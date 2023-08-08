Додон призвал власти Молдавии воздержаться от военной помощи с Запада
Экс-президент Додон призвал власти Молдавии не брать у Запада вооружение
© Sputnik / Mihai CarausЭкс-президент Молдавии Игорь Додон
© Sputnik / Mihai Caraus
Экс-президент Молдавии Игорь Додон. Архивное фото
КИШИНЕВ, 8 авг – РИА Новости. Бывший президент Молдавии, лидер оппозиционной Партии социалистов Игорь Додон в своем телеграм-канале призвал власти республики воздержаться от военного сотрудничества с Западом.
На прошлой неделе в Кишиневе состоялась торжественная церемония передачи молдавской армии стрелкового оружия, средств связи и личной защиты, закупленных в США в рамках договора 2019 года. В мероприятии приняли участие руководство минобороны, конгрессмены США из комитета по вооруженным силам палаты представителей. Открывая церемонию, министр обороны Анатолий Носатый заявил, что договор был призван поддержать усилия по реформированию и модернизации обороноспособности Молдавии в соответствии с международными стандартами.
"Мы знаем, что через Молдавию, к сожалению, поступает много товаров, которые используются для войны на Украине. Еще раз призываю власть одуматься и вспомнить, что мы нейтральная страна. Нам не нужна война, мы не должны участвовать ни в каких военных действиях, ни на чьей стороне. Любая военная помощь, которая поступает в нейтральную страну, когда рядом идет война - это очень плохой сигнал", - заявил Додон в ходе видеообращения.
Ранее представители минобороны Молдавии заявили, что хотели бы усилить обороноспособность страны и приобрести для этого необходимое оружие. В частности, министр Носатый говорил о необходимости создания системы ПВО, однако у страны сейчас на это нет средств. В прошлом году национальная армия Молдавии получила 47 миллионов евро помощи через Европейский фонд мира. В этом году ЕС обязался предоставить оборудование на такую же сумму. Кроме того, западные партнеры обязались в ближайшем будущем предоставить Молдавии системы противовоздушной обороны.
Согласно конституции, Молдавия обладает нейтральным статусом, однако с 1994 года страна сотрудничает с НАТО в рамках программы "Партнерство во имя мира". В стране действует информационный центр альянса. По данным социологических опросов, большинство граждан Молдавии выступают против вступления республики в НАТО.