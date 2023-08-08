https://ria.ru/20230808/makron-1888936984.html

Эксперт оценил политику Макрона в Африке

Эксперт оценил политику Макрона в Африке - РИА Новости, 08.08.2023

Эксперт оценил политику Макрона в Африке

Президент Франции Эммануэль Макрон своими действиями сам довел ситуацию до состояния, что его теперь нигде не принимают на африканском континенте, сказал РИА... РИА Новости, 08.08.2023

2023-08-08T19:51

2023-08-08T19:51

2023-08-08T19:51

буркина-фасо

нигер

франция

эммануэль макрон

мохамед базум

брикс

переворот в нигере — 2023

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БРЮССЕЛЬ, 8 авг - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон своими действиями сам довел ситуацию до состояния, что его теперь нигде не принимают на африканском континенте, сказал РИА Новости лидер французской партии "Народный республиканский союз" и политолог Франсуа Асселино. Накануне группа из 94 французских сенаторов разных политических взглядов подписала открытое письмо в адрес президента страны Эммануэля Макрона, в котором заявила о провале политики страны на африканском континенте. По словам эксперта, Макрон "унизил" президента Буркина-Фасо и "сделал себя неприемлемым повсюду, проявляя совершенно неуместные взгляды и самодовольные высказывания". В 2017 году на встрече со студентами в столице Буркина-Фасо Уагадугу, когда возникли проблемы с электричеством в кампусе, Макрон сказал: "Я не хочу заниматься электричеством в университетах Буркина-Фасо. Это работа президента". Когда из зала выходил в то время президент Буркина-Фасо Рок Марк Кристиан Каборе, французский лидер ему крикнул вдогонку "Не уходи. Значит, он ушел чинить кондиционеры". "Макрон этого не знает, но он не король мира... Африканцы также видят упадок Запада, его низкие экономические показатели и, с другой стороны, подъем стран БРИКС", - отмечает Асселино. По его мнению, выбор для африканцев очевиден: они хотят приблизиться к модели БРИКС, а не старой Европы. Ранее военные Нигера во время выступления по национальному телевидению заявили, что президент Мохамед Базум смещен, границы закрыты, объявлен комендантский час. Перед этим военные президентской гвардии заблокировали президентский дворец в столице страны Ниамее. Офис Базума утверждал, что армия не поддержала мятежников, но позднее командование ВС заявило о солидарности с ними. Командующий президентской гвардией генерал Абдурахман Тчиани 28 июля появился в эфире государственного ТВ Нигера как глава сформированного участниками переворота "Национального совета по защите отечества". Бывшая французская колония, Нигер, остается одной из последних союзниц западных стран в Сахеле. Париж поставлял в страну дроны, истребители и разместил там 1,5 тысячи военных для борьбы с террористическими группировками, которые орудуют на границе Мали, Буркина-Фасо и Нигера. Кроме того, в стране находятся богатые запасы урана, от поставок которых зависит Франция. Как отмечают французские СМИ, на данный момент на эту африканскую страну приходится от 15% до 17% урана, используемого для производства электроэнергии во Франции. В Нигере добывающая уран французская корпорация Orano присутствует более 50 лет и занимается, в частности, разработкой одного из крупнейших в мире урановых месторождений Имурарен в районе города Арлит, запасы которого оцениваются в 200 миллионов тонн.

https://ria.ru/20230807/makron-1888674634.html

https://ria.ru/20230802/afrika-1887624694.html

https://ria.ru/20230731/niger-1887249146.html

буркина-фасо

нигер

франция

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буркина-фасо, нигер, франция, эммануэль макрон, мохамед базум, брикс, переворот в нигере — 2023