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Суд в Москве арестовал курьера, сбившего на электровелосипеде женщину
Суд в Москве арестовал курьера, сбившего на электровелосипеде женщину - РИА Новости, 08.08.2023
Суд в Москве арестовал курьера, сбившего на электровелосипеде женщину
Суд в Москве арестовал курьера, сбившего на электровелосипеде пешехода, сообщила столичная прокуратура. РИА Новости, 08.08.2023
2023-08-08T16:23
2023-08-08T16:23
2023-08-08T16:43
происшествия
москва
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МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Суд в Москве арестовал курьера, сбившего на электровелосипеде пешехода, сообщила столичная прокуратура."Злоумышленник помощь женщине не оказал, экстренные службы не вызвал, а скрылся с места совершения преступления", — говорится в публикации.Инцидент произошел на улице Нижняя Красносельская. Позднее пострадавшая скончалась в больнице от полученных травм.В итоге 22-летнего мужчину заключили под стражу с учетом позиции Мещанской межрайонной прокуратуры.
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происшествия, москва
Суд в Москве арестовал курьера, сбившего на электровелосипеде женщину
Суд в Москве арестовал курьера, сбившего на электровелосипеде женщину-пешехода