https://ria.ru/20230808/muzhchina-1888930913.html

Поиск мужчины, пропавшего во время ливней в Сириусе, приостановили

Поиск мужчины, пропавшего во время ливней в Сириусе, приостановили - РИА Новости, 08.08.2023

Поиск мужчины, пропавшего во время ливней в Сириусе, приостановили

Спасатели приостановили поиск мужчины, который пропал на федеральный территории Сириус во время сильных дождей, сообщили РИА Новости в пресс-службе Южного... РИА Новости, 08.08.2023

2023-08-08T19:10

2023-08-08T19:10

2023-08-08T19:11

происшествия

россия

черное море

сочи

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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СОЧИ, 8 авг - РИА Новости. Спасатели приостановили поиск мужчины, который пропал на федеральный территории Сириус во время сильных дождей, сообщили РИА Новости в пресс-службе Южного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России. Заявление об исчезновении мужчины поступило в ночь на 10 июля. В районе улицы Черновицкой под мостом был обнаружен автомобиль без водителя. Сотрудники МЧС обследовали затопленное место под мостом и ручей до реки Мзымта, но пропавшего не обнаружили, а продолжить поиски мешали дождь и высокий уровень воды. Поиски возобновили после ливней, 11 июля, обследуя устье реки, но безрезультатно. Тринадцатого июля спасатели вышли на катерах в акваторию моря, пропавшего мужчину тогда не нашли. "В течение недели сотрудники МЧС обследовали русло реки Мзымты, впадающего в нее ручья, также на катерах вели поиск в акватории Черного моря. В связи с тем, что была обследована большая площадь, на данный момент поиск приостановлен до появления обновленной информации", - сказали в ведомстве. Как поясняли РИА Новости в городском УВД Сочи, в полицию о пропаже мужчины сообщили его коллеги - сотрудники горводоканала. Сильные дожди прошли в Хостинском, Адлерском районах и на федеральной территории Сириус в середине июля. В местах подтоплений объявлен режим ЧС муниципального характера. По последней информации властей Сириуса, в пунктах временного размещения федеральной территории остаются 23 жителя пострадавших из-за сильных дождей домов, из них шестеро - дети.

https://ria.ru/20230728/sochi-1886774266.html

https://ria.ru/20230728/plyazhi-1886766346.html

россия

черное море

сочи

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, россия, черное море, сочи, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)