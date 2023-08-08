https://ria.ru/20230808/kurenkov-1888890030.html

Путин анонсировал встречу с главой МЧС

Путин анонсировал встречу с главой МЧС - РИА Новости, 08.08.2023

Путин анонсировал встречу с главой МЧС

Президент РФ Владимир Путин сообщил, что намерен провести встречу с главой МЧС Александром Куренковым в ближайшие дни. РИА Новости, 08.08.2023

2023-08-08T16:42

2023-08-08T16:42

2023-08-08T17:03

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

политика

россия

владимир путин

александр куренков

министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии)

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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин сообщил, что намерен провести встречу с главой МЧС Александром Куренковым в ближайшие дни.На совещании по развитию строительной отрасли Путина поблагодарили за внимание развитию деревянного домостроения, и в частности, за данное ранее поручение разработать нормативную базу, которая позволит строить высотные дома. Главе государства рассказали, что Минстрой и МЧС очень интенсивно занимаются данным вопросом, но согласно дорожной карте, нормы будут разработаны не ранее начала 2024 года, и это касается прежде всего МЧС."Я министра увижу через день, через два. Мы с ним поговорим, поясним. Возможно, он ускорит", - ответил Путин.

https://ria.ru/20230525/mchs-1874021992.html

россия

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), политика, россия, владимир путин, александр куренков, министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии)