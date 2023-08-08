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Додон призвал власти Молдавии воздержаться от военной помощи с Запада - РИА Новости, 08.08.2023
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14:52 08.08.2023
https://ria.ru/20230808/moldaviya-1888861122.html
Додон призвал власти Молдавии воздержаться от военной помощи с Запада
Додон призвал власти Молдавии воздержаться от военной помощи с Запада - РИА Новости, 08.08.2023
Додон призвал власти Молдавии воздержаться от военной помощи с Запада
Бывший президент Молдавии, лидер оппозиционной Партии социалистов Игорь Додон в своем телеграм-канале призвал власти республики воздержаться от военного... РИА Новости, 08.08.2023
2023-08-08T14:52
2023-08-08T14:52
в мире
молдавия
игорь додон
нато
евросоюз
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КИШИНЕВ, 8 авг – РИА Новости. Бывший президент Молдавии, лидер оппозиционной Партии социалистов Игорь Додон в своем телеграм-канале призвал власти республики воздержаться от военного сотрудничества с Западом. На прошлой неделе в Кишиневе состоялась торжественная церемония передачи молдавской армии стрелкового оружия, средств связи и личной защиты, закупленных в США в рамках договора 2019 года. В мероприятии приняли участие руководство минобороны, конгрессмены США из комитета по вооруженным силам палаты представителей. Открывая церемонию, министр обороны Анатолий Носатый заявил, что договор был призван поддержать усилия по реформированию и модернизации обороноспособности Молдавии в соответствии с международными стандартами. "Мы знаем, что через Молдавию, к сожалению, поступает много товаров, которые используются для войны на Украине. Еще раз призываю власть одуматься и вспомнить, что мы нейтральная страна. Нам не нужна война, мы не должны участвовать ни в каких военных действиях, ни на чьей стороне. Любая военная помощь, которая поступает в нейтральную страну, когда рядом идет война - это очень плохой сигнал", - заявил Додон в ходе видеообращения. Ранее представители минобороны Молдавии заявили, что хотели бы усилить обороноспособность страны и приобрести для этого необходимое оружие. В частности, министр Носатый говорил о необходимости создания системы ПВО, однако у страны сейчас на это нет средств. В прошлом году национальная армия Молдавии получила 47 миллионов евро помощи через Европейский фонд мира. В этом году ЕС обязался предоставить оборудование на такую же сумму. Кроме того, западные партнеры обязались в ближайшем будущем предоставить Молдавии системы противовоздушной обороны. Согласно конституции, Молдавия обладает нейтральным статусом, однако с 1994 года страна сотрудничает с НАТО в рамках программы "Партнерство во имя мира". В стране действует информационный центр альянса. По данным социологических опросов, большинство граждан Молдавии выступают против вступления республики в НАТО.
https://ria.ru/20230808/moldaviya-1888836994.html
https://ria.ru/20230726/posolstvo-1886339867.html
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в мире, молдавия, игорь додон, нато, евросоюз
В мире, Молдавия, Игорь Додон, НАТО, Евросоюз
Додон призвал власти Молдавии воздержаться от военной помощи с Запада

Экс-президент Додон призвал власти Молдавии не брать у Запада вооружение

© Sputnik / Mihai CarausЭкс-президент Молдавии Игорь Додон
Экс-президент Молдавии Игорь Додон - РИА Новости, 1920, 08.08.2023
© Sputnik / Mihai Caraus
Экс-президент Молдавии Игорь Додон. Архивное фото
Читать ria.ru в
КИШИНЕВ, 8 авг – РИА Новости. Бывший президент Молдавии, лидер оппозиционной Партии социалистов Игорь Додон в своем телеграм-канале призвал власти республики воздержаться от военного сотрудничества с Западом.
На прошлой неделе в Кишиневе состоялась торжественная церемония передачи молдавской армии стрелкового оружия, средств связи и личной защиты, закупленных в США в рамках договора 2019 года. В мероприятии приняли участие руководство минобороны, конгрессмены США из комитета по вооруженным силам палаты представителей. Открывая церемонию, министр обороны Анатолий Носатый заявил, что договор был призван поддержать усилия по реформированию и модернизации обороноспособности Молдавии в соответствии с международными стандартами.
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"Мы знаем, что через Молдавию, к сожалению, поступает много товаров, которые используются для войны на Украине. Еще раз призываю власть одуматься и вспомнить, что мы нейтральная страна. Нам не нужна война, мы не должны участвовать ни в каких военных действиях, ни на чьей стороне. Любая военная помощь, которая поступает в нейтральную страну, когда рядом идет война - это очень плохой сигнал", - заявил Додон в ходе видеообращения.
Ранее представители минобороны Молдавии заявили, что хотели бы усилить обороноспособность страны и приобрести для этого необходимое оружие. В частности, министр Носатый говорил о необходимости создания системы ПВО, однако у страны сейчас на это нет средств. В прошлом году национальная армия Молдавии получила 47 миллионов евро помощи через Европейский фонд мира. В этом году ЕС обязался предоставить оборудование на такую же сумму. Кроме того, западные партнеры обязались в ближайшем будущем предоставить Молдавии системы противовоздушной обороны.
Согласно конституции, Молдавия обладает нейтральным статусом, однако с 1994 года страна сотрудничает с НАТО в рамках программы "Партнерство во имя мира". В стране действует информационный центр альянса. По данным социологических опросов, большинство граждан Молдавии выступают против вступления республики в НАТО.
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