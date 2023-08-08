https://ria.ru/20230808/matkapital-1888759621.html
В Госдуму внесли проект о трате маткапитала на образование матери
В Госдуму внесли проект о трате маткапитала на образование матери - РИА Новости, 08.08.2023
В Госдуму внесли проект о трате маткапитала на образование матери
Вице-спикер Госдумы от ЛДПР Борис Чернышов внес в Госдуму законопроект о возможности потратить материнский капитал на образование матери, текст документа... РИА Новости, 08.08.2023
2023-08-08T03:15
2023-08-08T03:15
2023-08-08T03:15
общество
борис чернышов (депутат)
госдума рф
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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Вице-спикер Госдумы от ЛДПР Борис Чернышов внес в Госдуму законопроект о возможности потратить материнский капитал на образование матери, текст документа имеется в распоряжении РИА Новости. "Средства (часть средств) материнского (семейного) капитала в соответствии с заявлением о распоряжении направляются на получение образования женщинами… в любой организации на территории Российской Федерации, имеющей право на оказание соответствующих образовательных услуг, а также у индивидуальных предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельность", - говорится в тексте законопроекта. Также там отмечается, что средства (часть средств) материнского (семейного) капитала могут быть направлены на оплату платных образовательных услуг и на оплату образовательных услуг, оказываемых негосударственными образовательными учреждениями, получившими соответствующую лицензию.
https://ria.ru/20230807/matkapital-1888578083.html
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общество, борис чернышов (депутат), госдума рф
Общество, Борис Чернышов (депутат), Госдума РФ
В Госдуму внесли проект о трате маткапитала на образование матери
Депутат от ЛДПР Чернышов предложил проект о трате маткапитала на образование матери