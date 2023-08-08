https://ria.ru/20230808/musor-1888837669.html
В Узбекистане мусор стали вывозить под классическую музыку
В Узбекистане мусор стали вывозить под классическую музыку - РИА Новости, 08.08.2023
В Узбекистане мусор стали вывозить под классическую музыку
Эксперимент по вывозу мусора из жилых районов под классическую музыку начали проводить в Ташкенте и двух регионах Узбекистана, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 08.08.2023
2023-08-08T13:25
2023-08-08T13:25
2023-08-08T13:25
ташкент
узбекистан
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ТАШКЕНТ, 8 авг – РИА Новости. Эксперимент по вывозу мусора из жилых районов под классическую музыку начали проводить в Ташкенте и двух регионах Узбекистана, сообщает пресс-служба министерства экологии, охраны окружающей среды и изменения климата страны. По данным пресс-службы, из-за большого числа жалоб жителей на звуковые сигналы мусоровозов в министерстве предложили новый метод подобного оповещения. "Было принято решение вывозить бытовые отходы не сигнальным методом, а под звуки классической музыки", - говорится в сообщении на сайте министерства. Эксперимент запущен в Ташкенте и Кашкадарьинской и Бухарской областях, уточняет пресс-служба. Теперь о своем прибытии мусоровозы извещают не звуками из клаксона, а отрывками мелодий мировой музыкальной классики. "При успешном внедрении нового метода в данных регионах он будет внедрен по всей стране", - добавили в минэкологии.
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ташкент, узбекистан
В Узбекистане мусор стали вывозить под классическую музыку
В трех регионах Узбекистана начали эксперимент по вывозу мусора под классическую музыку
ТАШКЕНТ, 8 авг – РИА Новости.
Эксперимент по вывозу мусора из жилых районов под классическую музыку начали проводить в Ташкенте и двух регионах Узбекистана, сообщает пресс-служба
министерства экологии, охраны окружающей среды и изменения климата страны.
По данным пресс-службы, из-за большого числа жалоб жителей на звуковые сигналы мусоровозов в министерстве предложили новый метод подобного оповещения.
"Было принято решение вывозить бытовые отходы не сигнальным методом, а под звуки классической музыки", - говорится в сообщении на сайте министерства.
Эксперимент запущен в Ташкенте и Кашкадарьинской и Бухарской областях, уточняет пресс-служба. Теперь о своем прибытии мусоровозы извещают не звуками из клаксона, а отрывками мелодий мировой музыкальной классики.
"При успешном внедрении нового метода в данных регионах он будет внедрен по всей стране", - добавили в минэкологии.
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