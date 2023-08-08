https://ria.ru/20230808/moskva-1888881165.html

Специалисты Москвы промыли Бородинский мост в центре города

Специалисты Москвы промыли Бородинский мост в центре города - РИА Новости, 08.08.2023

Специалисты Москвы промыли Бородинский мост в центре города

Специалисты Москвы промыли Бородинский мост в центре города, для полной очистки сооружения бригаде из 10 человек понадобились сутки, сообщается в... РИА Новости, 08.08.2023

2023-08-08T16:12

2023-08-08T16:12

2023-08-08T16:12

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москва

цао

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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Специалисты Москвы промыли Бородинский мост в центре города, для полной очистки сооружения бригаде из 10 человек понадобились сутки, сообщается в телеграм-канале столичного комплекса городского хозяйства. "Промыли Бородинский мост в ЦАО. С помощью моющих средств и аппаратов высокого давления очистили ограждения, парапеты, лестничные сходы. В работах задействовали две поливомоечные машины. Для полной очистки сооружения бригаде из 10 человек понадобились сутки", - говорится в сообщении. Отмечается, что на время работ движение автотранспорта и пешеходов не ограничивали.

https://realty.ria.ru/20230808/moskva-1888649570.html

москва

цао

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2023

Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, цао