Рейтинг@Mail.ru
Суд в Москве арестовал курьера, сбившего на электровелосипеде женщину - РИА Новости, 08.08.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:23 08.08.2023 (обновлено: 16:43 08.08.2023)
https://ria.ru/20230808/kurer-1888884121.html
Суд в Москве арестовал курьера, сбившего на электровелосипеде женщину
Суд в Москве арестовал курьера, сбившего на электровелосипеде женщину - РИА Новости, 08.08.2023
Суд в Москве арестовал курьера, сбившего на электровелосипеде женщину
Суд в Москве арестовал курьера, сбившего на электровелосипеде пешехода, сообщила столичная прокуратура. РИА Новости, 08.08.2023
2023-08-08T16:23
2023-08-08T16:43
происшествия
москва
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0d/1823734382_0:226:3004:1916_1920x0_80_0_0_dfd26eb03ef40a92c8a882ddaadd154d.jpg
МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Суд в Москве арестовал курьера, сбившего на электровелосипеде пешехода, сообщила столичная прокуратура."Злоумышленник помощь женщине не оказал, экстренные службы не вызвал, а скрылся с места совершения преступления", — говорится в публикации.Инцидент произошел на улице Нижняя Красносельская. Позднее пострадавшая скончалась в больнице от полученных травм.В итоге 22-летнего мужчину заключили под стражу с учетом позиции Мещанской межрайонной прокуратуры.
https://ria.ru/20230807/arest-1888750309.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0d/1823734382_84:0:2815:2048_1920x0_80_0_0_df8f80c41e7b33f55ecf5eaa27a7b748.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, москва
Происшествия, Москва
Суд в Москве арестовал курьера, сбившего на электровелосипеде женщину

Суд в Москве арестовал курьера, сбившего на электровелосипеде женщину-пешехода

© РИА Новости / Александр Кондратюк | Перейти в медиабанкЗал суда
Зал суда - РИА Новости, 1920, 08.08.2023
© РИА Новости / Александр Кондратюк
Перейти в медиабанк
Зал суда. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Суд в Москве арестовал курьера, сбившего на электровелосипеде пешехода, сообщила столичная прокуратура.
"Злоумышленник помощь женщине не оказал, экстренные службы не вызвал, а скрылся с места совершения преступления", — говорится в публикации.
Инцидент произошел на улице Нижняя Красносельская. Позднее пострадавшая скончалась в больнице от полученных травм.
В итоге 22-летнего мужчину заключили под стражу с учетом позиции Мещанской межрайонной прокуратуры.
Наручники на двери клети для скамьи подсудимых в зале суда - РИА Новости, 1920, 07.08.2023
На Кубани арестовали четверых обвиняемых в двойном убийстве
Вчера, 23:22
 
ПроисшествияМосква
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала