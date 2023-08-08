Рейтинг@Mail.ru
МВД рассказало о новой тактике украинских телефонных мошенников - РИА Новости, 08.08.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:11 08.08.2023 (обновлено: 15:08 08.08.2023)
https://ria.ru/20230808/moshenniki-1888783940.html
МВД рассказало о новой тактике украинских телефонных мошенников
МВД рассказало о новой тактике украинских телефонных мошенников - РИА Новости, 08.08.2023
МВД рассказало о новой тактике украинских телефонных мошенников
Мошенники с Украины применяют новую тактику против россиян, заявило МВД на фоне участившихся поджогов военкоматов. РИА Новости, 08.08.2023
2023-08-08T10:11
2023-08-08T15:08
россия
украина
специальная военная операция на украине
безопасность
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
ситуация в днр и лнр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/06/01/1572307858_930:268:3077:1476_1920x0_80_0_0_5b2955eb62dd7b6b10dcee6fc439c7bb.jpg
МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Мошенники с Украины применяют новую тактику против россиян, заявило МВД на фоне участившихся поджогов военкоматов."Сотрудники МВД России отмечают резкий рост количества поступающих из регионов нашей страны сообщений об использовании телефонными мошенниками с Украины новой тактики. Они не только похищают деньги обманутых россиян, но и пытаются вовлечь их в совершение диверсий и террористических актов", — сообщили в пресс-центре ведомства.По информации ведомства, аферисты начинают разговор с жертвами, используя "стандартные приемы": сообщают о сомнительных банковских операциях или выступают с предложением "помочь правоохранительным органам остановить преступников". После того как схема успешно реализована и обманутые люди лишаются всех денег, злоумышленники не останавливаются: "теперь они пытаются толкнуть своих легко поддающихся влиянию жертв на преступление".Так, незнакомцы сообщают, что деньги потерпевших пытаются похитить мошенники или же они уже похищены, но есть возможность их вернуть. Другой вариант — предлагают отомстить аферистам или же оказать содействие в их задержании. Иногда же они просто угрожают неприятностями или убийством родных и близких. &quot;Но каков бы ни был предлог, все заканчивается одинаково: требованием совершить поджог объектов военной, транспортной или банковской инфраструктуры&quot;, — подчеркнули в министерстве.При этом в ведомстве назвали характерным, что преступники стали массово использовать этот прием лишь в последнюю неделю."Это косвенно свидетельствует о том, что практически все атакующие россиян телефонные мошенники находятся на Украине и выполняют одни и те же приказы. Большинство их жертв — люди пожилого возраста, которые в данном случае рассматриваются зарубежными преступниками как расходный материал для создания информационных поводов", — заявили в МВД.В полиции отметили, что сейчас "имеет место" практика прямого обращения к россиянам с предложением совершить диверсию или теракт за вознаграждение."Если раньше зарубежные кураторы обещали легкие и быстрые деньги за производство или распространение наркотиков, то теперь они призывают заплатить за поджог указанного ими объекта", — подчеркнули в МВД.В ведомстве добавили, что проводят проверки по всем поджогам военкоматов и попыткам совершить такое преступление. Сейчас идет поиск преступников и их сообщников.В МВД призвали россиян "очень внимательно" относиться к звонкам и сообщениям, когда от них требуют совершить противозаконные действия."Атаки на военные и стратегически важные объекты действующим законодательством квалифицируются как диверсия или террористический акт. Это особо тяжкие преступления, за совершение которых предусмотрено наказание вплоть до 20 лет лишения свободы", — напомнили в ведомстве.В свою очередь, в Генпрокуратуре после анализа ситуации сообщили, что все поджоги военкоматов совершили россияне "по так называемым указаниям", поступившим им по телефону с территории Украины"."Звонки носили массовый характер и по времени совпадали с датами успешного продвижения Вооруженных сил России в зоне проведения специальной военной операции", — указали в ведомстве.По информации Генпрокуратуры, злоумышленников финансируют лица, связанные с украинскими властями.В ведомстве напомнили, что правоохранительные органы России не привлекают граждан к содействию по телефону и не борются с преступностью противозаконными способами. Любые такие телефонные звонки противоправны и направлены против безопасности государства, злоумышленники пытаются вовлечь граждан в совершение преступлений, в том числе террористического характера.За последние дни в российских регионах произошло несколько попыток поджогов военкоматов, за которыми стоят телефонные мошенники, толкающие на преступление людей, в том числе пожилых, обещая решение каких-либо проблем.
https://ria.ru/20230524/moshenniki-1873965097.html
https://ria.ru/20230803/voenkomaty-1887919661.html
https://ria.ru/20220418/moshenniki-1784017939.html
https://ria.ru/20230417/verbovka-1865070356.html
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/06/01/1572307858_960:229:3077:1817_1920x0_80_0_0_14681de63d886626187d0c55f8e8936c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, украина, безопасность, министерство внутренних дел рф (мвд россии), ситуация в днр и лнр
Россия, Украина, Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Министерство внутренних дел РФ (МВД России), Ситуация в ДНР и ЛНР
МВД рассказало о новой тактике украинских телефонных мошенников

