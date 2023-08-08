https://ria.ru/20230808/moskva-1888781710.html
Концентрации мелких взвешенных частиц в июле в Москве снизились в 1,2 раза
Концентрации мелких взвешенных частиц в июле в Москве снизились в 1,2 раза - РИА Новости, 08.08.2023
Концентрации мелких взвешенных частиц в июле в Москве снизились в 1,2 раза
Концентрации мелких взвешенных частиц в минувшем июле снизились в столице в 1,2 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщил журналистам... РИА Новости, 08.08.2023
2023-08-08T09:43
2023-08-08T09:43
2023-08-08T09:43
москва
московская область (подмосковье)
петр бирюков
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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Концентрации мелких взвешенных частиц в минувшем июле снизились в столице в 1,2 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "Дождливая и прохладная погода благоприятно сказалась на качестве атмосферного воздуха. Несмотря на отдельные кратковременные периоды ослабления условий рассеивания среднемесячные концентрации основных загрязняющих веществ находились на низком уровне. Так, концентрации мелких взвешенных частиц в июле снизились по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в 1,2 раза", - сказал Бирюков. Заммэра подчеркнул, что июль традиционно является самым дождливым месяцем в столице, этот год не стал исключением. "Контролю состояния воздуха уделяется особое внимание. В круглосуточном режиме работают 56 автоматических станций, каждая из которых оснащена современным высокоточным оборудованием. В долгосрочной динамике сохраняется положительная тенденция снижения средних концентраций загрязняющих веществ. Так, за 10 лет концентрации оксида углерода сократились в 1,3 раза, диоксида азота - в 1,1 раза, оксида азота - в 1,3 раза, взвешенных веществ РМ10 и РМ2,5 - в 1,4 раза", - пояснил Бирюков. Глава комплекса городского хозяйства напомнил, что в рамках создания Единой системы экологического мониторинга Москвы и Московской области в 2021 году в ближнем Подмосковье были установлены и введены в эксплуатацию 15 автоматических станций контроля.
https://ria.ru/20230803/moskva-1887936518.html
https://ria.ru/20230806/zhara-1888524405.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, московская область (подмосковье), петр бирюков
Москва, Московская область (Подмосковье), Петр Бирюков
Концентрации мелких взвешенных частиц в июле в Москве снизились в 1,2 раза
Петр Бирюков: концентрации мелких взвешенных частиц в июле в Москве снизились в 1,2 раза
МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Концентрации мелких взвешенных частиц в минувшем июле снизились в столице в 1,2 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"Дождливая и прохладная погода благоприятно сказалась на качестве атмосферного воздуха. Несмотря на отдельные кратковременные периоды ослабления условий рассеивания среднемесячные концентрации основных загрязняющих веществ находились на низком уровне. Так, концентрации мелких взвешенных частиц в июле снизились по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в 1,2 раза", - сказал Бирюков.
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Заммэра подчеркнул, что июль традиционно является самым дождливым месяцем в столице, этот год не стал исключением.
"Контролю состояния воздуха уделяется особое внимание. В круглосуточном режиме работают 56 автоматических станций, каждая из которых оснащена современным высокоточным оборудованием. В долгосрочной динамике сохраняется положительная тенденция снижения средних концентраций загрязняющих веществ. Так, за 10 лет концентрации оксида углерода сократились в 1,3 раза, диоксида азота - в 1,1 раза, оксида азота - в 1,3 раза, взвешенных веществ РМ10 и РМ2,5 - в 1,4 раза", - пояснил Бирюков.
Глава комплекса городского хозяйства напомнил, что в рамках создания Единой системы экологического мониторинга Москвы и Московской области
в 2021 году в ближнем Подмосковье были установлены и введены в эксплуатацию 15 автоматических станций контроля.
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