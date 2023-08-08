https://ria.ru/20230808/moskva-1888781710.html

Концентрации мелких взвешенных частиц в июле в Москве снизились в 1,2 раза

Концентрации мелких взвешенных частиц в июле в Москве снизились в 1,2 раза - РИА Новости, 08.08.2023

Концентрации мелких взвешенных частиц в июле в Москве снизились в 1,2 раза

Концентрации мелких взвешенных частиц в минувшем июле снизились в столице в 1,2 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщил журналистам... РИА Новости, 08.08.2023

2023-08-08T09:43

2023-08-08T09:43

2023-08-08T09:43

москва

московская область (подмосковье)

петр бирюков

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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Концентрации мелких взвешенных частиц в минувшем июле снизились в столице в 1,2 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "Дождливая и прохладная погода благоприятно сказалась на качестве атмосферного воздуха. Несмотря на отдельные кратковременные периоды ослабления условий рассеивания среднемесячные концентрации основных загрязняющих веществ находились на низком уровне. Так, концентрации мелких взвешенных частиц в июле снизились по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в 1,2 раза", - сказал Бирюков. Заммэра подчеркнул, что июль традиционно является самым дождливым месяцем в столице, этот год не стал исключением. "Контролю состояния воздуха уделяется особое внимание. В круглосуточном режиме работают 56 автоматических станций, каждая из которых оснащена современным высокоточным оборудованием. В долгосрочной динамике сохраняется положительная тенденция снижения средних концентраций загрязняющих веществ. Так, за 10 лет концентрации оксида углерода сократились в 1,3 раза, диоксида азота - в 1,1 раза, оксида азота - в 1,3 раза, взвешенных веществ РМ10 и РМ2,5 - в 1,4 раза", - пояснил Бирюков. Глава комплекса городского хозяйства напомнил, что в рамках создания Единой системы экологического мониторинга Москвы и Московской области в 2021 году в ближнем Подмосковье были установлены и введены в эксплуатацию 15 автоматических станций контроля.

https://ria.ru/20230803/moskva-1887936518.html

https://ria.ru/20230806/zhara-1888524405.html

москва

московская область (подмосковье)

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

москва, московская область (подмосковье), петр бирюков