https://ria.ru/20230808/medvedev-1888779395.html
Россия добьется мира на своих условиях, заявил Медведев
Россия добьется мира на своих условиях, заявил Медведев - РИА Новости, 08.08.2023
Россия добьется мира на своих условиях, заявил Медведев
Вся система НАТО практически в открытую воюет против России, но у РФ достаточно сил, чтобы решить все задачи специальной военной операции и добиться мира на... РИА Новости, 08.08.2023
2023-08-08T09:20
2023-08-08T09:20
2023-08-08T09:33
россия
нато
дмитрий медведев
политика
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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Вся система НАТО практически в открытую воюет против России, но у РФ достаточно сил, чтобы решить все задачи специальной военной операции и добиться мира на своих условиях, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.Медведев опубликовал в своем Telegram-канале пост 8 августа (в годовщину грузино-осетинского конфликта)."США и их вассалам тогда явно не хватило опыта. Сегодня они снова ведут чужими руками преступную войну, пытаясь стереть Россию с лица земли. Против нас практически в открытую воюет вся система НАТО", - написал Медведев."У нас достаточно сил, чтобы решить все задачи специальной военной операции. Как и в августе 2008 года, наши враги будут раздавлены, а Россия добьется мира на своих условиях. Победа будет за нами!" - добавил он.Медведев также написал, что 15 лет назад Россия решительно "ответила на подлую атаку на Цхинвал, дала жесткий отпор агрессору"."За спиной недоумка (Михаила - ред.) Саакашвили (экс-президент Грузии - ред.) стоял коллективный Запад, который уже тогда стремился раскачать ситуацию в непосредственной близости от границ России. Наши Вооруженные силы за пять дней быстро и жестко наказали оборзевших националистов. Защитили от врага наших людей, которые жили в Абхазии и Южной Осетии. Дали новым государствам возможность развиваться при поддержке России", - заявил Медведев.Грузия в ночь на 8 августа 2008 года обстреляла из установок залпового огня "Град" Южную Осетию, грузинские войска атаковали республику и разрушили часть ее столицы Цхинвала. Россия, защищая жителей Южной Осетии, многие из которых приняли гражданство РФ, ввела войска в республику и после пяти дней боевых действий вытеснила грузинских военных из региона.Москва 26 августа 2008 года признала суверенитет Абхазии и Южной Осетии. Руководители России не раз заявляли, что признание независимости двух бывших грузинских автономий отражает существующие реалии и пересмотру не подлежит. Грузия по-прежнему не признает Абхазию и Южную Осетию независимыми государствами и считает их своими регионами.
https://ria.ru/20230806/nato-1888518978.html
https://ria.ru/20230808/ukraina-1888599541.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, нато, дмитрий медведев, политика
Россия, НАТО, Дмитрий Медведев, Политика
Россия добьется мира на своих условиях, заявил Медведев
Медведев: против России воюет вся система НАТО, но страна добьется мира на своих условиях
МОСКВА, 8 авг - РИА Новости.
Вся система НАТО практически в открытую воюет против России, но у РФ достаточно сил, чтобы решить все задачи специальной военной операции и добиться мира на своих условиях, заявил
зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
Медведев опубликовал в своем Telegram-канале пост 8 августа (в годовщину грузино-осетинского конфликта).
"США и их вассалам тогда явно не хватило опыта. Сегодня они снова ведут чужими руками преступную войну, пытаясь стереть Россию с лица земли. Против нас практически в открытую воюет вся система НАТО", - написал Медведев.
"У нас достаточно сил, чтобы решить все задачи специальной военной операции. Как и в августе 2008 года, наши враги будут раздавлены, а Россия добьется мира на своих условиях. Победа будет за нами!" - добавил он.
Медведев также написал, что 15 лет назад Россия решительно "ответила на подлую атаку на Цхинвал
, дала жесткий отпор агрессору".
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"За спиной недоумка (Михаила - ред.) Саакашвили (экс-президент Грузии
- ред.) стоял коллективный Запад, который уже тогда стремился раскачать ситуацию в непосредственной близости от границ России. Наши Вооруженные силы за пять дней быстро и жестко наказали оборзевших националистов. Защитили от врага наших людей, которые жили в Абхазии
и Южной Осетии
. Дали новым государствам возможность развиваться при поддержке России", - заявил Медведев.
Грузия в ночь на 8 августа 2008 года обстреляла из установок залпового огня "Град" Южную Осетию, грузинские войска атаковали республику и разрушили часть ее столицы Цхинвала. Россия, защищая жителей Южной Осетии, многие из которых приняли гражданство РФ, ввела войска в республику и после пяти дней боевых действий вытеснила грузинских военных из региона.
Москва
26 августа 2008 года признала суверенитет Абхазии и Южной Осетии. Руководители России не раз заявляли, что признание независимости двух бывших грузинских автономий отражает существующие реалии и пересмотру не подлежит. Грузия по-прежнему не признает Абхазию и Южную Осетию независимыми государствами и считает их своими регионами.
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