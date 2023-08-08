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В Госдуму внесли проект о трате маткапитала на образование матери - РИА Новости, 08.08.2023
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03:15 08.08.2023
https://ria.ru/20230808/matkapital-1888759621.html
В Госдуму внесли проект о трате маткапитала на образование матери
В Госдуму внесли проект о трате маткапитала на образование матери - РИА Новости, 08.08.2023
В Госдуму внесли проект о трате маткапитала на образование матери
Вице-спикер Госдумы от ЛДПР Борис Чернышов внес в Госдуму законопроект о возможности потратить материнский капитал на образование матери, текст документа... РИА Новости, 08.08.2023
2023-08-08T03:15
2023-08-08T03:15
общество
борис чернышов (депутат)
госдума рф
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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Вице-спикер Госдумы от ЛДПР Борис Чернышов внес в Госдуму законопроект о возможности потратить материнский капитал на образование матери, текст документа имеется в распоряжении РИА Новости. "Средства (часть средств) материнского (семейного) капитала в соответствии с заявлением о распоряжении направляются на получение образования женщинами… в любой организации на территории Российской Федерации, имеющей право на оказание соответствующих образовательных услуг, а также у индивидуальных предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельность", - говорится в тексте законопроекта. Также там отмечается, что средства (часть средств) материнского (семейного) капитала могут быть направлены на оплату платных образовательных услуг и на оплату образовательных услуг, оказываемых негосударственными образовательными учреждениями, получившими соответствующую лицензию.
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общество, борис чернышов (депутат), госдума рф
Общество, Борис Чернышов (депутат), Госдума РФ
В Госдуму внесли проект о трате маткапитала на образование матери

Депутат от ЛДПР Чернышов предложил проект о трате маткапитала на образование матери

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкДепутаты на пленарном заседании Государственной Думы
Депутаты на пленарном заседании Государственной Думы - РИА Новости, 1920, 08.08.2023
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Депутаты на пленарном заседании Государственной Думы. Архивное фото
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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Вице-спикер Госдумы от ЛДПР Борис Чернышов внес в Госдуму законопроект о возможности потратить материнский капитал на образование матери, текст документа имеется в распоряжении РИА Новости.
«
"Средства (часть средств) материнского (семейного) капитала в соответствии с заявлением о распоряжении направляются на получение образования женщинами… в любой организации на территории Российской Федерации, имеющей право на оказание соответствующих образовательных услуг, а также у индивидуальных предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельность", - говорится в тексте законопроекта.
Также там отмечается, что средства (часть средств) материнского (семейного) капитала могут быть направлены на оплату платных образовательных услуг и на оплату образовательных услуг, оказываемых негосударственными образовательными учреждениями, получившими соответствующую лицензию.
Здание Государственной думы России на улице Охотный Ряд в Москве - РИА Новости, 1920, 07.08.2023
В Госдуме предложили разрешить использовать маткапитал для ремонта квартир
Вчера, 11:26
 
ОбществоБорис Чернышов (депутат)Госдума РФ
 
 
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