou
Ниамей, Нигер. Архивное фото
МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Пришедшие к власти в Нигере мятежники отказались принимать делегацию Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС) из соображений безопасности, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на официальное письмо МИД страны.
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"Нынешний контекст гнева <...> населения после введенных ЭКОВАС санкций не позволяет принять указанную делегацию в <...> безопасности", — говорится в документе, адресованном представительству сообщества.
Ранее сегодня радиостанция RFI сообщала, что делегация из представителей Африканского союза, ООН и ЭКОВАС в ближайшие часы отправится в страну для переговоров с мятежниками.
Экономическое сообщество стран Западной Африки 30 июля пригрозило устроившим переворот в Нигере военными действиями при отказе вернуть к власти президента Мохамеда Базума. Кроме того, ЭКОВАС объявило о заморозке активов мятежников, их семей и сторонников. Также организация ввела запрет на их передвижение. Помимо этого, сообщество приостановило оказание финансовой помощи Нигеру и заморозило активы страны в Центробанке ЭКОВАС и коммерческих банках.
В конце июля военные Нигера во время выступления по национальному телевидению заявили о смещении главы государства Мохамеда Базума и закрытии границ. Перед этим бойцы президентской гвардии заблокировали дворец нигерского лидера в столице страны Ниамее. Офис Базума утверждал, что армия не поддержала мятежников, но позднее командование ВС объявило о солидарности с ними.
Командующий президентской гвардией генерал Абдурахман Тчиани 28 июля появился в эфире государственного ТВ Нигера как глава сформированного участниками переворота Национального совета по защите отечества.