Рейтинг@Mail.ru
Эксперт оценил политику Макрона в Африке - РИА Новости, 08.08.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:51 08.08.2023
https://ria.ru/20230808/makron-1888936984.html
Эксперт оценил политику Макрона в Африке
Эксперт оценил политику Макрона в Африке - РИА Новости, 08.08.2023
Эксперт оценил политику Макрона в Африке
Президент Франции Эммануэль Макрон своими действиями сам довел ситуацию до состояния, что его теперь нигде не принимают на африканском континенте, сказал РИА... РИА Новости, 08.08.2023
2023-08-08T19:51
2023-08-08T19:51
буркина-фасо
нигер
франция
эммануэль макрон
мохамед базум
брикс
переворот в нигере — 2023
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/0e/1865229870_0:0:3212:1807_1920x0_80_0_0_e6912c4480cbb43627c2c66fa3d09f1b.jpg
БРЮССЕЛЬ, 8 авг - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон своими действиями сам довел ситуацию до состояния, что его теперь нигде не принимают на африканском континенте, сказал РИА Новости лидер французской партии "Народный республиканский союз" и политолог Франсуа Асселино. Накануне группа из 94 французских сенаторов разных политических взглядов подписала открытое письмо в адрес президента страны Эммануэля Макрона, в котором заявила о провале политики страны на африканском континенте. По словам эксперта, Макрон "унизил" президента Буркина-Фасо и "сделал себя неприемлемым повсюду, проявляя совершенно неуместные взгляды и самодовольные высказывания". В 2017 году на встрече со студентами в столице Буркина-Фасо Уагадугу, когда возникли проблемы с электричеством в кампусе, Макрон сказал: "Я не хочу заниматься электричеством в университетах Буркина-Фасо. Это работа президента". Когда из зала выходил в то время президент Буркина-Фасо Рок Марк Кристиан Каборе, французский лидер ему крикнул вдогонку "Не уходи. Значит, он ушел чинить кондиционеры". "Макрон этого не знает, но он не король мира... Африканцы также видят упадок Запада, его низкие экономические показатели и, с другой стороны, подъем стран БРИКС", - отмечает Асселино. По его мнению, выбор для африканцев очевиден: они хотят приблизиться к модели БРИКС, а не старой Европы. Ранее военные Нигера во время выступления по национальному телевидению заявили, что президент Мохамед Базум смещен, границы закрыты, объявлен комендантский час. Перед этим военные президентской гвардии заблокировали президентский дворец в столице страны Ниамее. Офис Базума утверждал, что армия не поддержала мятежников, но позднее командование ВС заявило о солидарности с ними. Командующий президентской гвардией генерал Абдурахман Тчиани 28 июля появился в эфире государственного ТВ Нигера как глава сформированного участниками переворота "Национального совета по защите отечества". Бывшая французская колония, Нигер, остается одной из последних союзниц западных стран в Сахеле. Париж поставлял в страну дроны, истребители и разместил там 1,5 тысячи военных для борьбы с террористическими группировками, которые орудуют на границе Мали, Буркина-Фасо и Нигера. Кроме того, в стране находятся богатые запасы урана, от поставок которых зависит Франция. Как отмечают французские СМИ, на данный момент на эту африканскую страну приходится от 15% до 17% урана, используемого для производства электроэнергии во Франции. В Нигере добывающая уран французская корпорация Orano присутствует более 50 лет и занимается, в частности, разработкой одного из крупнейших в мире урановых месторождений Имурарен в районе города Арлит, запасы которого оцениваются в 200 миллионов тонн.
https://ria.ru/20230807/makron-1888674634.html
https://ria.ru/20230802/afrika-1887624694.html
https://ria.ru/20230731/niger-1887249146.html
буркина-фасо
нигер
франция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/0e/1865229870_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_198211e0359f74384573d787dc7b9d0c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
буркина-фасо, нигер, франция, эммануэль макрон, мохамед базум, брикс, переворот в нигере — 2023
Буркина-Фасо, Нигер, Франция, Эммануэль Макрон, Мохамед Базум, БРИКС, Переворот в Нигере — 2023
Эксперт оценил политику Макрона в Африке

Эксперт Асселино: Макрон довел ситуацию до состояния, что его нигде не принимают в Африке

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкПрезидент Франции Эммануэль Макрон
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 08.08.2023
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
Президент Франции Эммануэль Макрон. Архивное фото
Читать ria.ru в
БРЮССЕЛЬ, 8 авг - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон своими действиями сам довел ситуацию до состояния, что его теперь нигде не принимают на африканском континенте, сказал РИА Новости лидер французской партии "Народный республиканский союз" и политолог Франсуа Асселино.
Накануне группа из 94 французских сенаторов разных политических взглядов подписала открытое письмо в адрес президента страны Эммануэля Макрона, в котором заявила о провале политики страны на африканском континенте.
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 07.08.2023
Макрона не пригласили на саммит БРИКС
7 августа, 16:08
По словам эксперта, Макрон "унизил" президента Буркина-Фасо и "сделал себя неприемлемым повсюду, проявляя совершенно неуместные взгляды и самодовольные высказывания".
В 2017 году на встрече со студентами в столице Буркина-Фасо Уагадугу, когда возникли проблемы с электричеством в кампусе, Макрон сказал: "Я не хочу заниматься электричеством в университетах Буркина-Фасо. Это работа президента". Когда из зала выходил в то время президент Буркина-Фасо Рок Марк Кристиан Каборе, французский лидер ему крикнул вдогонку "Не уходи. Значит, он ушел чинить кондиционеры".
"Макрон этого не знает, но он не король мира... Африканцы также видят упадок Запада, его низкие экономические показатели и, с другой стороны, подъем стран БРИКС", - отмечает Асселино.
По его мнению, выбор для африканцев очевиден: они хотят приблизиться к модели БРИКС, а не старой Европы.
Урановый рудник французской компании Areva в Арлите, Нигер - РИА Новости, 1920, 02.08.2023
Удар в спину. Бывшая колония оставила Европу без урана
2 августа, 08:00
Ранее военные Нигера во время выступления по национальному телевидению заявили, что президент Мохамед Базум смещен, границы закрыты, объявлен комендантский час. Перед этим военные президентской гвардии заблокировали президентский дворец в столице страны Ниамее. Офис Базума утверждал, что армия не поддержала мятежников, но позднее командование ВС заявило о солидарности с ними. Командующий президентской гвардией генерал Абдурахман Тчиани 28 июля появился в эфире государственного ТВ Нигера как глава сформированного участниками переворота "Национального совета по защите отечества".
Бывшая французская колония, Нигер, остается одной из последних союзниц западных стран в Сахеле. Париж поставлял в страну дроны, истребители и разместил там 1,5 тысячи военных для борьбы с террористическими группировками, которые орудуют на границе Мали, Буркина-Фасо и Нигера.
Кроме того, в стране находятся богатые запасы урана, от поставок которых зависит Франция. Как отмечают французские СМИ, на данный момент на эту африканскую страну приходится от 15% до 17% урана, используемого для производства электроэнергии во Франции. В Нигере добывающая уран французская корпорация Orano присутствует более 50 лет и занимается, в частности, разработкой одного из крупнейших в мире урановых месторождений Имурарен в районе города Арлит, запасы которого оцениваются в 200 миллионов тонн.
Ситуация в Ниамее, Нигер - РИА Новости, 1920, 31.07.2023
Нигер положил Францию на лопатки
31 июля, 08:00
 
Буркина-ФасоНигерФранцияЭммануэль МакронМохамед БазумБРИКСПереворот в Нигере — 2023
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала