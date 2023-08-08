https://ria.ru/20230808/krab-1888818712.html

СМИ: польские механики ремонтируют САУ Krab на Украине у линии фронта

СМИ: польские механики ремонтируют САУ Krab на Украине у линии фронта - РИА Новости, 08.08.2023

СМИ: польские механики ремонтируют САУ Krab на Украине у линии фронта

Задействованные в конфликте на Украине самоходные гаубицы Krab ремонтируются польскими механиками непосредственно у линии фронта, заявил в интервью Агентству... РИА Новости, 08.08.2023

2023-08-08T12:30

2023-08-08T12:30

2023-08-08T13:24

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ВАРШАВА, 8 авг — РИА Новости. Задействованные в конфликте на Украине самоходные гаубицы Krab ремонтируются польскими механиками непосредственно у линии фронта, заявил в интервью Агентству РАР директор Польской группы вооружений (PGZ) Себастьян Хвалек. "САУ Krab, воюющие на украинском фронте, ремонтируются нашими механиками в непосредственном контакте с линией фронта. Мы также обучили около 100 украинских военных, чтобы они могли самостоятельно выполнять базовые ремонтно-сервисные работы", — сказал топ-менеджер.В мае этого года директор PGZ объявил о создании специального подразделения под эти цели — PGZ Service Orel. Слесари компании работают как в полевых мастерских, так и на украинских заводах. "Зная о динамике операций на фронте, мы решили создать дочернее предприятие, которое будет обслуживать технику, в том числе и наши самоходные гаубицы Krab, в непосредственном контакте с передовой", — добавил Хвалек. Он также отметил, что механики PGZ имеют опыт работы в боевых условиях. "У нас большой опыт в этой области. Наши техники из более чем дюжины наших компаний сопровождали польских солдат во время миссий. Только в PGZ у нас работают более 130 сотрудников, которые сопровождали наших солдат среди прочего в Афганистане, Чаде, Румынии и Латвии", — добавил руководитель предприятия.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России.

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https://ria.ru/20230722/tanki-1885744546.html

https://ria.ru/20230711/rasplata-1883421014.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, польша, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр