https://ria.ru/20230808/matkapital-1888759621.html

В Госдуму внесли проект о трате маткапитала на образование матери

В Госдуму внесли проект о трате маткапитала на образование матери - РИА Новости, 08.08.2023

В Госдуму внесли проект о трате маткапитала на образование матери

Вице-спикер Госдумы от ЛДПР Борис Чернышов внес в Госдуму законопроект о возможности потратить материнский капитал на образование матери, текст документа... РИА Новости, 08.08.2023

2023-08-08T03:15

2023-08-08T03:15

2023-08-08T03:15

общество

борис чернышов (депутат)

госдума рф

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/14/1879352763_0:65:3140:1831_1920x0_80_0_0_77d830e50921ff2cb388fe00de6b695f.jpg

МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Вице-спикер Госдумы от ЛДПР Борис Чернышов внес в Госдуму законопроект о возможности потратить материнский капитал на образование матери, текст документа имеется в распоряжении РИА Новости. "Средства (часть средств) материнского (семейного) капитала в соответствии с заявлением о распоряжении направляются на получение образования женщинами… в любой организации на территории Российской Федерации, имеющей право на оказание соответствующих образовательных услуг, а также у индивидуальных предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельность", - говорится в тексте законопроекта. Также там отмечается, что средства (часть средств) материнского (семейного) капитала могут быть направлены на оплату платных образовательных услуг и на оплату образовательных услуг, оказываемых негосударственными образовательными учреждениями, получившими соответствующую лицензию.

https://ria.ru/20230807/matkapital-1888578083.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, борис чернышов (депутат), госдума рф