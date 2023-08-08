https://ria.ru/20230808/kurer-1888884121.html

Суд в Москве арестовал курьера, сбившего на электровелосипеде женщину

Суд в Москве арестовал курьера, сбившего на электровелосипеде женщину - РИА Новости, 08.08.2023

Суд в Москве арестовал курьера, сбившего на электровелосипеде женщину

Суд в Москве арестовал курьера, сбившего на электровелосипеде пешехода, сообщила столичная прокуратура. РИА Новости, 08.08.2023

2023-08-08T16:23

2023-08-08T16:23

2023-08-08T16:43

происшествия

москва

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МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Суд в Москве арестовал курьера, сбившего на электровелосипеде пешехода, сообщила столичная прокуратура."Злоумышленник помощь женщине не оказал, экстренные службы не вызвал, а скрылся с места совершения преступления", — говорится в публикации.Инцидент произошел на улице Нижняя Красносельская. Позднее пострадавшая скончалась в больнице от полученных травм.В итоге 22-летнего мужчину заключили под стражу с учетом позиции Мещанской межрайонной прокуратуры.

https://ria.ru/20230807/arest-1888750309.html

москва

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2023

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, москва