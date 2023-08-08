https://ria.ru/20230808/likhoradka-1888911775.html

В Греции три человека умерли от лихорадки Западного Нила

В Греции три человека умерли от лихорадки Западного Нила - РИА Новости, 08.08.2023

В Греции три человека умерли от лихорадки Западного Нила

С начала 2023 года по сегодняшний день в Греции зарегистрировано три случая смерти пациентов от лихорадки Западного Нила и 21 случай заболевания, сообщило... РИА Новости, 08.08.2023

2023-08-08T17:48

2023-08-08T17:48

2023-08-08T17:48

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АФИНЫ, 8 авг - РИА Новости. С начала 2023 года по сегодняшний день в Греции зарегистрировано три случая смерти пациентов от лихорадки Западного Нила и 21 случай заболевания, сообщило Афинское агентство новостей АМНА. "Согласно еженедельному эпидемиологическому отчету Национальной организации общественного здравоохранения EODY, с начала периода 2023 года до 8 августа в Греции был диагностирован 21 случай заражения вирусом Западного Нила. За последнюю неделю было диагностировано/зарегистрировано 10 новых случаев заболевания. Зарегистрировано три случая смерти пациентов с вирусной инфекцией", - говорится в сообщении. Вспышки вирусной инфекции Западного Нила ежегодно происходят во многих странах мира, а также во многих странах Европы. В Европейском союзе и в соседних с Грецией странах в 2023 году случаи заражения вирусом Западного Нила также в Италии, Франции и Венгрии. Вирус лихорадки Западного Нила впервые был выявлен в Греции в 2010 году. В 2022 году от этой болезни в Греции скончались 33 человека. Лихорадка переносится комарами. Вирус может привести к осложнениям в центральной нервной системе, а именно энцефалиту, менингиту или параличу. Симптомами лихорадки Западного Нила являются лихорадочное состояние, головная боль, усталость, боль в мышцах, тошнота, рвота, иногда сыпь и увеличение лимфатических узлов. Если не обратиться вовремя за медицинской помощью, то возможен летальный исход.

https://ria.ru/20230801/likhoradka-1887625793.html

https://ria.ru/20230730/likhoradka-1887212653.html

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в мире, греция, европа, италия, здоровье - общество