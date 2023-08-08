Почти 80 процентов жителей Нигера поддерживают мятежников, пишут СМИ
Economist: почти 80 процентов жителей Нигера поддерживают мятежников, устроивших переворот
© AP Photo / Sam MednickСторонники военных мятежников во время демонстрации в Ниамее, Нигер
© AP Photo / Sam Mednick
Сторонники военных мятежников во время демонстрации в Ниамее, Нигер. Архивное фото
МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Почти 80% жителей Нигера поддерживают действия мятежников, удерживающих президента Мохамеда Базума, пишет издание Economist со ссылкой на исследование, проведенное компанией Premise Data.
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"Исследование, проведенное после переворота показало, что 78% респондентов поддерживают действия хунты, (пришедшей к власти в Нигере в результате переворота - ред.)", - пишет Economist.
При этом, как отмечается в исследовании, 73% опрошенных считают, что мятежники должны оставаться у власти "в течение длительного периода" или "до проведения новых выборов".
Число опрошенных и точные даты проведения исследования в статье не приводятся. Economist отмечает, что полученные результаты не являются репрезентативными для всей страны, поскольку компания Premise Data проводит быстрые опросы с использованием мобильных телефонов.
Как отмечается, большая часть респондентов этого исследования - относительно хорошо образованные мужчины, 62% проживали в столице.
Военные Нигера в конце июля объявили по национальному телевидению об отстранении от власти президента Мохамеда Базума. Командующий президентской гвардией генерал Абдурахман Тчиани появился в эфире государственного ТВ как глава сформированного участниками переворота "Национального совета по защите отечества". Лидеры большинства западных стран и региональная организация ЭКОВАС осудили переворот. В начале августа участники состоявшейся в Абудже чрезвычайной встречи начальников генштабов ВС стран ЭКОВАС приняли план на случай военной интервенции в Нигер.