https://ria.ru/20230808/muzhchina-1888892077.html
В Петрозаводске задержали мужчину, напавшего на подростков на спортплощадке
В Петрозаводске задержали мужчину, напавшего на подростков на спортплощадке - РИА Новости, 08.08.2023
В Петрозаводске задержали мужчину, напавшего на подростков на спортплощадке
Мужчина, напавший на подростков на спортивной площадке в Петрозаводске, задержан, сообщает пресс-служба УМВД по Карелии. РИА Новости, 08.08.2023
2023-08-08T16:48
2023-08-08T16:48
2023-08-08T16:53
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 авг – РИА Новости. Мужчина, напавший на подростков на спортивной площадке в Петрозаводске, задержан, сообщает пресс-служба УМВД по Карелии. По информации следствия, вечером 6 августа на спортплощадке возле дома по улице Энтузиастов в Петрозаводске произошел конфликт между взрослым мужчиной и молодыми людьми, пострадал 14-летний подросток. На видео, появившемся в сообществе "Подслушано в Птз" в соцсети "ВКонтакте", разгневанный мужчина требует от подростков вести себя тише и не материться, сам при этом нецензурно ругаясь. У одного юноши он агрессивно спрашивает, в какой квартире тот живет, чтобы "отвести к родителям", а затем ударом ногой валит парня на асфальт. "Накануне вечером сотрудниками уголовного розыска УМВД России по Петрозаводску задержан гражданин 1982 года рождения. По месту жительства проведен обыск", - говорится в сообщении. По данным полиции, задержанный ранее имел проблемы с законом. На сайте СУСК РФ по Карелии отмечается, что возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 213 УК РФ (хулиганство), в ближайшее время мужчине будет предъявлено обвинение, решается вопрос об избрании меры пресечения.Как сообщил РИА Новости уполномоченный по правам ребенка в Карелии Геннадий Сараев, ситуация находится под его контролем. "Будем... решать вопросы оказания помощи подросткам, если она потребуется. Но в подобного рода случаях сам факт того, что правонарушитель задержан, привлечен к ответственности, является хорошим психотерапевтическим фактом", - отметил он.
https://ria.ru/20230808/kriminal-1888684733.html
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происшествия, петрозаводск, россия, происшествия – радио sputnik
Происшествия, Петрозаводск, Россия, Происшествия – Радио Sputnik
В Петрозаводске задержали мужчину, напавшего на подростков на спортплощадке
В Петрозаводске задержали мужчину, напавшего на подростков на спортплощадке возле дома
С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 авг – РИА Новости.
Мужчина, напавший на подростков на спортивной площадке в Петрозаводске, задержан, сообщает
пресс-служба УМВД по Карелии.
По информации следствия, вечером 6 августа на спортплощадке возле дома по улице Энтузиастов в Петрозаводске произошел конфликт между взрослым мужчиной и молодыми людьми, пострадал 14-летний подросток.
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На видео, появившемся в сообществе "Подслушано в Птз" в соцсети "ВКонтакте", разгневанный мужчина требует от подростков вести себя тише и не материться, сам при этом нецензурно ругаясь. У одного юноши он агрессивно спрашивает, в какой квартире тот живет, чтобы "отвести к родителям", а затем ударом ногой валит парня на асфальт.
«
"Накануне вечером сотрудниками уголовного розыска УМВД России по Петрозаводску задержан гражданин 1982 года рождения. По месту жительства проведен обыск", - говорится в сообщении.
По данным полиции, задержанный ранее имел проблемы с законом.
На сайте СУСК РФ по Карелии отмечается, что возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 213 УК РФ (хулиганство), в ближайшее время мужчине будет предъявлено обвинение, решается вопрос об избрании меры пресечения.
Как сообщил РИА Новости уполномоченный по правам ребенка в Карелии Геннадий Сараев, ситуация находится под его контролем. "Будем... решать вопросы оказания помощи подросткам, если она потребуется. Но в подобного рода случаях сам факт того, что правонарушитель задержан, привлечен к ответственности, является хорошим психотерапевтическим фактом", - отметил он.
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