МВД: украинские телефонные мошенники склоняют россиян поджигать военную инфраструктуру

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 08.08.2023
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в медиабанк
Сотрудник полиции. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Мошенники с Украины применяют новую тактику против россиян, заявило МВД на фоне участившихся поджогов военкоматов.
"Сотрудники МВД России отмечают резкий рост количества поступающих из регионов нашей страны сообщений об использовании телефонными мошенниками с Украины новой тактики. Они не только похищают деньги обманутых россиян, но и пытаются вовлечь их в совершение диверсий и террористических актов", — сообщили в пресс-центре ведомства.
Домашний телефон - РИА Новости, 1920, 24.05.2023
"Сбер": часть украинских колл-центров управляется из Нидерландов и Германии
24 мая, 21:29
По информации ведомства, аферисты начинают разговор с жертвами, используя "стандартные приемы": сообщают о сомнительных банковских операциях или выступают с предложением "помочь правоохранительным органам остановить преступников". После того как схема успешно реализована и обманутые люди лишаются всех денег, злоумышленники не останавливаются: "теперь они пытаются толкнуть своих легко поддающихся влиянию жертв на преступление".
Так, незнакомцы сообщают, что деньги потерпевших пытаются похитить мошенники или же они уже похищены, но есть возможность их вернуть. Другой вариант — предлагают отомстить аферистам или же оказать содействие в их задержании. Иногда же они просто угрожают неприятностями или убийством родных и близких.
«

"Но каков бы ни был предлог, все заканчивается одинаково: требованием совершить поджог объектов военной, транспортной или банковской инфраструктуры", — подчеркнули в министерстве.

При этом в ведомстве назвали характерным, что преступники стали массово использовать этот прием лишь в последнюю неделю.
Советник главы правительства ДНР Ян Гагин - РИА Новости, 1920, 03.08.2023
В ДНР провели параллели между поджигателями военкоматов и членами "Азова"*
3 августа, 10:52
"Это косвенно свидетельствует о том, что практически все атакующие россиян телефонные мошенники находятся на Украине и выполняют одни и те же приказы. Большинство их жертв — люди пожилого возраста, которые в данном случае рассматриваются зарубежными преступниками как расходный материал для создания информационных поводов", — заявили в МВД.
В полиции отметили, что сейчас "имеет место" практика прямого обращения к россиянам с предложением совершить диверсию или теракт за вознаграждение.
"Если раньше зарубежные кураторы обещали легкие и быстрые деньги за производство или распространение наркотиков, то теперь они призывают заплатить за поджог указанного ими объекта", — подчеркнули в МВД.
В ведомстве добавили, что проводят проверки по всем поджогам военкоматов и попыткам совершить такое преступление. Сейчас идет поиск преступников и их сообщников.
Компьютерная техника в брошенном украинскими мошенниками колл-центре в Бердянске - РИА Новости, 1920, 18.04.2022
В Сбербанке рассказали о связях спецслужб Украины с телефонными мошенниками
18 апреля 2022, 05:27
В МВД призвали россиян "очень внимательно" относиться к звонкам и сообщениям, когда от них требуют совершить противозаконные действия.
«
"Атаки на военные и стратегически важные объекты действующим законодательством квалифицируются как диверсия или террористический акт. Это особо тяжкие преступления, за совершение которых предусмотрено наказание вплоть до 20 лет лишения свободы", — напомнили в ведомстве.
В свою очередь, в Генпрокуратуре после анализа ситуации сообщили, что все поджоги военкоматов совершили россияне "по так называемым указаниям", поступившим им по телефону с территории Украины".
«
"Звонки носили массовый характер и по времени совпадали с датами успешного продвижения Вооруженных сил России в зоне проведения специальной военной операции", — указали в ведомстве.
По информации Генпрокуратуры, злоумышленников финансируют лица, связанные с украинскими властями.
В ведомстве напомнили, что правоохранительные органы России не привлекают граждан к содействию по телефону и не борются с преступностью противозаконными способами. Любые такие телефонные звонки противоправны и направлены против безопасности государства, злоумышленники пытаются вовлечь граждан в совершение преступлений, в том числе террористического характера.
За последние дни в российских регионах произошло несколько попыток поджогов военкоматов, за которыми стоят телефонные мошенники, толкающие на преступление людей, в том числе пожилых, обещая решение каких-либо проблем.
Дым от фаера, брошенного на дорогу у СИЗО Матросская Тишина в Москве - РИА Новости, 1920, 17.04.2023
Ставка на молодых. Что украинские спецслужбы устроили на территории России
17 апреля, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаБезопасностьМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)Ситуация в ДНР и ЛНР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала