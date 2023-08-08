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Почти 80 процентов жителей Нигера поддерживают мятежников, пишут СМИ - РИА Новости, 08.08.2023
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15:05 08.08.2023
https://ria.ru/20230808/myatezhniki-1888864092.html
Почти 80 процентов жителей Нигера поддерживают мятежников, пишут СМИ
Почти 80 процентов жителей Нигера поддерживают мятежников, пишут СМИ - РИА Новости, 08.08.2023
Почти 80 процентов жителей Нигера поддерживают мятежников, пишут СМИ
Почти 80% жителей Нигера поддерживают действия мятежников, удерживающих президента Мохамеда Базума, пишет издание Economist со ссылкой на исследование,... РИА Новости, 08.08.2023
2023-08-08T15:05
2023-08-08T15:05
в мире
нигер
абуджа
мохамед базум
переворот в нигере — 2023
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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Почти 80% жителей Нигера поддерживают действия мятежников, удерживающих президента Мохамеда Базума, пишет издание Economist со ссылкой на исследование, проведенное компанией Premise Data. "Исследование, проведенное после переворота показало, что 78% респондентов поддерживают действия хунты, (пришедшей к власти в Нигере в результате переворота - ред.)", - пишет Economist. При этом, как отмечается в исследовании, 73% опрошенных считают, что мятежники должны оставаться у власти "в течение длительного периода" или "до проведения новых выборов". Число опрошенных и точные даты проведения исследования в статье не приводятся. Economist отмечает, что полученные результаты не являются репрезентативными для всей страны, поскольку компания Premise Data проводит быстрые опросы с использованием мобильных телефонов. Как отмечается, большая часть респондентов этого исследования - относительно хорошо образованные мужчины, 62% проживали в столице. Военные Нигера в конце июля объявили по национальному телевидению об отстранении от власти президента Мохамеда Базума. Командующий президентской гвардией генерал Абдурахман Тчиани появился в эфире государственного ТВ как глава сформированного участниками переворота "Национального совета по защите отечества". Лидеры большинства западных стран и региональная организация ЭКОВАС осудили переворот. В начале августа участники состоявшейся в Абудже чрезвычайной встречи начальников генштабов ВС стран ЭКОВАС приняли план на случай военной интервенции в Нигер.
https://ria.ru/20230808/nigeriya-1888797151.html
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в мире, нигер, абуджа, мохамед базум, переворот в нигере — 2023
В мире, Нигер, Абуджа, Мохамед Базум, Переворот в Нигере — 2023
Почти 80 процентов жителей Нигера поддерживают мятежников, пишут СМИ

Economist: почти 80 процентов жителей Нигера поддерживают мятежников, устроивших переворот

© AP Photo / Sam MednickСторонники военных мятежников во время демонстрации в Ниамее, Нигер
Сторонники военных мятежников во время демонстрации в Ниамее, Нигер - РИА Новости, 1920, 08.08.2023
© AP Photo / Sam Mednick
Сторонники военных мятежников во время демонстрации в Ниамее, Нигер. Архивное фото
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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Почти 80% жителей Нигера поддерживают действия мятежников, удерживающих президента Мохамеда Базума, пишет издание Economist со ссылкой на исследование, проведенное компанией Premise Data.
«
"Исследование, проведенное после переворота показало, что 78% респондентов поддерживают действия хунты, (пришедшей к власти в Нигере в результате переворота - ред.)", - пишет Economist.
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При этом, как отмечается в исследовании, 73% опрошенных считают, что мятежники должны оставаться у власти "в течение длительного периода" или "до проведения новых выборов".
Число опрошенных и точные даты проведения исследования в статье не приводятся. Economist отмечает, что полученные результаты не являются репрезентативными для всей страны, поскольку компания Premise Data проводит быстрые опросы с использованием мобильных телефонов.
Как отмечается, большая часть респондентов этого исследования - относительно хорошо образованные мужчины, 62% проживали в столице.
Военные Нигера в конце июля объявили по национальному телевидению об отстранении от власти президента Мохамеда Базума. Командующий президентской гвардией генерал Абдурахман Тчиани появился в эфире государственного ТВ как глава сформированного участниками переворота "Национального совета по защите отечества". Лидеры большинства западных стран и региональная организация ЭКОВАС осудили переворот. В начале августа участники состоявшейся в Абудже чрезвычайной встречи начальников генштабов ВС стран ЭКОВАС приняли план на случай военной интервенции в Нигер.
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В миреНигерАбуджаМохамед БазумПереворот в Нигере — 2023
 
 
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