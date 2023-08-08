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Мятежники в Нигере заявили, что не могут принять делегацию ЭКОВАС - РИА Новости, 08.08.2023
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15:12 08.08.2023 (обновлено: 17:03 08.08.2023)
https://ria.ru/20230808/myatezhniki-1888866458.html
Мятежники в Нигере заявили, что не могут принять делегацию ЭКОВАС
Мятежники в Нигере заявили, что не могут принять делегацию ЭКОВАС - РИА Новости, 08.08.2023
Мятежники в Нигере заявили, что не могут принять делегацию ЭКОВАС
Пришедшие к власти в Нигере мятежники отказались принимать делегацию Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС) из соображений безопасности,... РИА Новости, 08.08.2023
2023-08-08T15:12
2023-08-08T17:03
в мире
нигер
абуджа
мохамед базум
африканский союз
оон
переворот в нигере — 2023
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МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Пришедшие к власти в Нигере мятежники отказались принимать делегацию Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС) из соображений безопасности, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на официальное письмо МИД страны.&quot;Нынешний контекст гнева &lt;...&gt; населения после введенных ЭКОВАС санкций не позволяет принять указанную делегацию в &lt;...&gt; безопасности&quot;, — говорится в документе, адресованном представительству сообщества.Ранее сегодня радиостанция RFI сообщала, что делегация из представителей Африканского союза, ООН и ЭКОВАС в ближайшие часы отправится в страну для переговоров с мятежниками.Экономическое сообщество стран Западной Африки 30 июля пригрозило устроившим переворот в Нигере военными действиями при отказе вернуть к власти президента Мохамеда Базума. Кроме того, ЭКОВАС объявило о заморозке активов мятежников, их семей и сторонников. Также организация ввела запрет на их передвижение. Помимо этого, сообщество приостановило оказание финансовой помощи Нигеру и заморозило активы страны в Центробанке ЭКОВАС и коммерческих банках.В конце июля военные Нигера во время выступления по национальному телевидению заявили о смещении главы государства Мохамеда Базума и закрытии границ. Перед этим бойцы президентской гвардии заблокировали дворец нигерского лидера в столице страны Ниамее. Офис Базума утверждал, что армия не поддержала мятежников, но позднее командование ВС объявило о солидарности с ними.Командующий президентской гвардией генерал Абдурахман Тчиани 28 июля появился в эфире государственного ТВ Нигера как глава сформированного участниками переворота Национального совета по защите отечества.
https://ria.ru/20230808/niger-1888735146.html
https://ria.ru/20230808/myatezhniki-1888864092.html
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в мире, нигер, абуджа, мохамед базум, африканский союз, оон, переворот в нигере — 2023
В мире, Нигер, Абуджа, Мохамед Базум, Африканский союз, ООН, Переворот в Нигере — 2023
Мятежники в Нигере заявили, что не могут принять делегацию ЭКОВАС

AFP: пришедшие к власти мятежники в Нигере заявили, что не могут принять делегацию ЭКОВАС

© AP Photo / Fatahoulaye Hassane MidouНиамей, Нигер
Ниамей, Нигер - РИА Новости, 1920, 08.08.2023
© AP Photo / Fatahoulaye Hassane Midou
Ниамей, Нигер. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Пришедшие к власти в Нигере мятежники отказались принимать делегацию Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС) из соображений безопасности, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на официальное письмо МИД страны.
«

"Нынешний контекст гнева <...> населения после введенных ЭКОВАС санкций не позволяет принять указанную делегацию в <...> безопасности", — говорится в документе, адресованном представительству сообщества.

Сторонники военных мятежников во время демонстрации в Ниамее, Нигер - РИА Новости, 1920, 08.08.2023
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Ранее сегодня радиостанция RFI сообщала, что делегация из представителей Африканского союза, ООН и ЭКОВАС в ближайшие часы отправится в страну для переговоров с мятежниками.
Экономическое сообщество стран Западной Африки 30 июля пригрозило устроившим переворот в Нигере военными действиями при отказе вернуть к власти президента Мохамеда Базума. Кроме того, ЭКОВАС объявило о заморозке активов мятежников, их семей и сторонников. Также организация ввела запрет на их передвижение. Помимо этого, сообщество приостановило оказание финансовой помощи Нигеру и заморозило активы страны в Центробанке ЭКОВАС и коммерческих банках.
В конце июля военные Нигера во время выступления по национальному телевидению заявили о смещении главы государства Мохамеда Базума и закрытии границ. Перед этим бойцы президентской гвардии заблокировали дворец нигерского лидера в столице страны Ниамее. Офис Базума утверждал, что армия не поддержала мятежников, но позднее командование ВС объявило о солидарности с ними.
Командующий президентской гвардией генерал Абдурахман Тчиани 28 июля появился в эфире государственного ТВ Нигера как глава сформированного участниками переворота Национального совета по защите отечества.
Сторонники военных мятежников во время демонстрации в Ниамее, Нигер - РИА Новости, 1920, 08.08.2023
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В миреНигерАбуджаМохамед БазумАфриканский союзООНПереворот в Нигере — 2023
 
 
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