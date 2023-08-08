https://ria.ru/20230808/moskva-1888881165.html
Специалисты Москвы промыли Бородинский мост в центре города
Специалисты Москвы промыли Бородинский мост в центре города - РИА Новости, 08.08.2023
Специалисты Москвы промыли Бородинский мост в центре города
Специалисты Москвы промыли Бородинский мост в центре города, для полной очистки сооружения бригаде из 10 человек понадобились сутки, сообщается в... РИА Новости, 08.08.2023
2023-08-08T16:12
2023-08-08T16:12
2023-08-08T16:12
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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Специалисты Москвы промыли Бородинский мост в центре города, для полной очистки сооружения бригаде из 10 человек понадобились сутки, сообщается в телеграм-канале столичного комплекса городского хозяйства. "Промыли Бородинский мост в ЦАО. С помощью моющих средств и аппаратов высокого давления очистили ограждения, парапеты, лестничные сходы. В работах задействовали две поливомоечные машины. Для полной очистки сооружения бригаде из 10 человек понадобились сутки", - говорится в сообщении. Отмечается, что на время работ движение автотранспорта и пешеходов не ограничивали.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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москва, цао
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, ЦАО
МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Специалисты Москвы промыли Бородинский мост в центре города, для полной очистки сооружения бригаде из 10 человек понадобились сутки, сообщается в телеграм-канале столичного комплекса городского хозяйства.
"Промыли Бородинский мост в ЦАО. С помощью моющих средств и аппаратов высокого давления очистили ограждения, парапеты, лестничные сходы. В работах задействовали две поливомоечные машины. Для полной очистки сооружения бригаде из 10 человек понадобились сутки", - говорится в сообщении.
Всем и каждому: что делает городскую среду доступной
Отмечается, что на время работ движение автотранспорта и пешеходов не ограничивали.