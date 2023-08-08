https://ria.ru/20230808/medvedev-1888779395.html

Россия добьется мира на своих условиях, заявил Медведев

Россия добьется мира на своих условиях, заявил Медведев - РИА Новости, 08.08.2023

Россия добьется мира на своих условиях, заявил Медведев

Вся система НАТО практически в открытую воюет против России, но у РФ достаточно сил, чтобы решить все задачи специальной военной операции и добиться мира на... РИА Новости, 08.08.2023

2023-08-08T09:20

2023-08-08T09:20

2023-08-08T09:33

россия

нато

дмитрий медведев

политика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/0e/1884252521_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_bb6425813c8b241577da6cc8f5f0f978.jpg

МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Вся система НАТО практически в открытую воюет против России, но у РФ достаточно сил, чтобы решить все задачи специальной военной операции и добиться мира на своих условиях, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.Медведев опубликовал в своем Telegram-канале пост 8 августа (в годовщину грузино-осетинского конфликта)."США и их вассалам тогда явно не хватило опыта. Сегодня они снова ведут чужими руками преступную войну, пытаясь стереть Россию с лица земли. Против нас практически в открытую воюет вся система НАТО", - написал Медведев."У нас достаточно сил, чтобы решить все задачи специальной военной операции. Как и в августе 2008 года, наши враги будут раздавлены, а Россия добьется мира на своих условиях. Победа будет за нами!" - добавил он.Медведев также написал, что 15 лет назад Россия решительно "ответила на подлую атаку на Цхинвал, дала жесткий отпор агрессору"."За спиной недоумка (Михаила - ред.) Саакашвили (экс-президент Грузии - ред.) стоял коллективный Запад, который уже тогда стремился раскачать ситуацию в непосредственной близости от границ России. Наши Вооруженные силы за пять дней быстро и жестко наказали оборзевших националистов. Защитили от врага наших людей, которые жили в Абхазии и Южной Осетии. Дали новым государствам возможность развиваться при поддержке России", - заявил Медведев.Грузия в ночь на 8 августа 2008 года обстреляла из установок залпового огня "Град" Южную Осетию, грузинские войска атаковали республику и разрушили часть ее столицы Цхинвала. Россия, защищая жителей Южной Осетии, многие из которых приняли гражданство РФ, ввела войска в республику и после пяти дней боевых действий вытеснила грузинских военных из региона.Москва 26 августа 2008 года признала суверенитет Абхазии и Южной Осетии. Руководители России не раз заявляли, что признание независимости двух бывших грузинских автономий отражает существующие реалии и пересмотру не подлежит. Грузия по-прежнему не признает Абхазию и Южную Осетию независимыми государствами и считает их своими регионами.

https://ria.ru/20230806/nato-1888518978.html

https://ria.ru/20230808/ukraina-1888599541.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, нато, дмитрий медведев, политика