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“Все плачевно”: в США сообщили Украине плохие новости о ВСУ - РИА Новости, 08.08.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:52 08.08.2023
https://ria.ru/20230808/kontrnastuplenie-1888874934.html
“Все плачевно”: в США сообщили Украине плохие новости о ВСУ
“Все плачевно”: в США сообщили Украине плохие новости о ВСУ - РИА Новости, 08.08.2023
“Все плачевно”: в США сообщили Украине плохие новости о ВСУ
Запад все чаще стал получать неутешительные новости об украинском контрнаступлении, пишет CNN со ссылкой на американских и европейских высокопоставленных лиц. РИА Новости, 08.08.2023
2023-08-08T15:52
2023-08-08T15:52
специальная военная операция на украине
в мире
украина
артемовский
россия
владимир путин
вооруженные силы украины
нато
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МОСКВА, 8 авг – РИА Новости. Запад все чаще стал получать неутешительные новости об украинском контрнаступлении, пишет CNN со ссылкой на американских и европейских высокопоставленных лиц.“Мы получаем плачевные отчеты. Нам постоянно напоминают о сложностях, с которыми они (ВСУ, —Прим. ред) сталкиваются. Это самое сложное время в этом военном конфликте”, - признался конгрессмен Майк Куигли.Украина столкнулась с серьезной проблемой в виде непробиваемой российской обороны, заявил CNN. Более того, украинская армия уже понесла огромные потери, что заставляет ее отступать.“У русских несколько линий обороны. ВСУ даже не прошли через первую. Если они продолжат бороться еще несколько недель и не достигнут никаких результатов, то какие гарантии, что у них вообще что-то получится, принимая во внимание, что силы ВСУ к тому времени будут истощены”, —поделился один из западных дипломатов.Как отмечается в статье, некоторые политики боятся, что неудачи в контрнаступлении повлекут за собой обвинения как внутри Украины, так и в рядах ее западных партнеров. Все это может привести к серьезному расколу.ВСУ начали 4 июня контрнаступление на Запорожском, Южнодонецком и Артемовском направлениях, бросив в бой подразделения, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой. Президент России Владимир Путин отмечал, что попытки продвижения украинских войск провалились, противник остановлен и отброшен на исходные позиции.
https://ria.ru/20230808/vertolet-1888860374.html
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в мире, украина, артемовский, россия, владимир путин, вооруженные силы украины, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Артемовский, Россия, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, НАТО
“Все плачевно”: в США сообщили Украине плохие новости о ВСУ

CNN: Запад все чаще получает плохие отчеты о контрнаступлении ВСУ

© AP Photo / Iryna RybakovaУкраинские военные в Донецкой области
Украинские военные в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 08.08.2023
© AP Photo / Iryna Rybakova
Украинские военные в Донецкой области. Архивное фото
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МОСКВА, 8 авг – РИА Новости. Запад все чаще стал получать неутешительные новости об украинском контрнаступлении, пишет CNN со ссылкой на американских и европейских высокопоставленных лиц.
“Мы получаем плачевные отчеты. Нам постоянно напоминают о сложностях, с которыми они (ВСУ, —Прим. ред) сталкиваются. Это самое сложное время в этом военном конфликте”, - признался конгрессмен Майк Куигли.
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Украина столкнулась с серьезной проблемой в виде непробиваемой российской обороны, заявил CNN. Более того, украинская армия уже понесла огромные потери, что заставляет ее отступать.
“У русских несколько линий обороны. ВСУ даже не прошли через первую. Если они продолжат бороться еще несколько недель и не достигнут никаких результатов, то какие гарантии, что у них вообще что-то получится, принимая во внимание, что силы ВСУ к тому времени будут истощены”, —поделился один из западных дипломатов.
Как отмечается в статье, некоторые политики боятся, что неудачи в контрнаступлении повлекут за собой обвинения как внутри Украины, так и в рядах ее западных партнеров. Все это может привести к серьезному расколу.
ВСУ начали 4 июня контрнаступление на Запорожском, Южнодонецком и Артемовском направлениях, бросив в бой подразделения, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой. Президент России Владимир Путин отмечал, что попытки продвижения украинских войск провалились, противник остановлен и отброшен на исходные позиции.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаАртемовскийРоссияВладимир ПутинВооруженные силы УкраиныНАТО
 
 
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