https://ria.ru/20230808/moldaviya-1888861122.html

Додон призвал власти Молдавии воздержаться от военной помощи с Запада

Додон призвал власти Молдавии воздержаться от военной помощи с Запада - РИА Новости, 08.08.2023

Додон призвал власти Молдавии воздержаться от военной помощи с Запада

Бывший президент Молдавии, лидер оппозиционной Партии социалистов Игорь Додон в своем телеграм-канале призвал власти республики воздержаться от военного... РИА Новости, 08.08.2023

2023-08-08T14:52

2023-08-08T14:52

2023-08-08T14:52

в мире

молдавия

игорь додон

нато

евросоюз

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КИШИНЕВ, 8 авг – РИА Новости. Бывший президент Молдавии, лидер оппозиционной Партии социалистов Игорь Додон в своем телеграм-канале призвал власти республики воздержаться от военного сотрудничества с Западом. На прошлой неделе в Кишиневе состоялась торжественная церемония передачи молдавской армии стрелкового оружия, средств связи и личной защиты, закупленных в США в рамках договора 2019 года. В мероприятии приняли участие руководство минобороны, конгрессмены США из комитета по вооруженным силам палаты представителей. Открывая церемонию, министр обороны Анатолий Носатый заявил, что договор был призван поддержать усилия по реформированию и модернизации обороноспособности Молдавии в соответствии с международными стандартами. "Мы знаем, что через Молдавию, к сожалению, поступает много товаров, которые используются для войны на Украине. Еще раз призываю власть одуматься и вспомнить, что мы нейтральная страна. Нам не нужна война, мы не должны участвовать ни в каких военных действиях, ни на чьей стороне. Любая военная помощь, которая поступает в нейтральную страну, когда рядом идет война - это очень плохой сигнал", - заявил Додон в ходе видеообращения. Ранее представители минобороны Молдавии заявили, что хотели бы усилить обороноспособность страны и приобрести для этого необходимое оружие. В частности, министр Носатый говорил о необходимости создания системы ПВО, однако у страны сейчас на это нет средств. В прошлом году национальная армия Молдавии получила 47 миллионов евро помощи через Европейский фонд мира. В этом году ЕС обязался предоставить оборудование на такую же сумму. Кроме того, западные партнеры обязались в ближайшем будущем предоставить Молдавии системы противовоздушной обороны. Согласно конституции, Молдавия обладает нейтральным статусом, однако с 1994 года страна сотрудничает с НАТО в рамках программы "Партнерство во имя мира". В стране действует информационный центр альянса. По данным социологических опросов, большинство граждан Молдавии выступают против вступления республики в НАТО.

https://ria.ru/20230808/moldaviya-1888836994.html

https://ria.ru/20230726/posolstvo-1886339867.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, молдавия, игорь додон, нато, евросоюз