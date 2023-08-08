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СМИ: польские механики ремонтируют САУ Krab на Украине у линии фронта - РИА Новости, 08.08.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
12:30 08.08.2023 (обновлено: 13:24 08.08.2023)
https://ria.ru/20230808/krab-1888818712.html
СМИ: польские механики ремонтируют САУ Krab на Украине у линии фронта
СМИ: польские механики ремонтируют САУ Krab на Украине у линии фронта - РИА Новости, 08.08.2023
СМИ: польские механики ремонтируют САУ Krab на Украине у линии фронта
Задействованные в конфликте на Украине самоходные гаубицы Krab ремонтируются польскими механиками непосредственно у линии фронта, заявил в интервью Агентству... РИА Новости, 08.08.2023
2023-08-08T12:30
2023-08-08T13:24
специальная военная операция на украине
в мире
польша
украина
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
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ВАРШАВА, 8 авг — РИА Новости. Задействованные в конфликте на Украине самоходные гаубицы Krab ремонтируются польскими механиками непосредственно у линии фронта, заявил в интервью Агентству РАР директор Польской группы вооружений (PGZ) Себастьян Хвалек. "САУ Krab, воюющие на украинском фронте, ремонтируются нашими механиками в непосредственном контакте с линией фронта. Мы также обучили около 100 украинских военных, чтобы они могли самостоятельно выполнять базовые ремонтно-сервисные работы", — сказал топ-менеджер.В мае этого года директор PGZ объявил о создании специального подразделения под эти цели — PGZ Service Orel. Слесари компании работают как в полевых мастерских, так и на украинских заводах. "Зная о динамике операций на фронте, мы решили создать дочернее предприятие, которое будет обслуживать технику, в том числе и наши самоходные гаубицы Krab, в непосредственном контакте с передовой", — добавил Хвалек. Он также отметил, что механики PGZ имеют опыт работы в боевых условиях. "У нас большой опыт в этой области. Наши техники из более чем дюжины наших компаний сопровождали польских солдат во время миссий. Только в PGZ у нас работают более 130 сотрудников, которые сопровождали наших солдат среди прочего в Афганистане, Чаде, Румынии и Латвии", — добавил руководитель предприятия.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России.
https://ria.ru/20230725/pomosch-1886277543.html
https://ria.ru/20230722/tanki-1885744546.html
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в мире, польша, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Польша, Украина, Вооруженные силы Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
СМИ: польские механики ремонтируют САУ Krab на Украине у линии фронта

PAP: польские механики обучают украинцев чинить САУ Krab и сами их чинят у линии фронта

© Фото : Public DomainПольская самоходная артиллерийская гаубица AHS Krab
Польская самоходная артиллерийская гаубица AHS Krab - РИА Новости, 1920, 08.08.2023
© Фото : Public Domain
Польская самоходная артиллерийская гаубица AHS Krab. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАРШАВА, 8 авг — РИА Новости. Задействованные в конфликте на Украине самоходные гаубицы Krab ремонтируются польскими механиками непосредственно у линии фронта, заявил в интервью Агентству РАР директор Польской группы вооружений (PGZ) Себастьян Хвалек.
"САУ Krab, воюющие на украинском фронте, ремонтируются нашими механиками в непосредственном контакте с линией фронта. Мы также обучили около 100 украинских военных, чтобы они могли самостоятельно выполнять базовые ремонтно-сервисные работы", — сказал топ-менеджер.
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В мае этого года директор PGZ объявил о создании специального подразделения под эти цели — PGZ Service Orel. Слесари компании работают как в полевых мастерских, так и на украинских заводах.
"Зная о динамике операций на фронте, мы решили создать дочернее предприятие, которое будет обслуживать технику, в том числе и наши самоходные гаубицы Krab, в непосредственном контакте с передовой", — добавил Хвалек.
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Он также отметил, что механики PGZ имеют опыт работы в боевых условиях.
"У нас большой опыт в этой области. Наши техники из более чем дюжины наших компаний сопровождали польских солдат во время миссий. Только в PGZ у нас работают более 130 сотрудников, которые сопровождали наших солдат среди прочего в Афганистане, Чаде, Румынии и Латвии", — добавил руководитель предприятия.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России.
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