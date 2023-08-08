https://ria.ru/20230808/moshenniki-1888783940.html

МВД рассказало о новой тактике украинских телефонных мошенников

МВД рассказало о новой тактике украинских телефонных мошенников - РИА Новости, 08.08.2023

МВД рассказало о новой тактике украинских телефонных мошенников

Мошенники с Украины применяют новую тактику против россиян, заявило МВД на фоне участившихся поджогов военкоматов. РИА Новости, 08.08.2023

2023-08-08T10:11

2023-08-08T10:11

2023-08-08T15:08

россия

украина

специальная военная операция на украине

безопасность

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Мошенники с Украины применяют новую тактику против россиян, заявило МВД на фоне участившихся поджогов военкоматов."Сотрудники МВД России отмечают резкий рост количества поступающих из регионов нашей страны сообщений об использовании телефонными мошенниками с Украины новой тактики. Они не только похищают деньги обманутых россиян, но и пытаются вовлечь их в совершение диверсий и террористических актов", — сообщили в пресс-центре ведомства.По информации ведомства, аферисты начинают разговор с жертвами, используя "стандартные приемы": сообщают о сомнительных банковских операциях или выступают с предложением "помочь правоохранительным органам остановить преступников". После того как схема успешно реализована и обманутые люди лишаются всех денег, злоумышленники не останавливаются: "теперь они пытаются толкнуть своих легко поддающихся влиянию жертв на преступление".Так, незнакомцы сообщают, что деньги потерпевших пытаются похитить мошенники или же они уже похищены, но есть возможность их вернуть. Другой вариант — предлагают отомстить аферистам или же оказать содействие в их задержании. Иногда же они просто угрожают неприятностями или убийством родных и близких. "Но каков бы ни был предлог, все заканчивается одинаково: требованием совершить поджог объектов военной, транспортной или банковской инфраструктуры", — подчеркнули в министерстве.При этом в ведомстве назвали характерным, что преступники стали массово использовать этот прием лишь в последнюю неделю."Это косвенно свидетельствует о том, что практически все атакующие россиян телефонные мошенники находятся на Украине и выполняют одни и те же приказы. Большинство их жертв — люди пожилого возраста, которые в данном случае рассматриваются зарубежными преступниками как расходный материал для создания информационных поводов", — заявили в МВД.В полиции отметили, что сейчас "имеет место" практика прямого обращения к россиянам с предложением совершить диверсию или теракт за вознаграждение."Если раньше зарубежные кураторы обещали легкие и быстрые деньги за производство или распространение наркотиков, то теперь они призывают заплатить за поджог указанного ими объекта", — подчеркнули в МВД.В ведомстве добавили, что проводят проверки по всем поджогам военкоматов и попыткам совершить такое преступление. Сейчас идет поиск преступников и их сообщников.В МВД призвали россиян "очень внимательно" относиться к звонкам и сообщениям, когда от них требуют совершить противозаконные действия."Атаки на военные и стратегически важные объекты действующим законодательством квалифицируются как диверсия или террористический акт. Это особо тяжкие преступления, за совершение которых предусмотрено наказание вплоть до 20 лет лишения свободы", — напомнили в ведомстве.В свою очередь, в Генпрокуратуре после анализа ситуации сообщили, что все поджоги военкоматов совершили россияне "по так называемым указаниям", поступившим им по телефону с территории Украины"."Звонки носили массовый характер и по времени совпадали с датами успешного продвижения Вооруженных сил России в зоне проведения специальной военной операции", — указали в ведомстве.По информации Генпрокуратуры, злоумышленников финансируют лица, связанные с украинскими властями.В ведомстве напомнили, что правоохранительные органы России не привлекают граждан к содействию по телефону и не борются с преступностью противозаконными способами. Любые такие телефонные звонки противоправны и направлены против безопасности государства, злоумышленники пытаются вовлечь граждан в совершение преступлений, в том числе террористического характера.За последние дни в российских регионах произошло несколько попыток поджогов военкоматов, за которыми стоят телефонные мошенники, толкающие на преступление людей, в том числе пожилых, обещая решение каких-либо проблем.

https://ria.ru/20230524/moshenniki-1873965097.html

https://ria.ru/20230803/voenkomaty-1887919661.html

https://ria.ru/20220418/moshenniki-1784017939.html

https://ria.ru/20230417/verbovka-1865070356.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, украина, безопасность, министерство внутренних дел рф (мвд россии), ситуация в днр и лнр