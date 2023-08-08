Рейтинг@Mail.ru
Специалисты Москвы промыли Бородинский мост в центре города - РИА Новости, 08.08.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка супертега Москва
Москва Сегодня: мегаполис для жизни
 
16:12 08.08.2023
https://ria.ru/20230808/moskva-1888881165.html
Специалисты Москвы промыли Бородинский мост в центре города
Специалисты Москвы промыли Бородинский мост в центре города - РИА Новости, 08.08.2023
Специалисты Москвы промыли Бородинский мост в центре города
Специалисты Москвы промыли Бородинский мост в центре города, для полной очистки сооружения бригаде из 10 человек понадобились сутки, сообщается в... РИА Новости, 08.08.2023
2023-08-08T16:12
2023-08-08T16:12
москва сегодня: мегаполис для жизни
москва
цао
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/20536/93/205369359_0:251:2666:1751_1920x0_80_0_0_df6154934c3ca5c493844f0762cb20ba.jpg
МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Специалисты Москвы промыли Бородинский мост в центре города, для полной очистки сооружения бригаде из 10 человек понадобились сутки, сообщается в телеграм-канале столичного комплекса городского хозяйства. "Промыли Бородинский мост в ЦАО. С помощью моющих средств и аппаратов высокого давления очистили ограждения, парапеты, лестничные сходы. В работах задействовали две поливомоечные машины. Для полной очистки сооружения бригаде из 10 человек понадобились сутки", - говорится в сообщении. Отмечается, что на время работ движение автотранспорта и пешеходов не ограничивали.
https://realty.ria.ru/20230808/moskva-1888649570.html
москва
цао
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Артем Смирнов
Артем Смирнов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/20536/93/205369359_0:0:2666:2000_1920x0_80_0_0_6111a7b8ddcf50db78a09b432569d0be.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, цао
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, ЦАО

Специалисты Москвы промыли Бородинский мост в центре города

© РИА Новости / Дмитрий Коробейников | Перейти в медиабанкБородинский мост
Бородинский мост - РИА Новости, 1920, 08.08.2023
© РИА Новости / Дмитрий Коробейников
Перейти в медиабанк
Бородинский мост
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Специалисты Москвы промыли Бородинский мост в центре города, для полной очистки сооружения бригаде из 10 человек понадобились сутки, сообщается в телеграм-канале столичного комплекса городского хозяйства.
"Промыли Бородинский мост в ЦАО. С помощью моющих средств и аппаратов высокого давления очистили ограждения, парапеты, лестничные сходы. В работах задействовали две поливомоечные машины. Для полной очистки сооружения бригаде из 10 человек понадобились сутки", - говорится в сообщении.
Отдых горожан в Москве - РИА Новости, 1920, 08.08.2023
Всем и каждому: что делает городскую среду доступной
10:00
Отмечается, что на время работ движение автотранспорта и пешеходов не ограничивали.
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниМоскваЦАО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала