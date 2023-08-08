https://ria.ru/20230808/musor-1888837669.html

В Узбекистане мусор стали вывозить под классическую музыку

В Узбекистане мусор стали вывозить под классическую музыку - РИА Новости, 08.08.2023

В Узбекистане мусор стали вывозить под классическую музыку

Эксперимент по вывозу мусора из жилых районов под классическую музыку начали проводить в Ташкенте и двух регионах Узбекистана, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 08.08.2023

2023-08-08T13:25

2023-08-08T13:25

2023-08-08T13:25

ташкент

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 8 авг – РИА Новости. Эксперимент по вывозу мусора из жилых районов под классическую музыку начали проводить в Ташкенте и двух регионах Узбекистана, сообщает пресс-служба министерства экологии, охраны окружающей среды и изменения климата страны. По данным пресс-службы, из-за большого числа жалоб жителей на звуковые сигналы мусоровозов в министерстве предложили новый метод подобного оповещения. "Было принято решение вывозить бытовые отходы не сигнальным методом, а под звуки классической музыки", - говорится в сообщении на сайте министерства. Эксперимент запущен в Ташкенте и Кашкадарьинской и Бухарской областях, уточняет пресс-служба. Теперь о своем прибытии мусоровозы извещают не звуками из клаксона, а отрывками мелодий мировой музыкальной классики. "При успешном внедрении нового метода в данных регионах он будет внедрен по всей стране", - добавили в минэкологии.

https://ria.ru/20230805/musor-1888329678.html

ташкент

узбекистан

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ташкент, узбекистан