Рейтинг@Mail.ru
Поиск мужчины, пропавшего во время ливней в Сириусе, приостановили - РИА Новости, 08.08.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:10 08.08.2023 (обновлено: 19:11 08.08.2023)
https://ria.ru/20230808/muzhchina-1888930913.html
Поиск мужчины, пропавшего во время ливней в Сириусе, приостановили
Поиск мужчины, пропавшего во время ливней в Сириусе, приостановили - РИА Новости, 08.08.2023
Поиск мужчины, пропавшего во время ливней в Сириусе, приостановили
Спасатели приостановили поиск мужчины, который пропал на федеральный территории Сириус во время сильных дождей, сообщили РИА Новости в пресс-службе Южного... РИА Новости, 08.08.2023
2023-08-08T19:10
2023-08-08T19:11
происшествия
россия
черное море
сочи
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/0b/1883455057_0:125:3198:1924_1920x0_80_0_0_c7c97e70a6f8d28b84d20fee226c8df8.jpg
СОЧИ, 8 авг - РИА Новости. Спасатели приостановили поиск мужчины, который пропал на федеральный территории Сириус во время сильных дождей, сообщили РИА Новости в пресс-службе Южного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России. Заявление об исчезновении мужчины поступило в ночь на 10 июля. В районе улицы Черновицкой под мостом был обнаружен автомобиль без водителя. Сотрудники МЧС обследовали затопленное место под мостом и ручей до реки Мзымта, но пропавшего не обнаружили, а продолжить поиски мешали дождь и высокий уровень воды. Поиски возобновили после ливней, 11 июля, обследуя устье реки, но безрезультатно. Тринадцатого июля спасатели вышли на катерах в акваторию моря, пропавшего мужчину тогда не нашли. "В течение недели сотрудники МЧС обследовали русло реки Мзымты, впадающего в нее ручья, также на катерах вели поиск в акватории Черного моря. В связи с тем, что была обследована большая площадь, на данный момент поиск приостановлен до появления обновленной информации", - сказали в ведомстве. Как поясняли РИА Новости в городском УВД Сочи, в полицию о пропаже мужчины сообщили его коллеги - сотрудники горводоканала. Сильные дожди прошли в Хостинском, Адлерском районах и на федеральной территории Сириус в середине июля. В местах подтоплений объявлен режим ЧС муниципального характера. По последней информации властей Сириуса, в пунктах временного размещения федеральной территории остаются 23 жителя пострадавших из-за сильных дождей домов, из них шестеро - дети.
https://ria.ru/20230728/sochi-1886774266.html
https://ria.ru/20230728/plyazhi-1886766346.html
россия
черное море
сочи
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/0b/1883455057_234:0:2965:2048_1920x0_80_0_0_8173424ef335e90a28cf6baa8de16537.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, черное море, сочи, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Россия, Черное море, Сочи, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Поиск мужчины, пропавшего во время ливней в Сириусе, приостановили

Спасатели приостановили поиск мужчины, который пропал в Сириусе во время сильных дождей

© РИА Новости / Игорь Онучин | Перейти в медиабанкПоследствия сильного ливня в Сочи
Последствия сильного ливня в Сочи - РИА Новости, 1920, 08.08.2023
© РИА Новости / Игорь Онучин
Перейти в медиабанк
Последствия сильного ливня в Сочи. Архивное фото
Читать ria.ru в
СОЧИ, 8 авг - РИА Новости. Спасатели приостановили поиск мужчины, который пропал на федеральный территории Сириус во время сильных дождей, сообщили РИА Новости в пресс-службе Южного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России.
Заявление об исчезновении мужчины поступило в ночь на 10 июля. В районе улицы Черновицкой под мостом был обнаружен автомобиль без водителя. Сотрудники МЧС обследовали затопленное место под мостом и ручей до реки Мзымта, но пропавшего не обнаружили, а продолжить поиски мешали дождь и высокий уровень воды. Поиски возобновили после ливней, 11 июля, обследуя устье реки, но безрезультатно. Тринадцатого июля спасатели вышли на катерах в акваторию моря, пропавшего мужчину тогда не нашли.
Курорт Красная поляна в Сочи - РИА Новости, 1920, 28.07.2023
В Сочи из-за ливней закрываются канатные дороги
28 июля, 12:10
«
"В течение недели сотрудники МЧС обследовали русло реки Мзымты, впадающего в нее ручья, также на катерах вели поиск в акватории Черного моря. В связи с тем, что была обследована большая площадь, на данный момент поиск приостановлен до появления обновленной информации", - сказали в ведомстве.
Как поясняли РИА Новости в городском УВД Сочи, в полицию о пропаже мужчины сообщили его коллеги - сотрудники горводоканала.
Сильные дожди прошли в Хостинском, Адлерском районах и на федеральной территории Сириус в середине июля. В местах подтоплений объявлен режим ЧС муниципального характера. По последней информации властей Сириуса, в пунктах временного размещения федеральной территории остаются 23 жителя пострадавших из-за сильных дождей домов, из них шестеро - дети.
Пляж в Сочи - РИА Новости, 1920, 28.07.2023
Пляжи в Сочи закрыли для купания из-за непогоды
28 июля, 09:02
 
ПроисшествияРоссияЧерное мореСочиМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала