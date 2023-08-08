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Концентрации мелких взвешенных частиц в июле в Москве снизились в 1,2 раза - РИА Новости, 08.08.2023
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09:43 08.08.2023
https://ria.ru/20230808/moskva-1888781710.html
Концентрации мелких взвешенных частиц в июле в Москве снизились в 1,2 раза
Концентрации мелких взвешенных частиц в июле в Москве снизились в 1,2 раза - РИА Новости, 08.08.2023
Концентрации мелких взвешенных частиц в июле в Москве снизились в 1,2 раза
Концентрации мелких взвешенных частиц в минувшем июле снизились в столице в 1,2 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщил журналистам... РИА Новости, 08.08.2023
2023-08-08T09:43
2023-08-08T09:43
москва
московская область (подмосковье)
петр бирюков
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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Концентрации мелких взвешенных частиц в минувшем июле снизились в столице в 1,2 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "Дождливая и прохладная погода благоприятно сказалась на качестве атмосферного воздуха. Несмотря на отдельные кратковременные периоды ослабления условий рассеивания среднемесячные концентрации основных загрязняющих веществ находились на низком уровне. Так, концентрации мелких взвешенных частиц в июле снизились по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в 1,2 раза", - сказал Бирюков. Заммэра подчеркнул, что июль традиционно является самым дождливым месяцем в столице, этот год не стал исключением. "Контролю состояния воздуха уделяется особое внимание. В круглосуточном режиме работают 56 автоматических станций, каждая из которых оснащена современным высокоточным оборудованием. В долгосрочной динамике сохраняется положительная тенденция снижения средних концентраций загрязняющих веществ. Так, за 10 лет концентрации оксида углерода сократились в 1,3 раза, диоксида азота - в 1,1 раза, оксида азота - в 1,3 раза, взвешенных веществ РМ10 и РМ2,5 - в 1,4 раза", - пояснил Бирюков. Глава комплекса городского хозяйства напомнил, что в рамках создания Единой системы экологического мониторинга Москвы и Московской области в 2021 году в ближнем Подмосковье были установлены и введены в эксплуатацию 15 автоматических станций контроля.
https://ria.ru/20230803/moskva-1887936518.html
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москва, московская область (подмосковье), петр бирюков
Москва, Московская область (Подмосковье), Петр Бирюков
Концентрации мелких взвешенных частиц в июле в Москве снизились в 1,2 раза

Петр Бирюков: концентрации мелких взвешенных частиц в июле в Москве снизились в 1,2 раза

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкМосква
Москва - РИА Новости, 1920, 08.08.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Москва. Архивное фото
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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Концентрации мелких взвешенных частиц в минувшем июле снизились в столице в 1,2 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"Дождливая и прохладная погода благоприятно сказалась на качестве атмосферного воздуха. Несмотря на отдельные кратковременные периоды ослабления условий рассеивания среднемесячные концентрации основных загрязняющих веществ находились на низком уровне. Так, концентрации мелких взвешенных частиц в июле снизились по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в 1,2 раза", - сказал Бирюков.
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Заммэра подчеркнул, что июль традиционно является самым дождливым месяцем в столице, этот год не стал исключением.
"Контролю состояния воздуха уделяется особое внимание. В круглосуточном режиме работают 56 автоматических станций, каждая из которых оснащена современным высокоточным оборудованием. В долгосрочной динамике сохраняется положительная тенденция снижения средних концентраций загрязняющих веществ. Так, за 10 лет концентрации оксида углерода сократились в 1,3 раза, диоксида азота - в 1,1 раза, оксида азота - в 1,3 раза, взвешенных веществ РМ10 и РМ2,5 - в 1,4 раза", - пояснил Бирюков.
Глава комплекса городского хозяйства напомнил, что в рамках создания Единой системы экологического мониторинга Москвы и Московской области в 2021 году в ближнем Подмосковье были установлены и введены в эксплуатацию 15 автоматических станций контроля.
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